Ворог активізувався вздовж лінії зіткнення на Донбасі, намагається наступати в районі Рубіжного. Тривають бої у напрямку Новотошківського та Попасної, - Генштаб ЗСУ
Розпочалася п’ятдесят восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави та завдає ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 22.04.2022 щодо російського вторгнення.
Як зазначається, на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Вживаються заходи з посилення прикриття державного кордону на західному і північно-західному напрямках. Сили і засоби протиповітряної оборони переведені на несення чергування у посиленому режимі. Посилено охорону штабів, вузлів зв’язку, військових містечок, арсеналів, баз та складів зберігання озброєння, військової техніки та паливно-мастильних матеріалів.
"На Слобожанському напрямку ворог, силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати місто Харків, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.
На Ізюмському напрямку противник зосередив для ведення бойових дій до 25-ти батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, ворог здійснює спроби вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі.
Також зазначається, що на Донецькому і Таврійському напрямках окупанти протягом доби активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та, силами до батальйону, намагається наступати в районі населеного пункту Рубіжне.
Тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новтошківське та Попасна.
Ворог продовжує намагатися за підтримки артилерії здійснювати штурмові дії в районі населеного пункту Мар’їнка.
Одночасно ворог посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ.
На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.
Як зауважують у Генштабі, на тимчасово зайнятих територіях ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення місцевого населення, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу - здійснюють руйнування об’єктів критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів з території України. Є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів.
Також нагадується, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.
Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України, разом із зенітниками Сухопутних і Десантно-штурмових військ, морської піхоти та Національної гвардії за попередню добу було знищено п’ятнадцять повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та три вертольоти.
Будь ласка, зачекайте...
Это просто позор Офиса президента. И такие вещи чреваты отказом США от помощи Украине.
Ситуация очень серьезная.
www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
Саботируется доставка в места назначения. Это уже по CNN новости от американского полковника спецназа, который сейчас на передке. Ребятки, следите за этим, выносите на всеобщее обсуждение на всех информационных платформах!
Учите сами английский, вместо того, что бы повторять чужие полуправды и быть манипулированным..
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7563969670309930?__cft__[0]=AZU7140qXRrqZIVVLAPSoJ3HXFimFCNKpamxHNVG6tw1rydzQS2QAba9sYeXu-yWjwAuCbxTqPPVQDwqHe1T4j_LP7VYCGjnq36akhwS2-7s3vWTzPpvXsb_gIonRybz4Is&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Доля захисників Маріуполя залежала та залежить від наказів Верховного Головнокомандувача.
Володимир Зеленський багато критикував минулу владу за Іловайськ та Дебальцево, і зараз саме на ньому відповідальність за Маріуполь, драма якого в багато разів більша Іловайська, Донецького аеропорту та Дебальцево разом узятих.
Захисники Маріуполя виконували накази без вагань попри усю складність обстановки та розуміння, що з самого початку війни їм доведеться битися в оточенні.
Нагадаю:
24 лютого не були підірвані стратегічні мости через Чонгар - а тільки підрив мостів призвів би до зупинки оточення Маріуполя. Але мости не підірвали, і російські війська швидко замкнули кільце.
25 лютого російські війська зайняли Мелітополь після кількох перестрілок, оборону тут розгорнути не встигли. Це ключове місто, від якого залежить контроль Приазов'я та півдня Запоріжжя, та весь коридор з Криму до РФ, залишилось без серйозної оборони.
26 лютого російські війська зайшли у Бердянськ без бою. Одночасно російські війська підійшли до Токмаку, Пологів, Василівки, Оріхова, тобто основні магістралі до Маріуполя були перехоплені або стали під загрозою на третій день війни. Стало очевидно, що Маріуполь знаходиться у оперативному оточенні.
Керівництво полку "Азов" розуміло критичне становище та загрозу оточення, відкриті тили, і намагалось самостійно прикрити Бердянськ та мелітопольский напрямок. Але "Азов" отримав наказ діяти виключно в Маріуполі.
1 березня російські війська прорвали оборону 53-ї бригади військ ООС північніше Маріуполя та перерізали основні шляхи до міста. Одночасно почався штурм міста з півночі. На цей момент ще була можливість у разі отримання наказу на прорив вийти з міста та збергіти основні сили, та посилити південний фронт.
3 березня Маріуполь був повністю оточений і перехоплені усі шляхи, а російські війська почали штурм також і з заходу.
В цей момент ситуація стала критичною, оскільки бій в повному оточенні є найбільш небезпечним та невигідним за усіма статутами. Прорив вже вимагав значних втрат, бо кожен день в оточенні значно зменшував кількість *********** та додавав кількість поранених, і значно зменшував боєздатність. Артилерійських складів у місті не було.
Близько 5,5 тисяч захисників Маріуполя у складі 36-ї бригади морської піхоти, полку "Азов" та інших підрозділів, мали отримати або наказ на прорив, або наказ триматись, тому що кільце мав би прорвати хтось інший ззовні. Але ініціативою володіли російські війська.
Підрозділи 53-ї механізованої бригади було відкинуто до Волновахи. Це вже 65 кілометрів від Маріуполя. На певний час оборона в цьому районі була стабілізована. Поки трималась Волноваха, ще був шанс на організований прорив з Маріуполя, хоча це призвело б вже до великих втрат. Але росіяни зосередили великі сили для штурму Волновахи.
12 березня російські війська захопили Волноваху. Це призвело до відходу українських військ до Вугледару та до Великої Новосілки, відстань збільшилась до 100 кілометрів.
З самого початку доля Маріуполя залежала і залежить від політичних рішень керівництва країни. Деблокади не було, але час для роздумів був.
З самого початку оборона в умовах оточення була свідомою самопожертвою тисяч героїв, які вмирали без можливості евакуювати більшість поранених, без можливості отримати **********. Вони розуміли, що оточення - це велика загроза, але вони виконували наказ, тому що були впевнені, що держава зробить все дл них належне поки вони будуть в силах тримати зброю та будуть мати чим відбиватись.
Кілька героїчних рейдів українських гелікоптерів врятували чимало життів, але в умовах оточення повітряний мост встановити було неможливо, і ворог повністю перекрив цей маршрут.
Захисники Маріуполя здійснили неможливе, коли протримались в неймовірно важких умовах 58 днів, складно усвідомити, які втрати вони понесли, які великі втрати завдали при цьому ворогу, та через які страждання та муки пройшли ті, хто досі залишається живим, ті сотні поранених, які страждають без належної допомоги, ті тисячі цивільних, які намагаються врятуватись.
Влада не може просто обмежитись закликами до світових лідерів. Це відповідальність Верховного Головнокомандувача, і усі можливі способи зберігти життя тим, хто досі тримає останній рубіж Маіруполя, в руках тієї людини, чиї накази виконують наші воїни.
Тому чекаємо від влади політичних та дипломатичних дій, які здатні забезпечити порятунок тих, хто за наказом зробив неможливе заради України та кожного з нас.
Апдейт: усім фанатам влади перед тим як кидатись у коменти, раджу подивитись, що цей текст репостять та підтримують реальні захисники Маріуполя, які безпосередньо захищають народ України там, на останньому рубежі, і які ще живі, тож у словах про відповідальність Верховного Головнокомандувача за життя підлеглих нічого критичного нема, це службовий обов'язок.
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?
Не нужно клеветать!!! В руководстве собраны лучшие люди 95 квартала!! Лучший режиссер, лучший осветитель, лучший оператор и даже лучшая уборщица!
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?