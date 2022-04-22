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зброя (7279) Польща (8257) сейм (68) Євросоюз (12772) Кондратюк Олена (91)

Українці б’ються за Європу, ми зобов'язані дати їм зброю, - голова сейму Польщі Вітек

нато,зброя

Українці сьогодні героїчно захищають не лише себе, але й усю Європу. Києву треба дати зброю для захисту своєї країни та європейського континенту.

На цьому під час спільної прес-конференції із заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк наголосила в четвер маршалок сейму Польщі Елжбєта Вітек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці сьогодні борються не лише за свою свободу, вони борються також і за нашу свободу. Тому, ми зобов’язані допомагати Україні будь-яким способом: гуманітарно, а також допомогти завершити цю війну зі зброєю в руках. Відтак, закликаю й надалі постачати до України зброю та боєприпаси, щоб прекрасна і героїчна українська армія могла результативно захистити Україну та Європу", - наголосила Вітек.

У свою чергу Кондратюк підкреслила, що шлях України до ЄС зараз повинен бути швидким. За її словами, членство в Євросоюзі для України є так само важливим, як і передача зброї. Вона зазначила, що це дуже справедливий підхід, оскільки українці зараз захищають не лише себе, але й усю Європу та європейські цінності.

Заступниця голови ВРУ також підкреслила, що парламенти західних країн повинні визнати факти геноциду, який здійснюється в Україні російським агресором.

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"Про це треба голосно говорити і записувати усі факти воєнних злочинів, які мають місце в Україні", - підкреслила Кондратюк.

Вона додала, що за ці злочини мають бути покарані усі російські злочинці, які віддають і виконують накази, включно з Путіним. Спікерка українського парламенту висловила сподівання, що парламенти інших країн підтримають створення міжнародного трибуналу, який розслідуватиме злочини Росії в Україні.

Автор: 
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Топ коментарі
+6
масово крадуть допомогу..Україна це чорна діра ..каже американський полковник..влада не може..не хоче..та по факту через своїх уповноважених розкрадає допомогу..звіздець..автор каже -що у нормальній країні таких в період війні розстрілюють..
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22.04.2022 06:38
+6
ВСУ стали четвертой армией НАТО.

По своей боеспособности Вооруженные Силы Украины являются четвертой армией среди стран НАТО после США, Великобритании и Турции, - заявил глава всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета Юрий Романюк.

Он также добавил, что Украина может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля.
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22.04.2022 06:54
+5
Слухаєш нашу брехливу зелену владу - все так чудово, і там звільнили, і там. А дивишся на карту - і там віддали, і там. На південь рукою махнули взагалі - та забирайте. Данія каже - поможемо з розбудовою Миколаєва. Та ви його спочатку захистить! Так враження, що зелена влада вже почала гроші ділити, які захід дасть на відновлення. І пофігу їм, що пів-України втраче. Чи варто залишатися у такій країні?
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22.04.2022 06:43
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масово крадуть допомогу..Україна це чорна діра ..каже американський полковник..влада не може..не хоче..та по факту через своїх уповноважених розкрадає допомогу..звіздець..автор каже -що у нормальній країні таких в період війні розстрілюють..
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22.04.2022 06:38 Відповісти
А хто "керує" тою допомогою не нагадаєте? Отож бо і воно... От про розстріл то правильно
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22.04.2022 07:08 Відповісти
А хто "керує" тою допомогою не нагадаєте? Отож бо і воно... От про розстріл то правильно
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22.04.2022 07:08 Відповісти
А хто "керує" тою допомогою не нагадаєте? Отож бо і воно... От про розстріл то правильно
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22.04.2022 07:11 Відповісти
А хто "керує" тою допомогою не нагадаєте? Отож бо і воно... От про розстріл то правильно
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22.04.2022 07:31 Відповісти
Хто цей полковник? Звідки ви взяли? Ссилку будь ласка.
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22.04.2022 11:00 Відповісти
" Мне Маркса жаль , его наследство свалилось в русскую купель,
Где цель оправдывает средства и средства обосрали цель.
Губерман.
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22.04.2022 06:40 Відповісти
Слухаєш нашу брехливу зелену владу - все так чудово, і там звільнили, і там. А дивишся на карту - і там віддали, і там. На південь рукою махнули взагалі - та забирайте. Данія каже - поможемо з розбудовою Миколаєва. Та ви його спочатку захистить! Так враження, що зелена влада вже почала гроші ділити, які захід дасть на відновлення. І пофігу їм, що пів-України втраче. Чи варто залишатися у такій країні?
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22.04.2022 06:43 Відповісти
Мене теж мапа засмучує. Ворог постійно рухається вперед, незважаючи на наші безперевні перемоги. https://deepstatemap.live/#9/46.8370/33.3578
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22.04.2022 07:06 Відповісти
Ваня иди на буй
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22.04.2022 07:35 Відповісти
Словения передаст Украине 54 танка М-84

Это основной танк армии Югославии 1980-х годов - лицензионный вариант советского танка Т-72.

Взамен Словения получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесную бронемашины Fuchs.
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22.04.2022 06:53 Відповісти
ВСУ стали четвертой армией НАТО.

По своей боеспособности Вооруженные Силы Украины являются четвертой армией среди стран НАТО после США, Великобритании и Турции, - заявил глава всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета Юрий Романюк.

Он также добавил, что Украина может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля.
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22.04.2022 06:54 Відповісти
Дасть Бог, ми самі створимо свій військовий блок з вірних і перевірених друзів...а вони в нас є.
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22.04.2022 07:04 Відповісти
Не сміши мої тапки, та не слухай Арестовича. По твоєму країни залишать НАТО, щоб створити з нами "військовий блок"? Інакше 5-та стаття зобов'язує вступитися НАТО за свого члена, що опинився залученим у якийсь конфлікт. Тому йому не дозволять залучатись у конфлікти з на боці не члена НАТО. Тому лише на допомогу збоєй можна розраховувати, що фактично і озвучили зараз всі потенціальні "гаранти".
Альтернативи вступу до НАТО - нема!
Всі країни, навіть більш заможні, це розуміють, наприклад Швеція та Фінляндія. Тільки Єрмак з Арестовичем, за гроші кремля, пудрять мозги нашому недолугому лекторату.
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22.04.2022 07:24 Відповісти
ніхто не буде виконувати забаганки Кремля,Зеленський місяць тому щось там обіцяв якийсь референдум по НАТО але зараз навіть мови про це нема.
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22.04.2022 07:27 Відповісти
Шановні зрадойоби для того щоб озброїти і навчити людей які мобілізовані під час двох хвиль потрібен час. А тим більше провести бойове злагодження. На все свій час. В нас не кидають не навчених людей зразу під танки з автоматом.
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22.04.2022 08:14 Відповісти
Шановні зрадойоби для того щоб озброїти і навчити людей які мобілізовані під час двох хвиль потрібен час. А тим більше провести бойове злагодження. На все свій час. В нас не кидають не навчених людей зразу під танки з автоматом.
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22.04.2022 08:14 Відповісти
Моравецький адекватний політик Європейського співтовариства
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22.04.2022 08:32 Відповісти
Й досі не розумію, чому Польща й досі не захотіла передати свої МіГ-29 напряму Україні, маючи гарантії США на заміну їх F-16...
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22.04.2022 09:35 Відповісти
Поляки справжні брати
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22.04.2022 12:43 Відповісти
 
 