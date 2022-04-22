На Великдень ворог може влаштувати провокації. Правоохоронці закликають вірян бути пильними

Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це застерігають у СБУ.

"Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії рф. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників "націоналістичних об’єднань". Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України та Національна поліція докладуть максимум зусиль, щоб Великдень минув безпечно. Проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Правоохоронці нагадують, що повага до церков і святинь у російського агресора теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів.

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У зв’язку з цим вірянам рекомендується утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях.

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