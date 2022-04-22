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Війська РФ зривають евакуацію. Рубіжне під щільними артобстрілами, автобусу не дістатися, - Гайдай

луганщина,гайдай,рубіжне

Війська РФ зривають евакуацію - Рубіжне під обстрілами, автобусу не дістатися.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Ми намагатимемося доїхати до південної частини Рубіжного на автівках, бо люди чекають, щоб їх забрали. Та завезти туди їжі. Автобус для евакуації, на жаль, не доїхав - почався щільний артилерійський обстріл. Росіяни не дають врятувати мирне населення, блокують людей в містах, які постійно під вогнем", - наголосив Гайдай.

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а войска РФ вообще обязаны что то соблюдать? как можно о чём то договариваться с рашкой?
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22.04.2022 11:22 Відповісти
А що вони можуть зривати?Людей просили 2 тижні тому будь ласка швидко виїджайте.Реакція ніяка.Висновок?Всі хто офіційно зостаються там ,а саме люди призивного віку отримають кримінальну відповідальність або штраф 1 мільйон грн.Ось тільки так на людей діє !А ті хто зостався і його призвали в лави окупантів за грати або ростріл як зрадників які свідомо працють на окупантів.58 день війни хватє награтися.Задовбали цы тупорилі двыіжухи.Одні воюють захищают свою країну другі відвертою хернею страдають.
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22.04.2022 15:28 Відповісти
 
 