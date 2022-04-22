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Ніч в Одесі та області минула спокійно, продовжується контрдиверсійна робота Сил оборони, - ОВА

одеса,жукова

Ніч в Одесі та області пройшла спокійно, без обстрілів.

Про це повідомляє у телеграм-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Проти нашого регіону активізувалася робота рашистських підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій. Будьте пильними і дотримуйтесь інформаційної гігієни! В області продовжується контрдиверсійна робота наших Сил оборони", - зазначив він.

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Надо учесть наличие под Одессой большой ракетной подводной лодки Мааац-Ква.
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22.04.2022 07:51 Відповісти
Фото и видео затопления этой парашной лоханки. https://www.tiktok.com/@s.t.a.l.k.e.r.1990/video/7086855425295011077?lang=km-KH
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22.04.2022 08:07 Відповісти
То не мацква
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26.04.2022 21:14 Відповісти
Щось дуже вже спокійно в Одесі всю війну. Може пора забрати війська із Одеси для наступу на херсонщині або на Донбасі? Для Одеси достатньо територіальної оборони щоби відбити любий десант
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22.04.2022 09:57 Відповісти
Ну слава богу.А то мы тут в Харькове и Мариуполе переживаем как спится и что снится в Одессе.
Сладких снов.Очень Полезная новость.
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22.04.2022 16:19 Відповісти
 
 