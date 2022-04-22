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Путін робить ставку на те, що ми втратимо інтерес до підтримки України. Ми доведемо, що він помилявся, - Байден

байден

Президент США Джо Байден наголосив, що Росія помиляється, якщо сподівається, що Захід перестане допомагати Україні.

Про це Байден написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки Росія продовжує звірства проти України, Путін робить ставку на те, що ми втратимо до неї інтерес. Він ставить на те, що західна єдність впаде. Ми ще раз доведемо, що він помилявся", – написав Байден.

Читайте також: США здатні постачати Україні озброєння протягом тривалого часу, - Байден

Автор: 
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Топ коментарі
+29
Джо Байдену-респект...
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22.04.2022 08:58
+25
Друзі ,пізнаються у біді!
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22.04.2022 08:59
+17
Все вірно! "Узькійц ваєнний КАРАБЛЬ, ІДІ НАХ/Й!!!"
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22.04.2022 08:54
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Все вірно! "Узькійц ваєнний КАРАБЛЬ, ІДІ НАХ/Й!!!"
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22.04.2022 08:54 Відповісти
І за Степана їм помстимося, не забудемо. Підтримка є.
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22.04.2022 08:55 Відповісти
Джо Байдену-респект...
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22.04.2022 08:58 Відповісти
Друзі ,пізнаються у біді!
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22.04.2022 08:59 Відповісти
обратили внимание на нюанс ? Байден про путина в прошедшем времени: не ошибается а ошибался. <******* уже вычеркнуто
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22.04.2022 09:19 Відповісти
Класно! Дякую!
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23.04.2022 00:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-Pd7Aaqd5S8&ab_channel=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%AB%D0%99%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99
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22.04.2022 09:21 Відповісти
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22.04.2022 11:10 Відповісти
А как же саботаж по доставке военной помощи в места назначения? Это что попытка заработать или заплачено? Нам Россия не нужна, у нас свои Ермаки все за ***** порешают без выстрелов.
www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
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22.04.2022 09:22 Відповісти
вчера в стриме цензора разбирали этого деда - сказали что кгбшный ******
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22.04.2022 10:08 Відповісти
Этот "дед" тебе наваляет сколько бы лет тебе не было.
И он за Украину больше, чем ты.
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22.04.2022 11:14 Відповісти
Что то про "ленд лиз" совсем приумолк, а уж "полмесяца минуло..."
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22.04.2022 09:36 Відповісти
ленд-ліз має затвердити Конгрес. А там - пасхальні канікули.
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22.04.2022 10:19 Відповісти
Вони зрозуміли , що після України вони захочуть піти дальше . Гітлер не зупинився в1939…
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22.04.2022 09:37 Відповісти
***
Гаврила встав, поїв, побрився,
Гаврила слухати доклад пішов,
і тут почуствував Гаврила,
що зранку не сходив в горшок.

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22.04.2022 10:03 Відповісти
Ручонка одутловатенького карлика что-то побелела.
Надо спортом заниматься, как Байден.
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22.04.2022 11:17 Відповісти
Помощь ВСУ разворовывается фирмами прокладками во Львовской области! Колоссальная коррупция во время войны ! Как такое возможно ? Я не могу понять как СБУ позволяет такому происходить ?
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM
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22.04.2022 11:28 Відповісти
Дійсно не розумієш? Невже настільки наївний?
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22.04.2022 20:46 Відповісти
Раніше були розмови, що постачання озброєння союзниками здійснюється безпосередньо до бойових підрозділів ЗСУ.
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22.04.2022 21:07 Відповісти
Швець не підкріпив своє повідомлення фактами. Він відмовився називати прізвище американського полковника, який нібито дав про це інтерв'ю для CNN. Вдумайтесь: публічно озвучена інформація на американському ТБ не може бути розкрита украінським слухачам.

Одне це ставить під сумнів достовірність цієі інфи. Але головне це те, що НІКОМУ не вдалося знайти цієі інфи на CNN і тим самим підтвердити іі.

Тому це на даний момент не є факт, а непідтверджена інформація.
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23.04.2022 04:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM

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23.04.2022 08:11 Відповісти
ну если раз за разом будут перемирия и переговоры ...
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22.04.2022 14:00 Відповісти
Ну раз москалі зібралися робити ХерНР, то мають достовірну інфу, що вибивати з Херсона та півдня України їх ніхто не збирається.
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22.04.2022 15:55 Відповісти
************* антихрист люциферович - жертва аборта и его главная ошибка заключается в том, что оно, сын шлюхи и ******** сатаны, выродилось в этот мир.
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22.04.2022 16:59 Відповісти
ГЛАВНОЕ НАЙТИ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ ПУТИНА !!! ******* ИХ И УБИТЬ !!!
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22.04.2022 19:41 Відповісти
БАЙДЕН
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22.04.2022 20:22 Відповісти
Так само і Гітлер в обложеному Берліні до останнього вірив в те що союзники розсоряться.....поки не пустив собі пулю в скроню. До речі, гарне було рішення. На жаль ботоксний фюрер навіть на це не здатний.
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22.04.2022 20:43 Відповісти
Зі слів більшовиків лише, ніхто цього не бачив
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22.04.2022 21:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM ЮРИЙ ШВЕЦ. У мене нема слів.
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22.04.2022 23:12 Відповісти
Фактів що підтверджують правдивість цієі інфи поки що не знайдено.
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23.04.2022 04:45 Відповісти
ЦЕ за 21.04
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22.04.2022 23:13 Відповісти
до последнего кацапа.
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23.04.2022 05:29 Відповісти
До последнего хохла(не украинца),это холуи кацапов,массово проживают в ЛуГандонии,за денюжку подставят жопу кому угодно.Хохлопадаль,хохлоскот.
Любят покупать битум на Срацеи,качать газ Агрессора
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23.04.2022 07:26 Відповісти
Честь, хвала и низкий поклон, что объединились и помогают.
Но причины так думать у ***** были, "интернет помнит всё"
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23.04.2022 08:22 Відповісти
 
 