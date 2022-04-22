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обстріл (27087) Запорізька область (3356)

Запорізька область під постійними обстрілами ворога. Інколи інтервали між серіями розривів снарядів - не більше двох хвилин, - ОВА

область,заопрізька

Картина воєнних дій на Запорізькому напрямку залишилася незмінною. Ворог намагається просунутися вглиб області і не полишає своїй амбіцій зайти у Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Заопрізькій ОВА.

"Села поблизу Гуляйполя постійно обстрілюють окупанти. Інколи інтервали між серіями розривів снарядів - не більше 2 хвилин. У селі Кам’янське Василівського район, підрозділом ДСНС була надана допомога трьом евакуаційним автобусам, які внаслідок несприятливих погодних умов, не могли самотужки проїхати розмиту дорогу поблизу зруйнованого мосту. Рятувальниками за допомогою техніки підвищеної прохідності відбуксирували автобуси на безпечну ділянку дороги", - йдеться у ранковому звіті ОВА.

Повідомляється і про те, що волонтерський центр "Паляниця" виготовляє фальшиві позиції для військових. Споруджується позиція далеко від розташування бійців. Ворог засікає її з повітря і витрачає на неї боєкомплект.

"Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців окупованих територій Запорізької області із закликом не надавати свої особисті дані, які росіяни можуть підступно використати для фальсифікацій на так званих референдумах. Ще раз нагадуємо: уважно ставтеся до тієї інформації, яку ви надаєте загарбникам про себе, адже будь-які анкети, які ви заповнюєте і залишаєте паспортні дані, будь-які папери, які підписуєте, навіть коли просите про гуманітарну допомогу, будуть використані, аби сфальшувати на вашій землі референдум", - нагадують мешканцям Запорізької області.

Окрім цього за час коменданстської години співробітниками поліції затримано та доставлено до підрозділів 22 особи, з них: 18 чоловіків та 4 жінок. Тринадцять чоловіків передано до територіального центру комплектації та соціальної підтримки, їм вручено повістки. Всіх затриманих перевірено співробітниками СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили ракетами по острову Хортиця, - Запорізька ОВА. ФОТО
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Топ коментарі
+4
Фантастика - волонтерский центр "виготовляэ" фальшивi позицii, а ОВА про них повiдомляють. Це що, гра така?
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22.04.2022 09:02
+3
Ну примерно такая как и нежелание этой ОВА строить настоящие укрепления для обороны , что даже Корбан охренел от этого и прислал свою технику и людей для укрепления Запорожья , а самое интересное что это ни чего не деланье очень кого то устраивает раз Запорожская администрация продолжает спокойно саботировать и дальше не боясь ни СБУ ни кого другого
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22.04.2022 09:27
+3
Ну хлопці на передовій, кажуть що ці муляжі ********, відповідно орки думаю, що справжні гармати це.
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22.04.2022 09:58
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Фантастика - волонтерский центр "виготовляэ" фальшивi позицii, а ОВА про них повiдомляють. Це що, гра така?
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22.04.2022 09:02 Відповісти
В Паляниці працює серед організаторів чоловік моєї одногрупниці. Я постійно їм гроші перераховую. Так що можна не переживати, сміливо допомагати. А якщо не повідомити, що вони таке роблять, то як гроші назбирати на все, що вони роблять?
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22.04.2022 09:19 Відповісти
Ну примерно такая как и нежелание этой ОВА строить настоящие укрепления для обороны , что даже Корбан охренел от этого и прислал свою технику и людей для укрепления Запорожья , а самое интересное что это ни чего не деланье очень кого то устраивает раз Запорожская администрация продолжает спокойно саботировать и дальше не боясь ни СБУ ни кого другого
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22.04.2022 09:27 Відповісти
так навіщо зеленим оборона...вони гроші за південь мабуть вже отримали
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22.04.2022 09:30 Відповісти
Не хочеться вiрити, але факти кажуть самi за себе. Ворог же десь рядом з Зеленським затихарився, а кров i смертi людей на руках i совiстi президента Зеленського.
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22.04.2022 09:51 Відповісти
Ми не зелені, тому нам тут не навіщо, а треба оборона і все, що з нею пов'язано. Ми не чекаємо, коли хтось про нас потурбується. Як і інші нормальні, адекватні українці.
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22.04.2022 09:57 Відповісти
Фантастика - волонтерский центр "виготовляэ" фальшивi позицii, а ОВА про них повiдомляють. Це що, гра така?
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22.04.2022 09:02 Відповісти
Фантастика - волонтерский центр "виготовляэ" фальшивi позицii, а ОВА про них повiдомляють. Це що, гра така?
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22.04.2022 09:04 Відповісти
Фантастика - волонтерский центр "виготовляэ" фальшивi позицii, а ОВА про них повiдомляэ. Це що, гра така?
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22.04.2022 09:09 Відповісти
Допомогти на виготовлення фальшивих позицій можна за реквізитами за посиланням: https://www.061.ua/news/3375655/davajte-duriti-voroga-zaporizki-volonteri-roblat-falsivi-pozicii-dla-vijskovih
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22.04.2022 09:21 Відповісти
...виготовляє фальшиві позиції ..... Ворог засікає її з повітря ...
Ну конечно.. им с беспилотника с высоты 10 метров ну никак не видно фальшивые они или нет, ходят там люди или нет, есть следы деятельности или нет. Глупое и бестолковое занятие.
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22.04.2022 09:49 Відповісти
Ну хлопці на передовій, кажуть що ці муляжі ********, відповідно орки думаю, що справжні гармати це.
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22.04.2022 09:58 Відповісти
 
 