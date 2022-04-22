УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10475 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 655 2
армія рф (16192) діти (4937) воєнні злочини (1801) Офіс Генпрокурора (3158)

Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 208 дітей, 386 - поранено, - Офіс Генпрокурора

діти

Більше ніж 594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 22 квітня офіційне число жертв-дітей не змінилося - 208. Зросла кількість поранених - 386.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 120, Київській - 113, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 41, Луганській - 37, Запорізькій - 25, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія втягує українських дітей у війну. Зафіксовано вже 8 випадків, - Венедіктова

20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами в Бахмутському районі Донецької області 16-річний підліток отримав тяжке поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.04.2022 08:52 Відповісти
В такій статті обов'язково повинна бути графа про кільеість вивезених дітей в РФію. В різних статтях згадуються вже тисячі дітей, які вже знаходяться на территорії мордору. Про це потрібно піднімати питання на міжнародних площадках.
показати весь коментар
22.04.2022 18:24 Відповісти
 
 