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Путін робить ставку на те, що ми втратимо інтерес до підтримки України. Ми доведемо, що він помилявся, - Байден
Президент США Джо Байден наголосив, що Росія помиляється, якщо сподівається, що Захід перестане допомагати Україні.
Про це Байден написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки Росія продовжує звірства проти України, Путін робить ставку на те, що ми втратимо до неї інтерес. Він ставить на те, що західна єдність впаде. Ми ще раз доведемо, що він помилявся", – написав Байден.
Топ коментарі
+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар22.04.2022 08:58
+25 Кайрос Тор
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+17 Онотоле Онотольевич
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www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
И он за Украину больше, чем ты.
Гаврила встав, поїв, побрився,
Гаврила слухати доклад пішов,
і тут почуствував Гаврила,
що зранку не сходив в горшок.
Надо спортом заниматься, как Байден.
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM
Одне це ставить під сумнів достовірність цієі інфи. Але головне це те, що НІКОМУ не вдалося знайти цієі інфи на CNN і тим самим підтвердити іі.
Тому це на даний момент не є факт, а непідтверджена інформація.
Любят покупать битум на Срацеи,качать газ Агрессора
Но причины так думать у ***** были, "интернет помнит всё"