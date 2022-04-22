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армія рф (16192) Великдень (333) провокація (778) СБУ (12510)

На Великдень ворог може влаштувати провокації. Правоохоронці закликають вірян бути пильними

сбу

Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це застерігають у СБУ.

"Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії рф. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників "націоналістичних об’єднань". Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України та Національна поліція докладуть максимум зусиль, щоб Великдень минув безпечно. Проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Правоохоронці нагадують, що повага до церков і святинь у російського агресора теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів.

Також дивіться: У Росії печуть "Z-кулічі". ФОТО

У зв’язку з цим вірянам рекомендується утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.

Також дивіться: Росія під час засідання ООН відмовилась від Великоднього перемирʼя. ВIДЕО
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Топ коментарі
+5
Где был ваш Бог, когда орки чинили геноцид в Буче? Наверное играл в сони плейстейшн? Там как раз пару релизов не плохих вышло...
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22.04.2022 12:39
+3
Марік 12:00 22.04
- Хлопці живі, на позиціях
- Зв'язок дуже поганий та нерегулярний
- Ситуація на Азовсталі без суттевих змін
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22.04.2022 12:13
+3
У верунов все просто. Все плохое это не от Бога, а от Сатаны, а если даже и от Бога, то это наказание за грехи. Почему то люди забывают, что творили зверства в Буче такие же "православные христиане". У кого-то скорей всего даже крестики и иконки были с собой.
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22.04.2022 13:05
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Да, давайте, иконку на торпеду, жигуля - в гараж, сами - в жигуля. И - разговняйтесь. Или в телевизор, как делали при Чумаке и Кашпировском.
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22.04.2022 12:05 Відповісти
OLGA VILSON . Про геноцид в Украине .

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22.04.2022 12:12 Відповісти
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22.04.2022 12:13 Відповісти
Рекомендую для репостов
https://www.boredpanda.com/war-notes-drawings-ukraine-olga-wilson/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ ПРО ЭТО !!!
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22.04.2022 12:15 Відповісти
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22.04.2022 12:16 Відповісти
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22.04.2022 12:17 Відповісти
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22.04.2022 12:18 Відповісти
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22.04.2022 12:19 Відповісти
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22.04.2022 12:21 Відповісти
Марік 12:00 22.04
- Хлопці живі, на позиціях
- Зв'язок дуже поганий та нерегулярний
- Ситуація на Азовсталі без суттевих змін
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22.04.2022 12:13 Відповісти
Где был ваш Бог, когда орки чинили геноцид в Буче? Наверное играл в сони плейстейшн? Там как раз пару релизов не плохих вышло...
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22.04.2022 12:39 Відповісти
У верунов все просто. Все плохое это не от Бога, а от Сатаны, а если даже и от Бога, то это наказание за грехи. Почему то люди забывают, что творили зверства в Буче такие же "православные христиане". У кого-то скорей всего даже крестики и иконки были с собой.
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22.04.2022 13:05 Відповісти
Коли ви дебіли вже заткнетесь? Людина вже давно доросла і водити її за ручку Творець Всесвіту (а значить і людини також) вже не буде. хто мав хоч якийсь розум і не дивився г+г та їм подібне, а думав про наявну небезпеку, той втік від війни значно раніше. А ще раніше не голосував за какая разніца. А ще раніше за овоча чи комуняк.
Християни не вбивають людей. А шо в них хрестики висять то для прикола. Як у вас тату чи якісь ладанки із всяким мордами.
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22.04.2022 15:05 Відповісти
Дебилы верят в 21 веке в мужиков в платьях. Христиане не убивают людей? Серьезно? А крестовые походы, а сжигание ведьм, а уничтожение староверов? Или то другие христиане были? У Владимира, который крестил Русь, был гарем, кроме того он совершал человеческие жертвоприношения.
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22.04.2022 15:34 Відповісти
100%
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22.04.2022 13:39 Відповісти
Бомбардування - це бомбардування, підрив - це теракт, що це за слово дебільне обрали для визначення таких дій??? Провокація - це якщо я когось назву ідіотом, провокуючи його на насильницькі дії, до чого в даному випадку "провокація"???
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22.04.2022 13:39 Відповісти
чому вас це дивує? а війну називати конфліком - це як? а може справді українець плювати на почуття віруючих українців, що в більшості своїй хрестияни?
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22.04.2022 15:14 Відповісти
 
 