Через небезпеку на маршрутах сьогодні гуманітарних коридорів не буде, - Верещук

Влада України не відкриватиме гуманітарних коридорів для евакуації населення сьогодні, 22 квітня.

Про це повідомила в телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Через небезпеку на маршрутах сьогодні, 22 квітня, гуманітарних коридорів не буде. Звертаюся до всіх, хто чекає на евакуацію: потерпіть, будь ласка, тримайтеся!", - зазначила Верещук.

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