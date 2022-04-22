Британці вчать українських військових керувати броньованими машинами та користуватися зенітними ракетами, які надійдуть Києву, - Джонсон
Десятки українських солдатів у Великій Британії вчаться керувати 120 британськими броньованими машинами, перш ніж повернутися з ними для участі у війні проти Росії.
Про це повідомив прем'єр Британії Борис Джонсон під час своєї поїздки в Індію, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Британські військові також навчають українських колег у Польщі, як користуватися зенітними ракетами, сказав прем'єр-міністр, виклавши додаткові деталі військової допомоги Великобританії збройним силам офіційного Києва.
"Можу сказати, що нині ми навчаємо українців у Польщі використанню засобів протиповітряної оборони, а у Великій Британії використанню бронетехніки", - зазначив Джонсон.
У міру того, як наближається вже третій місяць російського вторгнення в Україну, Велика Британія та інші західні країни почали постачати Києву стандартну зброю НАТО, яка потребує коротких періодів навчання, щоб українські солдати знали, як ним користуватися, зазначає видання.
Цього тижня Пентагон заявив, що навчить деяких українців використання першої партії з 18 американських гаубиць "за межами країни", перш ніж цю зброю можна використовувати на полі бою.
Обидві заяви сигналізують про крок до більш активної участі Заходу у війні, який був зосереджений на постачанні зброї українським силам та застосуванні широких економічних санкцій проти Росії.
Прессекретар Джонсона наполягає на тому, що навчання українців у Великій Британії не є ескалацією. "Що викликає ескалацію, так це дії Путіна та його режиму в Україні. Ми просто працюємо разом із нашими союзниками, щоб дати Україні найкращі інструменти для самозахисту", - сказав він.
Під час візиту до Києва Борис Джонсон запропонував Україні військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем, щоб підтримати Україну на цьому вирішальному етапі, доки триває незаконний наступ Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Ось ставлю роз'яснення щодо військової. Оскільки я не вірю, що те озброєння, яке передається на урядовому рівні, лежить на складах чи продається - ???
Roman Donik
21 mins ·
Я так розумію російська ІПСО з приводу "зброя яку передали союзники, лежить на складах", почалася? Я не знаю як там з гуманітаркою, але я точно знаю як там зі зброєю та обладнанням.
1. Нам дають ту зброю, яку ми офіційно просим. Це не волонтери, насипали розсипом печєньок і повезли не розуміючи треба то чи не треба. То держави відвантажуюьб те що ми просимо. А потім звітують своїм платникам податків.
2. Перед тим як попросити офіційно зброю, наші спеціально навчанні люди вираховують
а) Скільки саме нам треба цієї зброї. Бо просто хатєлки від балди, не прокатять. Які і завищені цифри. Там теж є фахівці, які вміють рахувати.
б) Скільки цієї зброї є в наявності в робочому стані. В яких країнах. З якими ************. Бо на рівні держав, МО та військових аташе, не можна гнати порожняк типу - дайте нам веселку, та коней пегасів. Кожне звернення то залізобетонні розрахунки.
3. Обрахування кількості зброї в заявках ведеться настільки прискіпливо та точно, з урахуванням всіх можливих сценаріїв (обов'язково враховуючи інтенсивність дій), що це виглядає для мене як щось потойбічне.
4. Кожен етап постачання зброї прозорий для нашого військового керівництва. Вони знають що, звідки, як і куди перевозиться та куди вантажиться. Терміни та час. Як заходить, та коли. Все це проходить під контролем кількох відомств, які як би прикривають одне одного, а насправді ще й контролюють.
5. Розподіл. Розподілом всіх ніштяків займається особисто Залужний. Я не кажу про набої 50 BMG, але все високотехнологічне та потужне проходить через нього. З ліва коло робочого столу висить полиця.
На полиця на торці нижньої полки приліплений аркуш. На аркуші вся номенклатура яка поступає, яка потрібна, та яка передається, та кому у війська. В перші неділі Залужний особисто ділив "NLAW" по напрямкам згідно розвідданим по наявності угруповань танків.
Більше того, коли почалися перші проблеми з одноразовими акумуляторами на Джавеліни, вдень було повідомлено Залужному, ввечері вже було вирішене питання, а через два дні свіжепривезені відновлювальні аккуми пішли у війська.
5. Я не уявляю, навіть в теорії, як таке може бути, що на якомусь етапі, з цього списку щось випадає, та кудись їде на склад чи на дачумуженка.
