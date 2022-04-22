УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5252 відвідувача онлайн
Новини Війна
21 336 172
безпека (887) Німеччина (7101) гарантія (255) Шольц Олаф (1081)

Німеччина готова стати гарантом безпеки для України. Нав'язаного миру, про який мріє Путін, не буде, - Шольц

шольц

Німеччина готова стати гарантом безпеки України в рамках мирного договору з Російською Федерацією. Цей документ дозволить українській стороні захистити себе в майбутньому.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив в інтерв'ю Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, найважливіше на сьогодні - це припинення вогню і виведення російських військ з території України.

"Має бути мирний договір, який дозволить Україні захистити себе в майбутньому. Ми зробимо все таким чином, щоб гарантувати її безпеку. І ми доступні як гаранти. Не буде нав'язаного миру, про який давно мріяв (президент Росії. - Ред.) Путін", - заявив Шольц.

Читайте також: "Холодний мир", не закріплений домовленістю, не звільнить Росію від санкцій, - Шольц

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+63
З такими гарантами... дякуємо, ми самі
показати весь коментар
22.04.2022 13:26
+53
Германию нельзя рассматривать ни как партнера ни как гаранта. Беспринципные торгаши, которые продадут все от совести до родной матери.
показати весь коментар
22.04.2022 13:27
+47
Если Германия станет гарантом безопасности Украины, то в случае чего, более глубокой озабоченности чем выразит Германия, нам не выразит никто
показати весь коментар
22.04.2022 13:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Господи, спаси і збережи, від такого гаранта! США і Великобританія - це вже серйозно.
показати весь коментар
22.04.2022 14:12 Відповісти
Єдина гарантія Україні це ЗСУ, а в песпективі НАТО. Таких гарантів як Німеччина нам точно не треба. А зважаючи на те як Німеччина дає і продає зброю Україні в період війни і як накладає вето та ембарго на нафту- Шольц може йти за кораблем.
показати весь коментар
22.04.2022 14:15 Відповісти
если Олаф эти гарантии собирается сделать такими же фиктивными как и те, будапештские, то германскому недоканцлеру следует идти вслед за россиянским кораблем. а именно - в пешее эротическое. с немцев вообще толку ноль, их как будто кастрировали после 2й мировой.
показати весь коментар
22.04.2022 14:18 Відповісти
Ви вже були у Мінських домовленностях гарантом та продавали 8 років зброю рф. Йдіть на ...
показати весь коментар
22.04.2022 14:20 Відповісти
********** подстилки
показати весь коментар
22.04.2022 14:21 Відповісти
Який мирний договір? Допоки на кацапії ЯЗ, парасоля від неї - це НАТО, шлях куди і прописаний в Конституції.
показати весь коментар
22.04.2022 14:23 Відповісти
Кто придумал эту дурь про гарантии?
В чем заключаются эти гарантии и как их осуществлять???

