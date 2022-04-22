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Новини Війна
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армія рф (16192) Генштаб ЗС (6071) Донбас (22348) втрати (4283)

У райлікарню Новоайдара доставили близько 220 поранених окупантів та понад 50 тіл загарбників. БТГ ворога, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат у живій силі, - Генштаб

рф

Противник продовжує зазнавати втрат в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 22.04.2022 щодо російського вторгнення.

За наявною інформацією, 20 квітня цього року, у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

"Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем", - зазначають у Генштабі.

Також, за наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що залучений до бойових дій на території України, не отримав так звані "бойові" кошти за березень місяць. Через що військовослужбовці висловлюють своє невдоволення та обурення.

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"З метою недопущення зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим з 30 квітня поточного року виїзд та в’їзд на півострів окупантами буде заборонений", - додають у Генштабі.

Автор: 
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Топ коментарі
+21
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22.04.2022 07:29
+17
Гарна ранкова новина! Ще й купа авіації за вчора.
Слава ЗСУ!
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22.04.2022 07:13
+10
навіщо в лікарню- канави та воронки ближче і проще ..
руские своих не бросают-они закапивают
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22.04.2022 07:07
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навіщо в лікарню- канави та воронки ближче і проще ..
руские своих не бросают-они закапивают
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22.04.2022 07:07 Відповісти
це млять так підори не штурмують Азовсталь
https://www.youtube.com/watch?v=a21chh15xfE&ab_channel=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 Маріуполь. Пекло. Рашисти стріляють з танка і за кілька секунд підриваються на міні
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22.04.2022 07:35 Відповісти
Курахово - міні фортеця. І таких на нашій землі багато.
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22.04.2022 07:11 Відповісти
До Курахово русне еще грести и грести..они даже не под Угледаром..
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22.04.2022 07:44 Відповісти
Курахово - міні фортеця. І таких на нашій землі багато.
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22.04.2022 07:11 Відповісти
Гарна ранкова новина! Ще й купа авіації за вчора.
Слава ЗСУ!
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22.04.2022 07:13 Відповісти
Курахово - міні фортеця. І таких на нашій землі багато.
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22.04.2022 07:14 Відповісти
Чем больше русских сдохнет, те меньше ***** придется платить зарплат.
Денег нет, но вы воюйте.
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22.04.2022 07:20 Відповісти
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22.04.2022 07:29 Відповісти
Кросивое
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22.04.2022 09:27 Відповісти
В ликарню?!! За чей счет лечить?! Надо было пристрелить и с плеч долой.
А их собирают, возят, лечат. Зачем?? Они террористы и преступники. Мжет там доктора им хоть пальцы отрубят в счет фронтовых ранений.
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22.04.2022 08:20 Відповісти
В оригіналі від ГШ
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За наявною інформацією, 20 квітня цього року, у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

Даний ресурс вперто продовжує спотворювати оригінальний текст та шанобливо виписувати територію ворога і окупанта з великої літери. Як і поплічника білорашки.
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22.04.2022 08:35 Відповісти
****** окупантів, воїни. За вбивства людей, тварин, за спаплюжені лани хай відповідають життям раз його не цінують
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22.04.2022 08:49 Відповісти
Вот вам и жестокая статистика войны по потерям у кацапов: раненные-убитые 4-1. Нетрудно посчитать сколько всего кацапов выведено из строя за весь период - около 100 000. К сожалению у всу почти такая же статистика.
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22.04.2022 09:48 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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22.04.2022 13:46 Відповісти
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)
Уже нафаршировали 2 афгана мардвы.

Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 29 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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22.04.2022 15:51 Відповісти
 
 