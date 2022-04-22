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Війська РФ обстрілюють села звільненої частини Херсонської області та Криворізького району, - Вілкул

рф

Російські окупанти продовжують обстріли сіл звільненої частини Херсонської області та прикордонних сіл Криворізького району. При цьому за день, 21 квітня, жертв не було.

Про це заявив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ситуація в Кривому Розі та Криворізькому районі стабільна і повністю контролюється ЗСУ та військовою адміністрацією.

При цьому йдуть позиційні бої на далеких підступах - в Херсонській області, але в Криворізькому районі і в Дніпропетровській області ворога немає.

"Гуманітарна ситуація в місті (Кривому Розі, - Ред.) нормальна. Вся інфраструктура працює, магазини працюють, транспорт ходить за графіком, лікарні забезпечуються всіма необхідними медикаментами", - завив Вілкул.

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Він також додав, що комунальні служби продовжують наводити порядок у місті.

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Топ коментарі
+10
Ага, а ці придурки при владі "просять здати зброю" бійців ТРО, а про ДРГ забули? Чи думаєте, що із Сходу і Півдня тільки біженці ломанулись? Це ж треба бути таким ідіотом( скоріше ворогом)
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22.04.2022 06:59
+9
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22.04.2022 07:48
+2
https://t.me/military_az/18051 Буквально все российские телеграмм каналы делятся фотографиями колон с техникой ВС РФ растягивающихся на несколько километров. А какой смысл ? Если 20 бойцов ВСУ укомплектованные современными ПТРК и гранатометами останавливают эту «Орду»?
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22.04.2022 06:50
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https://t.me/military_az/18051 Буквально все российские телеграмм каналы делятся фотографиями колон с техникой ВС РФ растягивающихся на несколько километров. А какой смысл ? Если 20 бойцов ВСУ укомплектованные современными ПТРК и гранатометами останавливают эту «Орду»?
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22.04.2022 06:50 Відповісти
Може Вілкул ще назве назви сіл на Херсонщині, які "звільнили"?
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22.04.2022 06:53 Відповісти
Я могу назвать, а тебе зачем?
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22.04.2022 08:24 Відповісти
Я могу назвать, а тебе зачем?
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22.04.2022 08:25 Відповісти
Я могу назвать, а тебе зачем?
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22.04.2022 08:25 Відповісти
Я могу назвать, а тебе зачем?
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22.04.2022 08:26 Відповісти
Ага, а ці придурки при владі "просять здати зброю" бійців ТРО, а про ДРГ забули? Чи думаєте, що із Сходу і Півдня тільки біженці ломанулись? Це ж треба бути таким ідіотом( скоріше ворогом)
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22.04.2022 06:59 Відповісти
Ну, це таке... Ті попросили, а хлопці можуть і не погодитись. Це ж прохання, а не наказ.
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22.04.2022 07:21 Відповісти
Ну, це таке... Ті попросили, а хлопці можуть і не погодитись. Це ж прохання, а не наказ.
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22.04.2022 07:21 Відповісти
Ну, це таке... Ті попросили, а хлопці можуть і не погодитись. Це ж прохання, а не наказ.
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22.04.2022 07:21 Відповісти
Ну, це таке... Ті попросили, а хлопці можуть і не погодитись. Це ж прохання, а не наказ.
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22.04.2022 07:21 Відповісти
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22.04.2022 07:48 Відповісти
как быстро переобуваются некоторые которые недавно ходили с колорадскими ленточками и которые призывали кацапов что бы те пришли . Пример Херсон и там где управляли регионалы. Просто враг туда не дошёл,а так бы посмотрели как эти ретивые быстро переобулись в другой бок
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22.04.2022 12:13 Відповісти
 
 