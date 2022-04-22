Загальні втрати РФ від початку війни - близько 21,2 тис. осіб, 176 літаків, 153 гелікоптери, 838 танків і 2 162 броньованих машини

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 квітня втрати особового складу противника становлять близько 21,2 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 21200 осіб ліквідовано,

танків - 838 од,

бойових броньованих машин - 2162 од,

артилерійських систем / artillery systems - 397 од,

РСЗВ - 138 од,

засоби ППО - 69 од,

літаків - 176 од,

гелікоптерів - 153 од,

автомобільної техніки - 1523 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 172.

Спеціальна техніка - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.

"Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.