"Сучасні" російські крилаті ракети оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття, - розвідка. ФОТО

Проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що "сучасні" блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися "Воронезьким заводом радіодеталей", "Мінським заводом "Інтеграл" та іншими підприємствами Радянського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.





"Ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999 до 2013 рік. Російські ЗМІ повідомляли про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї. Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. Електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної", - пояснюють у ГУР.

Також, розвідники зазначають, що у "новітніх" ракетах використовується навігаційна система "ПГИ-2М". Розроблена в 1977 році вона масово встановлювалася на літаках типу Су-27 або МіГ-29, радянського періоду виробництва.

"Більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі. Ось таке воно – "Аналоговнет", - підкреслюють у ГУР МО.

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