Запорізька область під постійними обстрілами ворога. Інколи інтервали між серіями розривів снарядів - не більше двох хвилин, - ОВА

Картина воєнних дій на Запорізькому напрямку залишилася незмінною. Ворог намагається просунутися вглиб області і не полишає своїй амбіцій зайти у Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Заопрізькій ОВА.

"Села поблизу Гуляйполя постійно обстрілюють окупанти. Інколи інтервали між серіями розривів снарядів - не більше 2 хвилин. У селі Кам’янське Василівського район, підрозділом ДСНС була надана допомога трьом евакуаційним автобусам, які внаслідок несприятливих погодних умов, не могли самотужки проїхати розмиту дорогу поблизу зруйнованого мосту. Рятувальниками за допомогою техніки підвищеної прохідності відбуксирували автобуси на безпечну ділянку дороги", - йдеться у ранковому звіті ОВА.

Повідомляється і про те, що волонтерський центр "Паляниця" виготовляє фальшиві позиції для військових. Споруджується позиція далеко від розташування бійців. Ворог засікає її з повітря і витрачає на неї боєкомплект.

"Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців окупованих територій Запорізької області із закликом не надавати свої особисті дані, які росіяни можуть підступно використати для фальсифікацій на так званих референдумах. Ще раз нагадуємо: уважно ставтеся до тієї інформації, яку ви надаєте загарбникам про себе, адже будь-які анкети, які ви заповнюєте і залишаєте паспортні дані, будь-які папери, які підписуєте, навіть коли просите про гуманітарну допомогу, будуть використані, аби сфальшувати на вашій землі референдум", - нагадують мешканцям Запорізької області.

Окрім цього за час коменданстської години співробітниками поліції затримано та доставлено до підрозділів 22 особи, з них: 18 чоловіків та 4 жінок. Тринадцять чоловіків передано до територіального центру комплектації та соціальної підтримки, їм вручено повістки. Всіх затриманих перевірено співробітниками СБУ.

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