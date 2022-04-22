Ситуація в регіонах: сильні вибухи у Херсоні, ракетні удари по Миколаєву, артобстріли Харкова, зберігається напруга на Донбасі, - звіти ОВА
Російські війська обстрілювали Харків з артилерії, ворог не послаблює натиск на Донбасі, на Херсонщині назріває гуманітарна катастрофа.
Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Ситуація в регіонах станом на 8.00 22 квітня:
Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.
Харків: уночі окупанти знову періодично завдавали артилерійських ударів. В Київському районі міста горіли складські будівлі, постраждалих немає.
По області активні бої тривають в Ізюмському напрямку.
Луганщина: потягом доби російська армія здійснила 11 обстрілів: Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада. Зруйновано 7 будинків, Поранено 4 цивільних та трьох поліцейських.
Донеччина: стабільно напружено вздовж усієї лінії фронту. Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар — обстріли не припиняються. Вже кілька днів загострення поблизу Лиману, після обстрілів градами горить обласна травматологія. Є поранені, їхня кількість зв'ясовується.
Маріуполь без суттєвих змін попри заяви ворога про взяття міста. "Азовсталь" тримається.
Херсонщина: вночі лунали сильні вибухи на окраїнах міста. Найбільш критична ситуація у населених пунктах, які межують з сусідніми областями.
Практично всі села Бериславського району (Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська, Калинівська ТГ) та частина сіл Херсонського району (Чорнобаївська, Станіславська ТГ) — на межі гуманітарної катастрофи.
Миколаївська область: ввечері Миколаїв зазнав ракетних ударів. Інформації щодо постраждалих та жертв наразі немає. На інших територіях області ситуація стабільна та контрольована.
Будь ласка, зачекайте...
А по Півдню походу дійсно зрада була.
Олег Батурін
04.03.2022
https://eprostir.org/2022/03/04/pomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu/#respond 0
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Його схопили в Чернівцях.
Помічника начальника управління СБУ в Херсонській області, полковника Ігоря Садохіна затримали в Чернівцях. Про це повідомив начальник Патрульної поліції України Євгеній Жуков.
Ігор Садохін мав доступ до всіх мобілізаційних планів та документів з дислокації, шляхів відходу українських військ.
все Вы верно сказали, ТерОборону, почти не успели вооружить, а начальство все потикало в первые часы
Якби в коментах хтось був безпосередньо з Херсону, тоді можна було б щось дізнатись.
То те, що там жителі щось чують, то таке...
Выехавшие в сторону ш. Прогресс ракетные установки РФ провели пуски сериями с интервалом 2 минуты .Расположились на терриконе ГОФ Червона зирка.Пять установок и две вспомогательные машины .Низкая облачность моросит дождь.
(Дуже хотів би, щоб це було правдою)
неужто трудно мобилизовать 3-5 тысяч харьковчан из 1 миллиона оставшихся в городе для охраны важных объектов, а освободившихся профессиональных бойцов бросить на несчастные Циркуны
да, там орки поставили орудия рядом с жилыми домиками селян, которые сидят в подвалах - но сравните Харьков и Циркуны
нужно разбросать над селом листовки: завтра с 12:00 до 14:00 село будет полностью зачищено от оккупантов артиллерией - просьба сидеть в подвалах
и после артподготовки войти в Циркуны и гнать врага ЗА государственную границу, до околиц Белгорода, не давая ему ни минуты , чтобы опомниться!
о последствиях вангуйте сами, но Харьков обстреливать ПЕРЕСТАНУТ