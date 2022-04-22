На Великдень ворог може влаштувати провокації. Правоохоронці закликають вірян бути пильними
Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це застерігають у СБУ.
"Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії рф. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників "націоналістичних об’єднань". Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період", - йдеться у повідомленні.
Служба безпеки України та Національна поліція докладуть максимум зусиль, щоб Великдень минув безпечно. Проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Правоохоронці нагадують, що повага до церков і святинь у російського агресора теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів.
У зв’язку з цим вірянам рекомендується утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.boredpanda.com/war-notes-drawings-ukraine-olga-wilson/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ ПРО ЭТО !!!
- Хлопці живі, на позиціях
- Зв'язок дуже поганий та нерегулярний
- Ситуація на Азовсталі без суттевих змін
Християни не вбивають людей. А шо в них хрестики висять то для прикола. Як у вас тату чи якісь ладанки із всяким мордами.