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біженці (1762) Швейцарія (842)

Влада Швейцарії вирішила сама розподіляти українських біженців по кантонах за принципом пропорційності

швейцарія

У Швейцарії вирішили відрегулювати систему розміщення громадян України, які покинули країну через російське вторгнення і війну. Тепер біженці не зможуть самостійно вибирати, в якому з 29 кантонів (регіонів) та у кого їм проживати.

У швейцарському підрозділі Міністерства юстиції і поліції, Державному секретаріаті з міграції (SEM) заявили, що мета нововведення полягає в розміщенні зареєстрованих українських біженців з урахуванням можливостей кантонів на основі принципу пропорційності.

Як зазначив представник SEM Давид Келлер на пресконференції в четвер, Секретаріат хоче "забезпечити більшу стабільність як для біженців, так і для кантональних органів, відповідальних за соціальне забезпечення та освіту, з тим щоб уникнути непропорційного розподілу осіб, які потребують захисту".

З труднощами в організації розподілу через велику кількість біженців відчувають Цюріх, Базель і Берн, а також кантон Тічино.

Чиновники додали, що сім'ї та сформовані групи біженців зможуть залишатися разом, а решта будуть розподілятися по країні на підставі вказівок влади.

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Якщо хтось захоче змінити кантон, то згоду на це повинна буде дати кантональна влада з урахуванням принципу пропорційності.

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Ахметов в якому?
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22.04.2022 07:45 Відповісти
Назревается великий скандал с раскраданием военной помощи от США нашим ОП, подробнее рассказывает Юрий Швец. Украина может остаться без поддержки США из за нашей коррупции на высшем уровне даже сейчас в условия войны

https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
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22.04.2022 09:50 Відповісти
Схоже, інстасамки користуючись люб'язністю місцевих жителів, заполонили готелі Давоса і Женеви. І швейцарці офігєли від такої наглості біженок.
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22.04.2022 10:48 Відповісти
скажу честно, обосрались швицы с организацией приема беженцев.
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22.04.2022 11:41 Відповісти
 
 