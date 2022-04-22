На Київщині виявили тіла 1084 мирних жителів, понад 300 ще не ідентифікували, - поліція

У Київській області правоохоронці наразі знайшли тіла вже 1084 цивільних осіб, із них до 75 % - це люди, які були вбиті зі стрілецької зброї.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хочу сказати, що наразі кількість тіл загиблих становить 1084, яких оглянуто слідчими і вивезено до судово-медичних установ. Це – цивільні люди, які не мали відношення ні до територіальної оборони, ні до інших військових формувань", - поінформував начальник поліції Київської області.

Він уточнив, що переважна кількість цих осіб, від 50 до 75 відсотків, – це люди, які були вбиті зі стрілецької зброї – або це був кулемет, або снайперська гвинтівка, або автомат, у залежності від населеного пункту. Дотепер не встановленими залишаються більше ніж 300 тіл загиблих, повідомив Нєбитов.

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За його даними, зокрема у Бородянці вже знайшли більш як 80 тіл, які були оглянуті слідчими і направлені до судово-медичних установ для встановлення причин їхньої смерті. При цьому, як зазначив він, це - далеко не остаточна цифра, бо розбір рятувальниками завалів продовжується, і там знаходять ще тіла.

"Люди повертаються до своїх домівок, і не тільки до Бородянки, а і до сіл, які знаходяться поряд і, на жаль, знаходять такі жахливі знахідки – поховання людей, яких ховали просто наспіх після того, як окупанти їх розстріляли з автоматичної зброї або вони були вбиті внаслідок бойових дій. Їх просто тимчасово поховали, і наразі слідчі разом з експертами проводять ексгумацію і досліджують ці тіла", - заявив Нєбитов.

Він закликав громадян не чекати і повідомляти інформацію на 102 про своїх знайомих та близьких, які зникли безвісти і не виходять на зв’язок.

"Я розумію, що дуже зручно користуватися чат-ботами, соцмережами, але нам потрібна від вас інформація на спецлінію 102, з усіма можливими ознаками, і іншою інформацією про людину, яка зникла", - поінформував правоохоронець.

Він зазначив, що не завжди оператор може відповісти, і сказав, що лише по Київській області навантаження для операторів збільшилося удвічі і фактично становить 17 викликів за годину.

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"Тобто, приблизно кожні 3 хвилини є виклик, де людину треба вислухати і або дати слушну пораду, або направити відповідний наряд. Тому, будь ласка, громадяни, надавайте усю інформацію про ваших зниклих родичів", - сказав Нєбитов.