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Новини Війна
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армія рф (16192) Генштаб ЗС (6071) техніка (1782) втрати (4283)

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,2 тис. осіб, 176 літаків, 153 гелікоптери, 838 танків і 2 162 броньованих машини

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 квітня втрати особового складу противника становлять близько 21,2 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 21200 осіб ліквідовано,

танків - 838 од,

бойових броньованих машин - 2162 од,

артилерійських систем / artillery systems - 397 од,

РСЗВ - 138 од,

засоби ППО  - 69 од,

літаків - 176 од,

гелікоптерів - 153 од,

автомобільної техніки  - 1523 од,

кораблі /катери  - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 172.

Спеціальна техніка  - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,2 тис. осіб, 176 літаків, 153 гелікоптери, 838 танків і 2 162 броньованих машини 01

"Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.

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Топ коментарі
+8
зробіть графу ''САНІТАРНІ ВТРАТИ ОРКІВ'' (це без ноги, руки, жопи, очей.геніталій(щоб пдрси не розмножалися)) = десь мабуть вже 70 тисяч
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22.04.2022 10:01
+7
Во всем копирует своего кумира Адольфа. Осталось еще возле своего бункера вручить трясущимися руками кресты срочникам из путлерюгенда. Ну и с Кабаевой обручиться...
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22.04.2022 11:28
+4
Гелікоптери мають наздогнати літаки!
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22.04.2022 09:58
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Гелікоптери мають наздогнати літаки!
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22.04.2022 09:58 Відповісти
і перегнати
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22.04.2022 10:03 Відповісти
а кількість літаків повинна збільшитись до 200, а танків до 1000! ось тоді заживемо! і підемо ще далі...
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22.04.2022 10:05 Відповісти
ну ті в свою чергу повині не залишатися на досягнутому
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22.04.2022 10:04 Відповісти
Це необхідно, щоб у ***** було хоч щось, що можна преподнести своєму стаду як перемогу!
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22.04.2022 10:09 Відповісти
зробіть графу ''САНІТАРНІ ВТРАТИ ОРКІВ'' (це без ноги, руки, жопи, очей.геніталій(щоб пдрси не розмножалися)) = десь мабуть вже 70 тисяч
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22.04.2022 10:01 Відповісти
Санітарні втрати важко об'єктивно обраховувати. Їх же орки в основному встигають вивезти в тил.
Але ми самі можемо приблизно рахувати. В ******** конфліктах множимо вбитих на 2,5-3. Десь 50-60 тис. санітарних орків вже є.
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22.04.2022 10:11 Відповісти
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22.04.2022 10:04 Відповісти
в кацапів ще є 1000 танків на сході і 200 на півдні
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22.04.2022 10:28 Відповісти
(посмотрите...пжлста))))

И снова всех переиграли. Просто уделали. Под орех, ага

https://twitter.com/i/status/1517173196147118083 https://twitter.com/i/status/1517173196147118083

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22.04.2022 10:32 Відповісти
Сегодня 22.04.22 в 22:22 на 58-м дне войны (2+2.0+4.2+2 2+2 5+8=13 -> 1+3 : 4.4.4 4:4 4 ждем что-то похожее, что случилось с крейсером "Москва" бортовой номер 121, 13.04.22 на 49-й день войны (1+2+1, 1+3.0+4.2+2 4+9=13 -> 1+3: 4 4.4.4 4 )!
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22.04.2022 10:44 Відповісти
...Война в Украине продолжается 58-й день. Судя по поступающим 22 апреля сообщениям, Владимир Путин, крайне раздосадованный неудачным наступлением на Киев в первой фазе войны, решил принять на себя обязанности главнокомандующего. Отныне он лично будет отдавать приказы вооруженным силам, что, в частности, уже произошло в случае с Мариуполем.

Руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что Путин дает себе отчет, с какими репутационными рисками связан его шаг. Ведь в случае провала ему будет сложнее перевалить ответственность на "бездарных генералов". Однако, похоже, он не только по-прежнему прибывает в полной уверенности, что сумеет добыть победу над Украиной, но и утратил окончательно доверие к кому-либо из своего окружения.

"Путин пытается все контролировать самостоятельно и давать инструкции, потому что уже никому не доверяет. Он реально сейчас пытается сам участвовать и быть реальным главнокомандующим. Это будет очень интересно. Новая стадия этой войны, в которой Путин не верит никому и сам приказывает", - пояснил Христо Грозев в эфире программы "Популярная политика"...(с)
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22.04.2022 10:46 Відповісти
Во всем копирует своего кумира Адольфа. Осталось еще возле своего бункера вручить трясущимися руками кресты срочникам из путлерюгенда. Ну и с Кабаевой обручиться...
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22.04.2022 11:28 Відповісти
Вы будете смеяться, но как раз сегодня утром была про нее новость, что она впервые за полгода появилась на публике, в Швейцарии, и журналисты заметили обручальное кольцо на пальце, а раньше никогда не было...
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22.04.2022 16:33 Відповісти
я хоч і за літачки вболіваю, але гелікоптерчики щось відстали. нумо, геліки, наздоганяйте!
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22.04.2022 12:13 Відповісти
щоб на цифрі 200 зрівнялись))
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22.04.2022 12:16 Відповісти
Та статистика, що з плюсиками за добу набагато більш інформативна, а ще краще зробити невеличкі графіки
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22.04.2022 12:25 Відповісти
 
 