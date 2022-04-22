Фізичний збиток будівлям та інфраструктурі України через війну становить 60 млрд доларів, - Світовий банк
Президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що фізичний збиток будівлям та інфраструктурі України в результаті вторгнення РФ і війни вже досяг приблизно 60 мільярдів доларів. Сума буде рости в міру продовження бойових дій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
На конференції Світового банку про необхідність фінансової допомоги Україні він зазначив, що рання оцінка "вузьких" витрат на збиток не включає зростаючі економічні витрати від війни для нашої країни.
"Звичайно, війна все ще триває, тому ці витрати зростають", - сказав Малпасс.
У конференції віртуально взяв участь і президент України Володимир Зеленський, який визначив набагато більші витрати і потреби у фінансуванні. Глава держави заявив, що країні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць, щоб компенсувати економічні втрати, викликані російською повномасштабною військовою агресією.
"І нам будуть потрібні сотні мільярдів доларів, щоб потім все це відновити", - наголосив Зеленський.
Також президент закликав світову спільноту негайно виключити РФ з міжнародних фінансових інститутів, включаючи Світовий банк, Міжнародний валютний фонд та інші.
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То о чем говорит Шмыгаль, юридическим термином называется "упущенная выгода". В юриспруденции такие иски считаются бесперспективными. Именно об этом дипломатично намекает всемирный банк, возвращая в конструктивную плоскость термином "физический ущерб строениям и инфраструктуре". Но зеленой власти такая постановка вопроса крайне невыгодна, т.к. "физический ущерб" легко считается и проверяется. И тогда у них возникают две проблемы:
1. Кража денег усложняется.
2. Придется зарабатывать самим. Чего они не умеют делать от слова "совсем"
Нацисти не довіряли простим солдатам таку "справу" як геноцид чи масові катування . В їх на це були спеціальні підрозділи , відсоток яких був меньшо одиниці від загальної кількості їх війська .
Й тому вони поза їх варварської програми навіть фізично не могли вбити , пограбувати , згвалтувати стільки , скільки окри всього за місяц накатували . Бо в орків майже кожен солдат без усякої зондер-підготовки міг "виконувати" роль ката , гвалтівника й вбивці .
До речі , хто думає , що таке тільки при ***** сталося - це не так . Йще в часи захоплення влади Сраліном (який був вбивцею не тільки як Гітлер - теоритично) Сралін с юнацких років практикував вбивства й різні злочини . В тому числі й катування . Я в НКВД майже усі були катами-практиками . Це в Гестапо був кат один на усю дільницю .
Все дуже просто, тут немає накрутки х10 на корупцію