Только военный блок.
Все остальное сказочки для слабых мозгами или тех, кто хочет потом их под любыми предлогами не выполнять.И отговорки найдуться.Причем юридические, ведь время идет и многое изменится.
показати весь коментар
22.04.2022 14:23 Відповісти
Абсолютно точно! Надзвичайно точний аналіз можливих "гарантій" а також небезпек для України через ці переговори дав Ілларіонов: https://www.youtube.com/watch?v=uqapkt4yLhU
показати весь коментар
22.04.2022 18:14 Відповісти
Ніхто не знає що це за гарантії, і кому від них зиск. Буба вже всіх задовбав цим брєдом. Мабуть, щоб зрозуміти ці гарантії треба покурити те, що курить буба.
показати весь коментар
23.04.2022 08:04 Відповісти
А давайте ще й мадьярів в гаранти! Гаранти повинні при першій спробі агресії вводить свої війська, а не всрані штани гівном нам виворіт!
показати весь коментар
22.04.2022 14:31 Відповісти
Точно, саме так: "при першій спробі агресії - вводити свої війська"!
показати весь коментар
22.04.2022 18:15 Відповісти
Угу...Венгры и Сербы тоже готовы стать гарантами,тихо напевая под нос-"Дядя Вова,мы с тобой".
показати весь коментар
23.04.2022 09:49 Відповісти
гарантом безпеки Німеччини і Європи загалом зараз є Україна !
показати весь коментар
22.04.2022 14:40 Відповісти
Украине не надо гарантии по мирному договору с Россией, Украине надо гарантии безопасности, то есть в случае начала войны ей предоставляется помощь военная. Украине договор с России нужен в виде прекращения огня и отвод российских войск за границы Украины международного принятые 2007 (1991) годы
показати весь коментар
22.04.2022 14:45 Відповісти
каким они могут быть гарантом если зависят от газа и боятся не то что воевать, а назвать фашистов фашистами
показати весь коментар
22.04.2022 14:48 Відповісти
Фрицы гаранты❓Это курам 🐔🐔 на смех❗💥
показати весь коментар
22.04.2022 15:39 Відповісти
щось не вселяють довіри і відчуття безпеки його слова
показати весь коментар
22.04.2022 14:49 Відповісти
Смішний, рф не буде.
показати весь коментар
22.04.2022 14:50 Відповісти
На#уй вас з вашими гарантіями!
показати весь коментар
22.04.2022 14:52 Відповісти
Та не , Германия оружие дать не может , а рассказывает про гарантии .Будет точно также гарантирует озабоченности
показати весь коментар
22.04.2022 14:53 Відповісти
З них такий гарант, як з лайна куля. У 2014 Меркелиха висла на руках у Порошенка "тільки не воюйте, бо не дамо кредитів, ми самі все з Пу владнаємо". Владнали, дякуємо. Тепер це падло лисе, заміть того щоб просто дати танки, мудачить на всю катушку. Страшно уявити, щоб вони нам щось "гарантували".
показати весь коментар
22.04.2022 14:59 Відповісти
Генрих וv
показати весь коментар
22.04.2022 15:03 Відповісти
Ви зброю надати не можете, то який може бути з Вас гарант?
показати весь коментар
22.04.2022 15:05 Відповісти
Германия ,проститутка,не хочет помогать оружием,зато сдасть Украину за барель фашисткой нефти.
В Конституции четко написано НАТО.
показати весь коментар
22.04.2022 15:19 Відповісти
Нам посміятись, чи зразу перейти на регіт.
показати весь коментар
22.04.2022 15:20 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2022 18:06 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2022 21:50 Відповісти
Якщо мордор знов нападе то німці та інші ймовірні гаранти "обов'язково" підуть помирати за Україну.А чому вони не хочуть гарантувати нашу безпеку сьогодні?Нема договору?Підписуйте,і вперед за УКраїну!
показати весь коментар
22.04.2022 15:23 Відповісти
Йди до дупи, німецький брехливий листоношо. Витри спочатку свої соплі. Бо без США будете всир@тися навіть від Війська Польського в разі чого.
показати весь коментар
22.04.2022 15:40 Відповісти
Це Меркель зробила Путіна і в першу чергу саме Німечена через через агента москви Меркель має найбільше допомагати Україні. А гарантів нам непотрібно маємо великий досвід Будапешського , які гарантували намбезпеку і територіальну цілістність. Тільки в НАТО може бути гарантом для України іншого випадку немає. НАТО може нас прийняти замість Угорщини. яка підтримує Путіна і тому така країна немає морального права бути членом НАТО або хоча би позбавити права голосу.
показати весь коментар
22.04.2022 15:44 Відповісти
Яке воно кончене!)))
показати весь коментар
22.04.2022 16:00 Відповісти
немцы щас будут и не такие сказочки петь, абы газ у росии брать
показати весь коментар
22.04.2022 16:02 Відповісти
Бачу, що не мені одному смішно. Гаранти, *****, обосрані...
показати весь коментар
22.04.2022 16:13 Відповісти
Самый главный гарант --- наша армия /лучшее в мире вооружение /
Надейся на крепость рук и непомерный труд
Пройдеш непройденный маршрут
А ,,,гирантов ,,, --- мы уже видели
показати весь коментар
22.04.2022 16:13 Відповісти
Вы не забудьте вместе Шольцем и лукашенко гарантом безопасности подключить
показати весь коментар
22.04.2022 16:14 Відповісти
Шольц - ватный сцыкливый черт, постоянно петляющий и придумывающий разную дичь, чтобы не дать нам ту военную технику и то вооружение, которое нам нужно.
Это лысое ******* убрал и номенклатуры почти все те виды вооружения, которое мы выбрали и оставил там всякую херню.
показати весь коментар
22.04.2022 17:13 Відповісти
Немецкая гарантия - НЕ РАЗВАЛИВАТЬ *********, удержать ее в том "имперском" виде в котором она приносит пользу германии.
показати весь коментар
22.04.2022 17:46 Відповісти
Верить тому, кто не помогает оружием в борьбе против росийских убийц, насильников, мородёров.
Кто поверит друзьям россии???
Они самые главные противники вступления Украины в НАТО.
Ни кто не даёт гарантий, а эти впереди паровоза, по просьбе фуйла.
показати весь коментар
22.04.2022 17:59 Відповісти
В нас вже є натівська зброя (хоч і оборонна).
Хлопці наші воюють як боги.
Нам би ще президента нормального і від російської агентури позбавитися.
Залишилося б тільки підпис поставити під договором з НАТО.
показати весь коментар
22.04.2022 18:06 Відповісти
Угу , ну-ну ...
А йще Північна Корея й Іран з Еретрією ...

