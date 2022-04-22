На Донеччині за добу окупанти обстріляли 20 населених пунктів. Є постраждалі, - Нацполіція. ФОТО
Поліція задокументувала воєнні злочини РФ. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.
Внаслідок російських ударів поранено 4 мирних жителів. Руйнувань зазнали щонайменше 34 цивільні об’єкти – житлові будинки, лікарні, школа, птахофабрика, системи життєзабезпечення.
Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Авдіївка, Лиман, Слов’янськ, Мар’їнка, Вугледар, Сіверськ, Світлодарськ, Велика Новосілка, Олександрівка, Зарічне, Очеретине, Дмитро-Дар’ївка, Східне, Новомихайлівка, Новобахмутівка, Новоселівка-3, Шнурки, Ямпіль, траса Київ-Харків-Довжанське.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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