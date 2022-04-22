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Німеччина (7094) зброя (7279) допомога (7877) Остін Ллойд (512)

Глава Пентагону Остін наступного тижня проведе низку перемовин у Німеччині щодо оборонних потреб України

зброя,німеччина

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Німеччини наступного тижня, щоб провести з союзниками переговори щодо оборони, присвячені Україні

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Можу оголосити, що міністр прийме низку своїх колег із консультативної групи із захисту України на авіабазі "Рамштайн" 26-го числа, наступного тижня", - сказав Кірбі на брифінгу.

За його словами, у Німеччині зберуться "зацікавлені сторони з усього світу для низки зустрічей, присвячених останнім оборонним потребам України", а також "гарантуванню поваги та розвитку міцної безпеки та суверенітету України у довгостроковій перспективі".

Кірбі не уточнив, скільки саме країн візьмуть участь у зустрічах. Але наголосив, що серед присутніх будуть союзники, які не входять до НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Польщі Моравецький переконуватиме Шольца передати Україні важке озброєння: Німеччина зберігає дуже двозначну позицію

Сполучені Штати та щонайменше 30 інших країн надали Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого.

Раніше у четвер американський президент Джо Байден оголосив, що США виділять додатковий пакет військової допомоги Україні на $800 млн.

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Топ коментарі
+9
Я вчора послухала Юрія Швеця і хочу поставити запитання: до яких пір буде існувати це бл....во в нашій країні? Хто з ОП за це буде відповідати?
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22.04.2022 08:26
+9
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:27
+7
Хлопці приколюються. Артисти.

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22.04.2022 08:41
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Маховик воєнторгу набирає обертів. І ще лендліз на додачу від Дяді Сема. Русскій Іван скоро відчує на собі війну нового покоління
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22.04.2022 08:25 Відповісти
Я вчора послухала Юрія Швеця і хочу поставити запитання: до яких пір буде існувати це бл....во в нашій країні? Хто з ОП за це буде відповідати?
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22.04.2022 08:26 Відповісти
Захлопніться вже зі своїм Швецем, розганяєте тут зраду
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22.04.2022 10:59 Відповісти
Як ОП буде реагувати на виступ Юрія Швеця?
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22.04.2022 08:26 Відповісти
Я вчера вечером видел канал Швеца, обратил внимание на это Бутусова. Он парень не трусливый, наверняка должен за это уцепиться.
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22.04.2022 08:47 Відповісти
Так само, як на Христо Грозєва опісля "вагнергейту". Тобто, ввімкне "дурника" та промовчить...
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22.04.2022 10:30 Відповісти
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:27 Відповісти
Повторюсь еще раз, все это выложил Юрий Швец в своем 201 выпуске. Пора СБУ, НАБУ, ДБР обратить на это внимание и взять в разработку.
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
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22.04.2022 08:54 Відповісти
Повторюсь еще раз, все это выложил Юрий Швец в своем 201 выпуске. Пора СБУ, НАБУ, ДБР обратить на это внимание и взять в разработку.
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
показати весь коментар
22.04.2022 08:54 Відповісти
Повторюсь еще раз, все это выложил Юрий Швец в своем 201 выпуске. Пора СБУ, НАБУ, ДБР обратить на это внимание и взять в разработку.
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
показати весь коментар
22.04.2022 09:02 Відповісти
Роман Цимбалюк про нестачу безпілотників, бариг і неповоротких союзників https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw

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22.04.2022 08:27 Відповісти
Роман Цимбалюк про нестачу безпілотників, бариг і неповоротких союзників https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw

показати весь коментар
22.04.2022 08:27 Відповісти
Роман Цимбалюк про нестачу безпілотників, бариг і неповоротких союзників

https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw

показати весь коментар
22.04.2022 08:27 Відповісти
Роман Цимбалюк про нестачу безпілотників, бариг і неповоротких союзників

https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw

показати весь коментар
22.04.2022 08:27 Відповісти
https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw
показати весь коментар
22.04.2022 08:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-Pd7Aaqd5S8&ab_channel=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%AB%D0%99%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99
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22.04.2022 08:32 Відповісти
Кончай балаболить, пора парашитистов с Украины футболить!
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22.04.2022 08:34 Відповісти
Так чого сидиш? До чого Ллойд до проблем України? Дякуй, що надають РЕАЛЬНУ допомогу, свинота невдячна!
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22.04.2022 09:01 Відповісти
Хлопці приколюються. Артисти.

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22.04.2022 08:41 Відповісти
Повторюсь еще раз, все это выложил Юрий Швец в своем 201 выпуске. Пора СБУ, НАБУ, ДБР обратить на это внимание и взять в разработку.
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
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22.04.2022 09:12 Відповісти
Повторюсь еще раз, все это выложил Юрий Швец в своем 201 выпуске. Пора СБУ, НАБУ, ДБР обратить на это внимание и взять в разработку.
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
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22.04.2022 09:12 Відповісти
Германія своєю "діяльністтю" показала, що вона є самою слабою ланкою у стримувальному ланцюжковому потенціалі НАТО. Угорщина, Болгарія - не в розрахунок.
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22.04.2022 08:44 Відповісти
Якшо відверто, то Німеччина -- прихований союзник московіі. Так само, як і Китай. Маю на увазі керівництва цими державами.
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22.04.2022 10:36 Відповісти
Фріци отримають прискорюючого пєндєля. Нехай ще в Угорщину загляне та зніме чуваків з пляшки.
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22.04.2022 09:48 Відповісти
Пендель летит социалистам со всех сторон, в том числе из самой Германии. шольца на чём свет стоит поливает и оппозиция, и партнёры по коалиции. Партия социалистов блокировала введение в бундесвер беспилотников, снова и снова созывая бесконечные консультации, когда все уже были за. И сейчас пытаются делать то же самое. Сейчас Германия стала слабым звеном в первую очередь из-за них.

Вообще с Германией ситуация получается подлее, чем с той же Венгрией. Венгры по крайней мере откровенны в том, что им плевать на демократию, что они поддерживают пуйло, и всё такое. А социалисты всё пытаются юлить, что якобы мы всей душой за, но вот никак не можем сделать то, что все другие уже давно делают. Сейчас шольц тоже будет юлить, вот увидите - типа "американцы нам не указ, мы уже вовсю ведём суверенную политику всецелой поддержки Украины нашей самой глубокой озабоченностью".
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22.04.2022 10:02 Відповісти
А як "заіскрили боти подоляка" в коментах ? Тема для них архіважлива, а тут віконечко відкривається і для молі свіже повітря, ой яке небажане.
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22.04.2022 10:49 Відповісти
 
 