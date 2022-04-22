Українці б’ються за Європу, ми зобов'язані дати їм зброю, - голова сейму Польщі Вітек
Українці сьогодні героїчно захищають не лише себе, але й усю Європу. Києву треба дати зброю для захисту своєї країни та європейського континенту.
На цьому під час спільної прес-конференції із заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк наголосила в четвер маршалок сейму Польщі Елжбєта Вітек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Українці сьогодні борються не лише за свою свободу, вони борються також і за нашу свободу. Тому, ми зобов’язані допомагати Україні будь-яким способом: гуманітарно, а також допомогти завершити цю війну зі зброєю в руках. Відтак, закликаю й надалі постачати до України зброю та боєприпаси, щоб прекрасна і героїчна українська армія могла результативно захистити Україну та Європу", - наголосила Вітек.
У свою чергу Кондратюк підкреслила, що шлях України до ЄС зараз повинен бути швидким. За її словами, членство в Євросоюзі для України є так само важливим, як і передача зброї. Вона зазначила, що це дуже справедливий підхід, оскільки українці зараз захищають не лише себе, але й усю Європу та європейські цінності.
Заступниця голови ВРУ також підкреслила, що парламенти західних країн повинні визнати факти геноциду, який здійснюється в Україні російським агресором.
"Про це треба голосно говорити і записувати усі факти воєнних злочинів, які мають місце в Україні", - підкреслила Кондратюк.
Вона додала, що за ці злочини мають бути покарані усі російські злочинці, які віддають і виконують накази, включно з Путіним. Спікерка українського парламенту висловила сподівання, що парламенти інших країн підтримають створення міжнародного трибуналу, який розслідуватиме злочини Росії в Україні.
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Где цель оправдывает средства и средства обосрали цель.
Губерман.
Это основной танк армии Югославии 1980-х годов - лицензионный вариант советского танка Т-72.
Взамен Словения получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесную бронемашины Fuchs.
По своей боеспособности Вооруженные Силы Украины являются четвертой армией среди стран НАТО после США, Великобритании и Турции, - заявил глава всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета Юрий Романюк.
Он также добавил, что Украина может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля.
Альтернативи вступу до НАТО - нема!
Всі країни, навіть більш заможні, це розуміють, наприклад Швеція та Фінляндія. Тільки Єрмак з Арестовичем, за гроші кремля, пудрять мозги нашому недолугому лекторату.