Війська РФ зривають евакуацію. Рубіжне під щільними артобстрілами, автобусу не дістатися, - Гайдай
Війська РФ зривають евакуацію - Рубіжне під обстрілами, автобусу не дістатися.
Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Ми намагатимемося доїхати до південної частини Рубіжного на автівках, бо люди чекають, щоб їх забрали. Та завезти туди їжі. Автобус для евакуації, на жаль, не доїхав - почався щільний артилерійський обстріл. Росіяни не дають врятувати мирне населення, блокують людей в містах, які постійно під вогнем", - наголосив Гайдай.
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юрий первый 5346397c
показати весь коментар22.04.2022 11:22 Відповісти Мені подобається 2
stels400
показати весь коментар22.04.2022 15:28 Відповісти Мені подобається 0
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