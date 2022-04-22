У райлікарню Новоайдара доставили близько 220 поранених окупантів та понад 50 тіл загарбників. БТГ ворога, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат у живій силі, - Генштаб
Противник продовжує зазнавати втрат в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 22.04.2022 щодо російського вторгнення.
За наявною інформацією, 20 квітня цього року, у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.
"Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем", - зазначають у Генштабі.
Також, за наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що залучений до бойових дій на території України, не отримав так звані "бойові" кошти за березень місяць. Через що військовослужбовці висловлюють своє невдоволення та обурення.
"З метою недопущення зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим з 30 квітня поточного року виїзд та в’їзд на півострів окупантами буде заборонений", - додають у Генштабі.
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руские своих не бросают-они закапивают
https://www.youtube.com/watch?v=a21chh15xfE&ab_channel=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 Маріуполь. Пекло. Рашисти стріляють з танка і за кілька секунд підриваються на міні
Слава ЗСУ!
Денег нет, но вы воюйте.
А их собирают, возят, лечат. Зачем?? Они террористы и преступники. Мжет там доктора им хоть пальцы отрубят в счет фронтовых ранений.
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За наявною інформацією, 20 квітня цього року, у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.
Даний ресурс вперто продовжує спотворювати оригінальний текст та шанобливо виписувати територію ворога і окупанта з великої літери. Як і поплічника білорашки.
Уже нафаршировали 2 афгана мардвы.
Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 29 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.