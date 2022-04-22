Глава Пентагону Остін наступного тижня проведе низку перемовин у Німеччині щодо оборонних потреб України
Міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Німеччини наступного тижня, щоб провести з союзниками переговори щодо оборони, присвячені Україні
Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Можу оголосити, що міністр прийме низку своїх колег із консультативної групи із захисту України на авіабазі "Рамштайн" 26-го числа, наступного тижня", - сказав Кірбі на брифінгу.
За його словами, у Німеччині зберуться "зацікавлені сторони з усього світу для низки зустрічей, присвячених останнім оборонним потребам України", а також "гарантуванню поваги та розвитку міцної безпеки та суверенітету України у довгостроковій перспективі".
Кірбі не уточнив, скільки саме країн візьмуть участь у зустрічах. Але наголосив, що серед присутніх будуть союзники, які не входять до НАТО.
Сполучені Штати та щонайменше 30 інших країн надали Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого.
Раніше у четвер американський президент Джо Байден оголосив, що США виділять додатковий пакет військової допомоги Україні на $800 млн.
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А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw
https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
Вообще с Германией ситуация получается подлее, чем с той же Венгрией. Венгры по крайней мере откровенны в том, что им плевать на демократию, что они поддерживают пуйло, и всё такое. А социалисты всё пытаются юлить, что якобы мы всей душой за, но вот никак не можем сделать то, что все другие уже давно делают. Сейчас шольц тоже будет юлить, вот увидите - типа "американцы нам не указ, мы уже вовсю ведём суверенную политику всецелой поддержки Украины нашей самой глубокой озабоченностью".