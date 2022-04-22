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газ (10273) нафта (5324) зброя (7283) росія (63614) санкції (11313) ембарго (304) Резніков (1442)

Нам потрібне важке озброєння для звільнення окупованих територій, глобальне нафтове та газове ембарго і реальні санкції проти банківської системи РФ, - Резніков

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав країни дати Україні важке озброєння для оборони та звільнення окупованих Росією територій, а також запровадити повне глобальне ембарго на російську нафту й газ.

Також він наполягає на реальних санкціях проти російської банківської системи і торгівлі. Про це Резніков написав у статті для The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

"Насамперед нам потрібне важке озброєння для оборони та звільнення окупованих Росією територій. Я знаю, що цю зброю можна швидко отримати з різних країн. Все, що для цього потрібно, це воля. Якщо ви дасте нам цю зброю, ви покажете світові, що не боїтеся протистояти злу. Нам також потрібне повне глобальне ембарго на російську нафту і газ. Нам потрібні реальні санкції проти російської банківської системи і торгівлі", - йдеться у статті.

Резніков наголошує, що в цьому випадку російські окупанти підуть з України за декілька місяців.

"Якщо ні, то війна затягнеться, а терористична держава РФ зруйнує репутацію світових лідерів і спонукатиме інших негідників випробувати свої сили. Полум'я війни може будь-якої миті перекинутися на інші країни, тому що Володимир Путін не зупиниться в Україні", - вважає міністр.

Водночас Резніков зазначив, що серед жертв війни Росії проти України виявилася повоєнна система глобального порядку та безпеки. Він закликав замінити Раду безпеки ООН та ОБСЄ, які зазнали невдачі, не запобігши війні РФ проти України, новим та ефективнішим набором міжнародних інститутів.

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"Росія зробила все, для запобігання чого було створено міжнародні інституції безпеки. Як Рада Безпеки ООН, в якій Москва має постійне місце, може виконати свою місію з підтримки миру? Яка безпека та співпраця можливі на континенті, коли одна держава-учасниця Організації зі співробітництва та безпеки в Європі напала на іншу й убила тисячі мирних жителів? Ці організації зазнали невдачі. Як і Ліга Націй до них, вони мають бути замінені новим та ефективнішим набором міжнародних інститутів, здатних служити інтересам усіх країн, а не лише великих держав", – написав глава Міноборони.

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Топ коментарі
+12
Подсказываю где конкретно ваше вооружение, созданное ЗЕ за 3 года. Берем катапульту (средневековую), разбиваем свежепостроенную на деньги предназначенные для армии и ГРОМ 2 дорогу - насыпаем в катапульту асфальт, атакуем рузге!

С чего Европа и весь Запад вообще что-то должны? Заводили на Байдена дело, сокращали армию, свернули все военные программы, а теперь дайте нам оружия? Неужели Запад не видит ******* со сдачей Херсонской области, разминирования перешейка и прочего?
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22.04.2022 13:11
+12
Це той резніков , який сказав, що йому для армії не потрібно підвищувати бюджет, а все що волалося від опозиції- піар. Чувак, ти забув, як сам, своїми кривими лапами зарубав збільшення фінансування армії, разом з друганом гетьманцевим, а зараз скиглиш. Ми не москалі, ми все пам'ятаєм. З тебе теж спитають...
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22.04.2022 13:32
+9
попроси у найвеличнішого--він під асфальтом багато чого заховав
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22.04.2022 13:05
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попроси у найвеличнішого--він під асфальтом багато чого заховав
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22.04.2022 13:05 Відповісти
ракетная программа ЗЕ в одной картинке. Ото кацапня сейчас удивляются, разъезжая по ним на танках
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22.04.2022 13:14 Відповісти
Це той резніков , який сказав, що йому для армії не потрібно підвищувати бюджет, а все що волалося від опозиції- піар. Чувак, ти забув, як сам, своїми кривими лапами зарубав збільшення фінансування армії, разом з друганом гетьманцевим, а зараз скиглиш. Ми не москалі, ми все пам'ятаєм. З тебе теж спитають...
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22.04.2022 13:32 Відповісти
Рєзніков, так прибарахлілся, в окоп зібрався?
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22.04.2022 13:06 Відповісти
Ему стоит поехать Мариуполь освобождать. Там наши люди!
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22.04.2022 13:15 Відповісти
Для всього світу потрібно розвал касапії, цієї новітньої імперії зла. В т.ч. санкціями. В т.ч. винищенням їхніх орків на фронті.
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22.04.2022 13:07 Відповісти
А взагалі то асфальт = озброєння.
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22.04.2022 13:07 Відповісти
Подсказываю где конкретно ваше вооружение, созданное ЗЕ за 3 года. Берем катапульту (средневековую), разбиваем свежепостроенную на деньги предназначенные для армии и ГРОМ 2 дорогу - насыпаем в катапульту асфальт, атакуем рузге!

