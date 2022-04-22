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Війська РФ обстріляли Слов'янськ. Імовірно, ворог використав касетні бомби, - голова ВЦА Лях

славянск

Ніч на п'ятницю, 22 квітня, у Слов'янську Донецької області минула неспокійно. Місто зазнало обстрілів.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Імовірно, це були касетні бомби. На щастя, обійшлося без жертв. Постраждало кілька районів міста. Збитки зараз встановлюються", - зазначив він.

"Ще раз наполегливо закликаю - евакуюйтесь! Сьогодні о 9.30 від стоянки ЦНАП відправиться автобус на Дніпро. Хто записався на рейс, не спізнюйтесь! Об 11:00 всіх бажаючих на Привокзальній площі чекатимуть на автобуси до Покровська. Бережіть себе! Ми разом!" - додав Лях.

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Уже достают до Славянска, орки.
показати весь коментар
22.04.2022 10:18 Відповісти
В течение последних суток под оккупацию российских войск попали 42 населенных пункта, заявила помощница руководителя Офиса Президента Украины Елена Симоненко.
показати весь коментар
22.04.2022 10:18 Відповісти
 
 