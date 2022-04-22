Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,2 тис. осіб, 176 літаків, 153 гелікоптери, 838 танків і 2 162 броньованих машини
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 квітня втрати особового складу противника становлять близько 21,2 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 21200 осіб ліквідовано,
танків - 838 од,
бойових броньованих машин - 2162 од,
артилерійських систем / artillery systems - 397 од,
РСЗВ - 138 од,
засоби ППО - 69 од,
літаків - 176 од,
гелікоптерів - 153 од,
автомобільної техніки - 1523 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 172.
Спеціальна техніка - 27.
Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.
"Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.
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Але ми самі можемо приблизно рахувати. В ******** конфліктах множимо вбитих на 2,5-3. Десь 50-60 тис. санітарних орків вже є.
И снова всех переиграли. Просто уделали. Под орех, ага
https://twitter.com/i/status/1517173196147118083 https://twitter.com/i/status/1517173196147118083
Руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что Путин дает себе отчет, с какими репутационными рисками связан его шаг. Ведь в случае провала ему будет сложнее перевалить ответственность на "бездарных генералов". Однако, похоже, он не только по-прежнему прибывает в полной уверенности, что сумеет добыть победу над Украиной, но и утратил окончательно доверие к кому-либо из своего окружения.
"Путин пытается все контролировать самостоятельно и давать инструкции, потому что уже никому не доверяет. Он реально сейчас пытается сам участвовать и быть реальным главнокомандующим. Это будет очень интересно. Новая стадия этой войны, в которой Путин не верит никому и сам приказывает", - пояснил Христо Грозев в эфире программы "Популярная политика"...(с)