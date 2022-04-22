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Ситуація в регіонах: сильні вибухи у Херсоні, ракетні удари по Миколаєву, артобстріли Харкова, зберігається напруга на Донбасі, - звіти ОВА

луганщина

Російські війська обстрілювали Харків з артилерії, ворог не послаблює натиск на Донбасі, на Херсонщині назріває гуманітарна катастрофа.

Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ситуація в регіонах станом на 8.00 22 квітня:

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Харків: уночі окупанти знову періодично завдавали артилерійських ударів. В Київському районі міста горіли складські будівлі, постраждалих немає.

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По області активні бої тривають в Ізюмському напрямку.

Луганщина: потягом доби російська армія здійснила 11 обстрілів: Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада. Зруйновано 7 будинків, Поранено 4 цивільних та трьох поліцейських.

Донеччина: стабільно напружено вздовж усієї лінії фронту. Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар — обстріли не припиняються. Вже кілька днів загострення поблизу Лиману, після обстрілів градами горить обласна травматологія. Є поранені, їхня кількість зв'ясовується.

Маріуполь без суттєвих змін попри заяви ворога про взяття міста. "Азовсталь" тримається.

Херсонщина: вночі лунали сильні вибухи на окраїнах міста. Найбільш критична ситуація у населених пунктах, які межують з сусідніми областями.

Практично всі села Бериславського району (Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська, Калинівська ТГ) та частина сіл Херсонського району (Чорнобаївська, Станіславська ТГ) — на межі гуманітарної катастрофи.

Миколаївська область: ввечері Миколаїв зазнав ракетних ударів. Інформації щодо постраждалих та жертв наразі немає. На інших територіях області ситуація стабільна та контрольована.

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Топ коментарі
+20
жителям Херсона не до этого, они до сих пор ******** как их сдали россиянам разминировав Чонгар и не оказав никакого сопротивления, хотя там были идеальные позиции для обороны
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22.04.2022 10:27
+17
Херсон? Надіюсь наші прочуханки дають
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22.04.2022 10:18
+16
а главного мудака начальника сбу в области и бакланова который предателей распихал по должностям я так понимаю наградили медалью За сдачу Юга?
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22.04.2022 10:32
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Херсон? Надіюсь наші прочуханки дають
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22.04.2022 10:18 Відповісти
Кто открыл юг для орков ???
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22.04.2022 10:21 Відповісти
А север? Или вам север не интересен и ***** не нападал?
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22.04.2022 10:26 Відповісти
Північ просто ********. Там же все ОП і ветеринар Данілов розповідають, що вони не очікували вторгнення з території бєлорашки. Дєбіли, ***...
А по Півдню походу дійсно зрада була.
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22.04.2022 10:31 Відповісти
Токо проэбали и зрада и больше ничего ***** как бы и не напал? Интересно ваше мнение о Крыме и ордло что из них проэпали а что зрада?
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22.04.2022 12:38 Відповісти
Помічника начальника УСБУ на Херсонщині затримали за державну зраду

Олег Батурін

04.03.2022

https://eprostir.org/2022/03/04/pomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu/#respond 0

36

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Feprostir.org%2F2022%2F03%2F04%2Fpomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu%2F https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%A3%D0%A1%D0%91%D0%A3+%D0%BD%D0%B0+%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83+%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83&url=https%3A%2F%2Feprostir.org%2F2022%2F03%2F04%2Fpomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu%2F&via=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80 https://plus.google.com/share?url=https://eprostir.org/2022/03/04/pomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu/ https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://eprostir.org/2022/03/04/pomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu/&media=&description=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%A3%D0%A1%D0%91%D0%A3+%D0%BD%D0%B0+%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83+%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83 whatsapp://send?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%A3%D0%A1%D0%91%D0%A3+%D0%BD%D0%B0+%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83+%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20-%20https%3A%2F%2Feprostir.org%2F2022%2F03%2F04%2Fpomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu%2F

Його схопили в Чернівцях.

Помічника начальника управління СБУ в Херсонській області, полковника Ігоря Садохіна затримали в Чернівцях. Про це повідомив начальник Патрульної поліції України Євгеній Жуков.