6. Я правда не знаю, що там з цивільними та гуманітарними питаннями. Щось десь може й крадеться, що там десь може й рахується як вкрасти на відновленні. Але я точно знаю, що зараз війна. Війна гірша за 2 світову. Війна де ціною є суверенність держави Україна. Війна, відповідальність за хід якої несе главком Залужний. Рішення по зброї приймається військовими. Ви взагалі можете собі уявити, як це хтось проїбе, або вкраде зброю, яку зараз чекає главком для підсилення фронту? Ви взагалі уявляєте, як люди з команди Залужного можуть при такій відповідальності, щось подібне допустити? Я ні.
Перш за все, ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається на складі зі зброєю, в яку влучає ракета. Такий склад - не дай боже - потім ще довго горить і вибухає, і погасити його відразу однією пожежною машиною протягом наступних півгодини після атаки, самі розумієте, неможливо.
Тому Швець старанно з'їхав з теми розбомблених у Львові складів з військовою технікою і вчора битих 51 хвилину розпинався, хто такий Арестович і хто такий Єрмак. Хто такий Арестович, ми якраз добре знаємо, нам про нього розповідати не треба. Він ще в 2019 році казав про цю війну і вгадав все блискуче. При цьому казав, що нема іншого виходу, ніж цю війну виграти! І зараз - скільки Арестович зекономив нам заспокійливих медикаментів, скільки врятував життів врешті-решт. А під час війни спокій і впевненість - найперша річ для суспільства!
Хто такий Єрмак, тут як кажуть, мнєнія раздєлілісь Одна частина кричить негайно повісити. Друга частина десь розуміє, що якби на такому високому рівні сидів кріт, то певно би не було таких непоганих військових успіхів, на які у світі навіть ніхто не сподівався. Та і вбити або захопити президента в перші тижні війни москалям не вдалося. Тому я би утримався наразі, час покаже, хто є ху.
А от хто такий Швєц? Чудак, який заробляє на монетизації ютуба, коментуючи американські статті і фантазуючи на теми міжнародної політики. До речі, від учора раптом кількість переглядів у нього різко обвалилася - від 1.5 млн до 300 тис. Давайте називати речі своїми іменами - Швець "жидко обосрался", бо заліз в тему, яку може взагалі не треба було зачіпати. Бо це на користь кацапні, врешті-решт! Будь-яка наша внутрішня чвара, навіть якщо для неї є 100% підстава, під час війни має бути принаймні не винесена на міжнародний рівень. Якось так...
Так, тема корупції у розподілі гуманітарки є. Ну як її може не бути, як вже підростає друге покоління людей на західному кордоні, головним бізнесом яких є перенесення цигарок в трусах?! І які вже на тому ділі розкрутилися так, що покупляли собі фури і цілі прикордонні переходи на якийсь час доби...
Але всі ми знаємо, що це питання вирішується на раз. Очевидно, це станеться після перемоги, системно і назавжди. Рецепт простий. Не повинно бути кордону, штучних бар'єрів для руху товарів і послуг - і відразу зникнуть всі корупціонери і митники, яких би я зараз просто відстрілював, як скажених лисиць з лісу.
"І зараз - скільки Арестович зекономив нам заспокійливих медикаментів, скільки врятував життів врешті-решт."
Аха-ха, блін, та ви істерички вже дістали з тим заспокійливим. З кожної дірки дешевий піар дєвачкі канфєткі. Ой, а скажи як говоряща галава рятувала життя відосиками?
"А от хто такий Швєц? Чудак, який заробляє на монетизації ютуба, коментуючи американські статті і фантазуючи на теми міжнародної політики"
Те саме що робить люся.
Усі, у кого є хоч краплина критичного мислення, бачать хто такий аферистович і дєрмак, але ти розпинайся дальше, бач, яку заготовку велику приготував.
Але бачу, знизу вже вилізли боти на захист. Це тільки доказує правду!
Боже, яке кінчене!
Вже зараз усім бажаючим можна розпочати вивчення відповідних мануалів. Для F/А-18 є відомий авіасимулятор, щоб хоча б зрозуміти на скільки порядків авіація НАТО складніша за совкову.
СПАСИБО всем кто помогает!
Інфа - 100%!
кацапська пропаганда завжди брехлива - за дві Чеченські
війни чеченці ОДНИМИ калашами і РПГ вбили більше 200 тисяч
кацапських військових.
Кацапи завжди брешуть Карл, 20 тис. загиблих расєянцев у
дві чеченські війни це препеншення у 10 РАЗІВ