С чего Европа и весь Запад вообще что-то должны? Заводили на Байдена дело, сокращали армию, свернули все военные программы, а теперь дайте нам оружия? Неужели Запад не видит ******* со сдачей Херсонской области, разминирования перешейка и прочего?
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22.04.2022 13:11 Відповісти
С этими вопросами будем разбираться после войны, а сейчас нашей армии действительно необходимо тяжелое вооружении, и нужно оно в первую очередь не тем кто заводил дела
на Байдена или сокращал армию, а ребятам на передовой
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22.04.2022 13:22 Відповісти
...С этими вопросами будем разбираться после войны... - це дуже недобре маніпулювання. Бо якщо зараз з ними не розІбратися, то пізніше буде ще важче або взагалі неможливо. З помилками і тими, хто їх зробив потрібно оперативно розбиратись, а не відкладати на кращі часи. Бо таким чином ми в кращому випадку консервуємо проблему, а в гіршому (зазвичай завжди так) ми погіршуємо проблему.
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22.04.2022 16:05 Відповісти
до того ж я не бачу нічого поганого в тому, щоб звільнити і притягнути до відповідальності за зроблене і не зроблене, але те, що вони мали зробити, зараз, а не потім, дермака, подоляка, демченка і же з ними.
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22.04.2022 16:08 Відповісти
макарка отсоси у ху-ла и кадырки троль рашистский
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22.04.2022 13:27 Відповісти
Нам також потрібне повне глобальне ембарго на російську нафту і газ. Джерело:
Вже, *****, не знає, що й вимагати!
А чому глобальне, чому не вселенське?!
Ткнути б тебе разом із шефом мордою в ваші ж слова про "не бачимо формування БТГ для вторгнення в Україну"...
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22.04.2022 13:14 Відповісти
Масований удар усіма країнами НАТО по кацапстану, і війна швидко закінчиться..., а бла-бла-бла може тягнутись роками.
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22.04.2022 13:15 Відповісти
Так и будет. Походу на долго этот каламбур
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22.04.2022 13:19 Відповісти
22 квітня 2022
​На Харківщині прикордонники "навели" ЗСУ на дислокацію окупантів - ворогів і техніку знищили, - ДПСУ
"У підсумку знищено чимало орків, 3 одиниці РСЗВ та систему ППО", - повідомили в Держприкордонслужбі.

"Прикордонники здобули (від місцевих) інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах області, у тому числі їхніх засобів ППО та артилерії. Перевіривши ці дані, охоронці кордону одразу передали інформацію побратимам зі Збройних сил України", - зазначили в ДПСУ.

Українські бійці нанесли за отриманими координатами вогневе ураження. Вдалося вдалося чималу кількість окупантів, а також три одиниці реактивної системи залпового вогню та систему ППО.
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22.04.2022 13:20 Відповісти
Яке саме важке озброєння?
Україна на 13 місті в світі по кількості танків.
2800 штук!
Навіть якщо в боєздатному стані хоча б 1000, все одно в жодній країні Європи стільки немає.
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22.04.2022 13:42 Відповісти
Пан Резніков, а що робить МО щоби самим виробляти важке озброєння? Чи ви здатні тільки бігати по світу з протягнутою рукою? Де праця вітчизняного ВПК? Чи доприватизувалися до того, що вже й виробників немає?
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22.04.2022 13:49 Відповісти
А ще потрібно, пане Резніков, щоб квартал на Банковій, очолюваний єрмаков, перестав красти гуманітарну допомогу, в яку входить озброєння, медичне обладнання. засоби для зупинення крові і багато-багато іншого. Про це вже два дні підряд у своїх зверненнях на своєму каналі в ютубі волає Ю.Швець із США.
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22.04.2022 14:02 Відповісти
у талибов не было тяжелого вооружения и они выиграли
может все дело в другом?
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22.04.2022 14:23 Відповісти
Чергове zиденя,якому всі щось винні,що ти там плело до початку вторгнення?віддай шолом та бронік воїнам,підар ряжений
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22.04.2022 14:25 Відповісти
Господин Резников! В Приднестровье на складах врапжеской армии находистся вооружения и боеприпасы для целой армии.Вы, наверное, ждете, полка орки потихоньку переправят туда своих, вооружат этим оружием и ударят по Одессе?Давно пора разобраться с этим гнойником - конфисковать оружие и боеприпасы и помочь сделать выбор Майе Санду для наведения там порядка, пока орки не пошли через Молдову, по крайней мере не дать оркам им воспользоваться..А то все:Америка, Америка - на Америку надейся, да сам не плошай!
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22.04.2022 14:33 Відповісти
все эти годы "правления" зеленых большевиков им нужно было заниматься делом, а не куйней.
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22.04.2022 16:22 Відповісти
Так тепер ця влада, яка не підтримувала власну армію озброєнням і ракетними програмами, а замість того вела велике крадівництво, та переслідувала реаніматора армії порошенка, дуже вимагають того озброєння в других держав. Ми вам не забудемо цього, адже в агресії росії до нас є і ваша ВЕЛИКА відповідальність!
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22.04.2022 17:16 Відповісти
 
 