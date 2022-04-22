"Сучасні" російські крилаті ракети оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття, - розвідка. ФОТО
Проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що "сучасні" блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися "Воронезьким заводом радіодеталей", "Мінським заводом "Інтеграл" та іншими підприємствами Радянського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
"Ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999 до 2013 рік. Російські ЗМІ повідомляли про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї. Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. Електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної", - пояснюють у ГУР.
Також, розвідники зазначають, що у "новітніх" ракетах використовується навігаційна система "ПГИ-2М". Розроблена в 1977 році вона масово встановлювалася на літаках типу Су-27 або МіГ-29, радянського періоду виробництва.
"Більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі. Ось таке воно – "Аналоговнет", - підкреслюють у ГУР МО.
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Але повірте зараз в мордорі і того не виробляється, вистрілюють то що було..
= товарищи курсанты, кто может отремонтировать радиостанцию?
.....
== товарищ старшина, радиостанция на лампах или на транзисторах??
= радиостанция на бронетранспортере!!
Мы делали электронику и для спутников, и для подводных лодок. Так вот уже тогда многое их того, что на фото, считалось устаревшим и нам запрещалось использовать в разработках.