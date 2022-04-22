Ситуація в регіонах: сильні вибухи у Херсоні, ракетні удари по Миколаєву, артобстріли Харкова, зберігається напруга на Донбасі, - звіти ОВА

Російські війська обстрілювали Харків з артилерії, ворог не послаблює натиск на Донбасі, на Херсонщині назріває гуманітарна катастрофа.

Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ситуація в регіонах станом на 8.00 22 квітня:

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Харків: уночі окупанти знову періодично завдавали артилерійських ударів. В Київському районі міста горіли складські будівлі, постраждалих немає.

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По області активні бої тривають в Ізюмському напрямку.

Луганщина: потягом доби російська армія здійснила 11 обстрілів: Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада. Зруйновано 7 будинків, Поранено 4 цивільних та трьох поліцейських.

Донеччина: стабільно напружено вздовж усієї лінії фронту. Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар — обстріли не припиняються. Вже кілька днів загострення поблизу Лиману, після обстрілів градами горить обласна травматологія. Є поранені, їхня кількість зв'ясовується.

Маріуполь без суттєвих змін попри заяви ворога про взяття міста. "Азовсталь" тримається.

Херсонщина: вночі лунали сильні вибухи на окраїнах міста. Найбільш критична ситуація у населених пунктах, які межують з сусідніми областями.

Практично всі села Бериславського району (Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська, Калинівська ТГ) та частина сіл Херсонського району (Чорнобаївська, Станіславська ТГ) — на межі гуманітарної катастрофи.

Миколаївська область: ввечері Миколаїв зазнав ракетних ударів. Інформації щодо постраждалих та жертв наразі немає. На інших територіях області ситуація стабільна та контрольована.