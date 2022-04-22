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Новини Війна
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армія рф (16192) Велика Британія (5334) Маріуполь (3206) путін (23325) Азовсталь (437)

Рішення Путіна заблокувати "Азовсталь" вказує на прагнення вивільнити російські сили для наступу на сході України, - Міноборони Британії

азовсталь

За оцінками британської розвідки, президент РФ Володимир Путін заявив про блокаду "Азовсталі" із захисниками Маріуполя замість штурму через те, що вважає доцільнішим перекинути російські сили з міста на інший напрямок, тоді як штурм означав би великі втрати.

Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну в Україні, який публікує Міністерство оборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Рішення Путіна заблокувати "Азовсталь" ймовірно вказує на прагнення стримувати український спротив у Маріуполі та вивільнити російські сили для залучення в іншому місці на сході України. Повноцінний штурм заводу російськими військами очікувано призвів би до великих втрат серед росіян, ще більше знижуючи їхню боєздатність", - зазначають в огляді.

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На східному фронті тривають бої з обстрілами із важкого озброєння, росіяни намагаються просуватися в районі Красного Лиману, Бугаївки, Барвінкового, Лиману і Попасної для реалізації своїх планів на цьому напрямку.

"Попри те, що росіяни змінили пріоритет, вони все ще потерпають від наслідків втрат, яких зазнали на перших етапах конфлікту. Намагаючись налагодити становище своїх виснажених військ, вони почали перекидати проблемну техніку у Росію для ремонту", - додають у повідомленні розвідки.

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Топ коментарі
+25
Азовсталь еще сварит оградку на могилку ***** !!!!
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22.04.2022 11:07
+20
******** руский ******** путин должен быть повешен.
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22.04.2022 11:04
+9
Значить будуть вилазки з заводу і сєкірбашка оркам.
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22.04.2022 11:11
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Оно то так, только хер ту Азовсталь так просто заблокировать
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22.04.2022 11:04 Відповісти
******** руский ******** путин должен быть повешен.
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22.04.2022 11:04 Відповісти
нет, это слишком гуманно, нужно живьём расчленять
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22.04.2022 11:26 Відповісти
...тоді як штурм означав би великі втрати.

***** так каже, ніби на Донбасі не буде великої різанини москалів, ліл 😂
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22.04.2022 11:07 Відповісти
Азовсталь еще сварит оградку на могилку ***** !!!!
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22.04.2022 11:07 Відповісти
у упыря могилы не будет, слишком много почести
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22.04.2022 11:28 Відповісти
Значить будуть вилазки з заводу і сєкірбашка оркам.
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22.04.2022 11:11 Відповісти
я не думаю що кацапи які два місяці штурмовали Маріуполь на зараз високо боєздатні . можливо техніка ,хоча і вона після інтенсивних боїв потребує ТО.
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22.04.2022 11:11 Відповісти
Міноборони Британії розповіло сенсацію ..а ми ніби того не знали?
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22.04.2022 11:17 Відповісти
нездійсненні фантазії....
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22.04.2022 12:27 Відповісти
 
 