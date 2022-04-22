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армія рф (16192) крилаті ракети (1058) розвідка (3804) ракети (3926)

"Сучасні" російські крилаті ракети оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття, - розвідка. ФОТО

Проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що "сучасні" блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися "Воронезьким заводом радіодеталей", "Мінським заводом "Інтеграл" та іншими підприємствами Радянського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

Сучасні російські крилаті ракети оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття, - розвідка 01
Сучасні російські крилаті ракети оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття, - розвідка 02

"Ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999 до 2013 рік. Російські ЗМІ повідомляли про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї. Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. Електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної", - пояснюють у ГУР.

Також, розвідники зазначають, що у "новітніх" ракетах використовується навігаційна система "ПГИ-2М". Розроблена в 1977 році вона масово встановлювалася на літаках типу Су-27 або МіГ-29, радянського періоду виробництва.

"Більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі. Ось таке воно – "Аналоговнет", - підкреслюють у ГУР МО.

Також читайте: Розвідка опублікувала дані окупантів із Твері, які скоювали воєнні злочини в Україні
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Топ коментарі
+18
Там перфакарты, кассета это следующее поколение.
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22.04.2022 11:22
+17
"мудрому наріду" під керівництвом Дєрьмака з Хламідією це не подобається... - заспамили дуже швидко Вас...

чому бідні - бо дурні...
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22.04.2022 11:15
+17
Абсолютно нічого підозрілого!Підозрілою є корупція і мародерство у військовий час!!! Підозрілою є влада,яка прийшла на корупції!!!Підозрілими є громадяни,які ще й досі цього не розуміють!!!
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22.04.2022 11:15
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Так і є, глобальна відсталість совкової/кацапської техніки у мікроелектроніці - і є головною причиною неефективності будь-якої їхньої зброї.
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22.04.2022 12:29 Відповісти
Дивлячись на ці ракети стає зрозуміло навіщо по вулицям в селах їздять та скуповують поломані совкові телевізори. Кацапня з них аналоговнєти робить для своїх мародерів.
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22.04.2022 12:39 Відповісти
В кінці 80-х мав справу з оборонкою. То компоненти розроблені в 60-х роках минулого століття. Судячи по фото управління аналого-цифрове на "жорсткій логіці" мікросхеми серії 133 в кераміці з позолоченими контактами. Конденсатори типу ЄТО-2 танталові. Вони вічні взагалі. Реле малогабаритні типу РП також контакти золото. Все то супернадійне тому воно до сих пір зберігається та нажаль літає на нас, хоча часто не точно тому що тоді ці ракети розроблялись суто для доставки ядерних зарядів.. Там похибка в радіусі 300 метрів нічого не рішала при потужності заряду 50 кт.
Але повірте зараз в мордорі і того не виробляється, вистрілюють то що було..
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22.04.2022 12:44 Відповісти
Якщо все так просто,то мобілізуйте електронщіків на розробку "електронних пасток", які можно розміщувати на пустирях,навколо важних об'єктів.
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22.04.2022 12:45 Відповісти
Чудова думка організовувати хибні позиції та хибні цілі, щоб виманювати на них ворожі ракети
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23.04.2022 00:54 Відповісти
Сейчас выпуляют все ракеты .Через месяц они закончатся .Затем стрелять будет не чем .
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22.04.2022 12:57 Відповісти
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22.04.2022 12:58 Відповісти
Студенты радиофака на военной подготовке:

= товарищи курсанты, кто может отремонтировать радиостанцию?
.....
== товарищ старшина, радиостанция на лампах или на транзисторах??

= радиостанция на бронетранспортере!!
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22.04.2022 13:16 Відповісти
А ещё у них на ракетах всё болтики под плоскую отвёртку, совок форева.
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22.04.2022 14:06 Відповісти
Воно звісно "артіфакі" але ж не з 60х років... У 60х в ССрії ще на лампах усе робили і не могли нічого спроєктувати на серії мікросхем які з'явилися у 80х. Транзистори родом з 70х, танталові конденсатори з 80х хоча термін їх служби на відмову явно давно вичерпаний усіми нормативними кодами. Також на фото видно електролітичні конденсатори, і не дивлячись шо вони військової 5ї прийомки, я б не поставив і гривні шо вони давно не висохли і не втратили ємність.... а вже самого цього факту достатньо шоб та ракета тупо впала у полі дорогою до цілі. Слава російській корупції, боронь Боже російську корупцію!
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22.04.2022 14:30 Відповісти
Повністю згоден. Я в 1976 робив на одному номерному підприємстві , там якраз випускали електроніку до ракет ,та й то там було поновіше , та й золота не жаліли , мікросхеми окремий цех робив ( не мікросборки , а саме мікросхеми ) , без України ні х.я не можуть щось пристойне зробити , жопорукі.
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22.04.2022 14:45 Відповісти
Я ох.їв , реле , операціонніки не позолочені , резистори не ясно якого класу точності, роз"єми посеребряні , золота пожаліли. Це піпец , ще б на лампах зробили б , і це " друга армія світу ". ГАНЬБИЩЕ !
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22.04.2022 14:33 Відповісти
Я подобные платы в тогда оборонном КБ делал еще в 1985-м. Подобных радиодеталей, а возможно и точно этих, у меня на балконе с тех времен валяется целый ящик (большую часть сдал на драгметаллы) - применения сейчас просто не вижу.
Мы делали электронику и для спутников, и для подводных лодок. Так вот уже тогда многое их того, что на фото, считалось устаревшим и нам запрещалось использовать в разработках.
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22.04.2022 15:08 Відповісти
Учитывая то что там есть медные провода, то таки да, техника допотопная, практичезки медный век...
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22.04.2022 15:44 Відповісти
Така дурня, який хрін коли вона розроблена якщо вона виконує свої функції, ця електроніка стійка до електромагнітного випромінювання. Дебіли з розвідки просрали напад, а тепер для зелохів вливають непотрібну інфу, що хоч як не будь реабілітуватись. З зеЛохами зрозуміло з розвідкою такими дебілами зрозуміло, Цензор ти навіщо публікуєш таку туфту, хочеш зрівнятись з бульварною пресою?
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22.04.2022 16:28 Відповісти
Эти компоненты действительно стойкие к радиации как булыжник, но не электромагнитное излучение. Но они не выдерживают вибраций и перегрузок. Поэтому ракеты и летят не совсем туда, куда их направляют. Кроме того это огромное увеличение веса и габаритов, что уменьшает заряд.
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22.04.2022 17:29 Відповісти
Куди більш стійкі ніж нинішня електроніка. По перше це відносно сильтоточні компоненти. По друге, я бачу золочені метало-керамічні корпуси чіпів (-30 +125), танталові конденсатори. Все зроблено з високоякісних матеріалів. Да, ступінь інтеграції не висока. Але чі це так важливо 2 кг, чи 0.5 кг, коли бойова частина 450 кг?
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22.04.2022 19:11 Відповісти
пол Украины сравняли с землей и нам заливают тут про "не вразили намічені цілі".....
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23.04.2022 00:57 Відповісти
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