Ігор Садохін мав доступ до всіх мобілізаційних планів та документів з дислокації, шляхів відходу українських військ.
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22.04.2022 10:28 Відповісти
а главного мудака начальника сбу в области и бакланова который предателей распихал по должностям я так понимаю наградили медалью За сдачу Юга?
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22.04.2022 10:32 Відповісти
Не здивуюсь, якщо так і сталось!
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22.04.2022 10:35 Відповісти
хто..хто...зрадники...чи ви вважаєте, шо всі на півдні за Україну?тільки де не де є спротив..партизанщини немає,по при заклики влади..співпрацюють з окупантами..це ,Наша реальність
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22.04.2022 10:28 Відповісти
Не перебільшуйте.
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22.04.2022 10:39 Відповісти
не тули горбатого - не лізе...
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22.04.2022 10:48 Відповісти
Не требе казати, чого не знаєте...до вашого відома розповідаю: ходив чоловік і багато знайомих до військомату. Сказали, зброї немає, ідіть додому. Рашка під Херсонам була в перший же день...Стратегічна Каховська ГЕС (у мене там родичі) взагалі нікого з військових не було там, рос. праполр висів там 0 10 ранку в перший день. На другому стратегічному мосту під херсоном _Антонівський було 20-30військових, яких там усіх поклали - вони затримали на декілька днів наступ на Миколаїв. Місцева свмооборона (по різним версіям від 20 до 40 чоловік) з коктейлями молотова, які вони навіть не встигли запалити,були на шматки розірвані з крупнокаліберної зброї разом з деревами, за якими вони стояли. І я зараз знаходжусь в Херсоні, у мене 2 дітей, батьки, в один автомобіль ми не помістимось, я боюсь виїзжати, бо бойові дії не припиняються, поля та узбіччя поміновані. Роботи немає вже 2 місяці, я не скаржусь, ми просто виживаємо, не беремо кацапську гуманітарку. Більше того, навіть якщо хтось умудряється завезти з криму товар, люди не купують, а якщо немає бірок, вимагають продавців накладні показати. А українських військових тут не було, розумієте не було, південь просто здали, за нас ніхто не воював. Серед моїх знайомих немає людей, які згодні жити в хнр, будемо виїзжати, коли трохи бойові дії притихнуть,,,це так боляче і страшно.....
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22.04.2022 14:04 Відповісти
кто голодает пусть берет, Украинцы нужны живыми! главное люди, а земли отвоюем!! у многих людей уже отчаянье. нет питания. нет зарплат предпринимателей принждают трговать рассейскимим товарами. кто ж против оружия попрет.
все Вы верно сказали, ТерОборону, почти не успели вооружить, а начальство все потикало в первые часы
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22.04.2022 15:25 Відповісти
Риторичне питання.
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22.04.2022 10:29 Відповісти
Вчора Люся А. щось бурмотів, що наші вже на околиці Херсону. Але Люсі вірити - себе не поважати.
Якби в коментах хтось був безпосередньо з Херсону, тоді можна було б щось дізнатись.
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22.04.2022 10:23 Відповісти
жителям Херсона не до этого, они до сих пор ******** как их сдали россиянам разминировав Чонгар и не оказав никакого сопротивления, хотя там были идеальные позиции для обороны
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22.04.2022 10:27 Відповісти
Абсолютна правда! Не уявляю, що і як буде діяти влада щоб повернути віру у проукраїнського населення Херсону, та й усього Півдня!(сподіваюсь буде інша Проукраїнська влада).
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22.04.2022 11:29 Відповісти
може бути-бо обстрілюють окраіну херсона! ну не просто ж так!!!
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22.04.2022 10:28 Відповісти
Як показує мій особистий досвід, набутий в Бучанському районі, цивільні не відрізняють "приход" від "виходу"...
То те, що там жителі щось чують, то таке...
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22.04.2022 10:34 Відповісти
Люся ,то як дід Панас "Вечірня казка",розказує казки дітям.
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22.04.2022 10:30 Відповісти
Ти навіть брешеш про те що казав Арестович. Давай, дослівно, що казав 21 квітня Арестович про околиці.
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22.04.2022 11:51 Відповісти
Відповідаю, я в Херсоні. Артою наші по околицях б"ють. Наближення за три тижні немає
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22.04.2022 14:12 Відповісти
говорят что бабахает постоянно, иногда Чернобаевка повторяется.
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22.04.2022 15:26 Відповісти
//
Выехавшие в сторону ш. Прогресс ракетные установки РФ провели пуски сериями с интервалом 2 минуты .Расположились на терриконе ГОФ Червона зирка.Пять установок и две вспомогательные машины .Низкая облачность моросит дождь.

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22.04.2022 10:26 Відповісти
Про вибухи в Херсоні це хоч не ******** Арестович розповідає?

(Дуже хотів би, щоб це було правдою)
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22.04.2022 10:49 Відповісти
В Херсоне живет 26 тысяч украинцев. Чему радуешся, взрывам в Херсоне?
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22.04.2022 10:53 Відповісти
из почти 300 тысяч жителей всего 26 тысяч украинцев? а остальные кто?
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22.04.2022 11:03 Відповісти
В википедії ru помилкові дані...
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22.04.2022 11:16 Відповісти
260-280 тысяч (но вопрос поставлен правильно!!)
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22.04.2022 11:11 Відповісти
Наближенню ЗСУ (якщо це правда)
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22.04.2022 11:27 Відповісти
правда, я живу в Херсоні. Наші трішки їх артоюдістають. Ми дуже радіємо вибухам в Херсоні - я серйозно. Чекаємо ЗСУ. Але села навколо захоплені, на жаль за останні три тижні здвигів немає, у нас багато знайомих в Херсонській області.
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22.04.2022 14:10 Відповісти
Страстна п'ятниця за гундяєвським православ'ям...
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22.04.2022 11:30 Відповісти
позор - не могут отбросить врага от каких-то сраных Циркунов севернее Харькова, чтобы не обстреливали город артиллерией и РСЗО ( хотя бы)
неужто трудно мобилизовать 3-5 тысяч харьковчан из 1 миллиона оставшихся в городе для охраны важных объектов, а освободившихся профессиональных бойцов бросить на несчастные Циркуны
да, там орки поставили орудия рядом с жилыми домиками селян, которые сидят в подвалах - но сравните Харьков и Циркуны
нужно разбросать над селом листовки: завтра с 12:00 до 14:00 село будет полностью зачищено от оккупантов артиллерией - просьба сидеть в подвалах
и после артподготовки войти в Циркуны и гнать врага ЗА государственную границу, до околиц Белгорода, не давая ему ни минуты , чтобы опомниться!
о последствиях вангуйте сами, но Харьков обстреливать ПЕРЕСТАНУТ
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22.04.2022 14:23 Відповісти
позор это когда каски и броники (!) даже не закупались в зеленые годы((( три года писюном по роялю а Армии - шиш!!
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22.04.2022 15:28 Відповісти
 
 