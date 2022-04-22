Путін робить ставку на те, що ми втратимо інтерес до підтримки України. Ми доведемо, що він помилявся, - Байден

Президент США Джо Байден наголосив, що Росія помиляється, якщо сподівається, що Захід перестане допомагати Україні.

Про це Байден написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки Росія продовжує звірства проти України, Путін робить ставку на те, що ми втратимо до неї інтерес. Він ставить на те, що західна єдність впаде. Ми ще раз доведемо, що він помилявся", – написав Байден.

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