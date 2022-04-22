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Новини Війна
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Світовий банк (806) Зеленський (22429) збитки (1375) збиток (95)

Фізичний збиток будівлям та інфраструктурі України через війну становить 60 млрд доларів, - Світовий банк

руїни

Президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що фізичний збиток будівлям та інфраструктурі України в результаті вторгнення РФ і війни вже досяг приблизно 60 мільярдів доларів. Сума буде рости в міру продовження бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

На конференції Світового банку про необхідність фінансової допомоги Україні він зазначив, що рання оцінка "вузьких" витрат на збиток не включає зростаючі економічні витрати від війни для нашої країни.

"Звичайно, війна все ще триває, тому ці витрати зростають", - сказав Малпасс.

У конференції віртуально взяв участь і президент України Володимир Зеленський, який визначив набагато більші витрати і потреби у фінансуванні. Глава держави заявив, що країні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць, щоб компенсувати економічні втрати, викликані російською повномасштабною військовою агресією.

"І нам будуть потрібні сотні мільярдів доларів, щоб потім все це відновити", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбудова України коштуватиме щонайменше $600 мільярдів, - Шмигаль

Також президент закликав світову спільноту негайно виключити РФ з міжнародних фінансових інститутів, включаючи Світовий банк, Міжнародний валютний фонд та інші.

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Беня вже у черзі на відбудову?як найбільш постраждалий
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22.04.2022 06:19 Відповісти
а Шмыгаль расскатал губу на 600 млрд - кто-то кого-то дурит
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22.04.2022 06:39 Відповісти
Шмыгаль рассказывал об ущербе экономике Украины в целом, в всемирный банк о прямых физических убытках.
То о чем говорит Шмыгаль, юридическим термином называется "упущенная выгода". В юриспруденции такие иски считаются бесперспективными. Именно об этом дипломатично намекает всемирный банк, возвращая в конструктивную плоскость термином "физический ущерб строениям и инфраструктуре". Но зеленой власти такая постановка вопроса крайне невыгодна, т.к. "физический ущерб" легко считается и проверяется. И тогда у них возникают две проблемы:
1. Кража денег усложняется.
2. Придется зарабатывать самим. Чего они не умеют делать от слова "совсем"
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22.04.2022 09:04 Відповісти
Якщо таке каже Світовий Банк , то цифру можно сміливо множити на п"ять , якщо не на десять , бо вони фікусують виключно те , до чого мають фізичний доступ й що бачать на свої очі . Й вони бачать й рахують тільки мастабні руйнації . Але жах будь якої війни тім більш з таким варваром як ********** в тому полягає , що вони руйнували усе , аж до шкільних парт й огородів дрібних господарвтв . Наіть нацисти , які теж не цінували життя окупованних народів , навіть вони навмистно й насолодою не руйнували нічого , якщо це не було в їх злочинній програмі .
Нацисти не довіряли простим солдатам таку "справу" як геноцид чи масові катування . В їх на це були спеціальні підрозділи , відсоток яких був меньшо одиниці від загальної кількості їх війська .

Й тому вони поза їх варварської програми навіть фізично не могли вбити , пограбувати , згвалтувати стільки , скільки окри всього за місяц накатували . Бо в орків майже кожен солдат без усякої зондер-підготовки міг "виконувати" роль ката , гвалтівника й вбивці .

До речі , хто думає , що таке тільки при ***** сталося - це не так . Йще в часи захоплення влади Сраліном (який був вбивцею не тільки як Гітлер - теоритично) Сралін с юнацких років практикував вбивства й різні злочини . В тому числі й катування . Я в НКВД майже усі були катами-практиками . Це в Гестапо був кат один на усю дільницю .
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22.04.2022 06:47 Відповісти
Слухаєш нашу брехливу зелену владу - все так чудово, і там звільнили, і там. А дивишся на карту - і там віддали, і там. На південь рукою махнули взагалі - та забирайте. Данія каже - поможемо з розбудовою Миколаєва. Та ви його спочатку захистить! Так враження, що зелена влада вже почала гроші ділити, які захід дасть на відновлення. І пофігу їм, що пів-України втраче. Чи варто залишатися у такій країні?
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22.04.2022 06:47 Відповісти
Головне шо в Київі шість ліній оборони ... А в Конче-Заспі та Козині то взагалі як на курорті .
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22.04.2022 11:36 Відповісти
Мені за країну обидно. Мені обидно за нашу армію, яка бореться. А ця зелена шалупень тільки і дивиться які б домовленості підписати. В очі вже дивились, тепер в дупу заглядають.
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22.04.2022 12:33 Відповісти
Чому у 10 разів менше за оцінку української влади?
Все дуже просто, тут немає накрутки х10 на корупцію
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22.04.2022 09:33 Відповісти
 
 