Шольц трохи в часі загубився -- після 24 лютого якщо в Україні й можно знайти якихось єрмаків , що погоджуються видавати Україну за папуасію , то зараз в українців зброя на руках й вони не допустять будь який договорняк , де українці повинні віддати свою землю тим , хто зі зброєю прийшов , або з великими грошма .
Зараз це Україна лідер демократичної Європи , а якщо потрібні гаранти то тільки не зашкваренні в брудних оборотка з газом , а йще з термоядерною зброєю .

В Японії нема такої зброї , але як гарант вона на порядок крайща за Дойчланд . Бо вони не забувають на їх Куріли , а німці за згадку про Кьонінзберг можуть й до буцегарні посадити ...

Україні не потрібні такі гаранти , для яких найбільш вигідний кінець цієї війни це збереження економічного потенціала (тобто й війскового) ********** .
Україні потрібні гаранти, які зацікавленні в такому стані РФії , коли там будуть бійки за тампакси й туалетний папір . Й будуть кілометрові черги за гуманітаркою !
показати весь коментар
22.04.2022 18:25 Відповісти
Нема в громадян ніякой зброї, влада не допустить: Командування військ ТРО просить громадян у нефронтових регіонах повернути зброю у місця зберігання Джерело:
показати весь коментар
22.04.2022 18:48 Відповісти
Пока комсомолка анжела и щёлц будут у руля - эти гарантии до жопы дверцы. Они даже в тяжёлый момент для Украины ссутся передать тяжёлую арту - вдруг ввз нападёт на НАТО. ****** две. Ну хоть простые немцы нас поддерживают - скинут нах.
показати весь коментар
22.04.2022 18:33 Відповісти
І що, німці стануть в ряди з українцями? Сумніваюсь. Ще один Будапештський меморандум. В кращому випадку ржаву Іглу дадуть, бо Мардери, бачиш чи, "не пригодні до поставок за їх станом"
показати весь коментар
22.04.2022 18:46 Відповісти
нехай оце німецьке шайзе засуне собі у дупу оті гарантії! а наш піаніст таки виявився правим, шо послав найух шайтанмаєра; тепер на те саме й шайзе-шольц заслуговує.
показати весь коментар
22.04.2022 18:58 Відповісти
Ти чи Шольц чи не Шольц.В такоиу віці треба знати хто ти і де твої міркування.
показати весь коментар
22.04.2022 19:20 Відповісти
УКРАИНЕ КАК И ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ НЕОБХОДИМО СВОЁ СОВРЕМЕННОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!
показати весь коментар
22.04.2022 20:07 Відповісти
цей гарант не крутіший фрау рібентроп: продасть і купить, а потім пришле 5 тис. касок зі складу
показати весь коментар
22.04.2022 20:29 Відповісти
Ага... Зброю не дамо, від російського газу не відмовимось - але гарантії вам даємо. Сміхота.
показати весь коментар
22.04.2022 20:29 Відповісти
Треба триматися подалі від таких гарантів як німці та лягушатники.
показати весь коментар
22.04.2022 20:50 Відповісти
ПТН ПНХ! разом із штольцом!
показати весь коментар
22.04.2022 20:57 Відповісти
https://www.facebook.com/UkrBall/posts/pfbid07VVNiWQzB7XQV8cEbFkRBN1T5WDv9H4LN5Nnm4t3omAHbXdfoPo4kuNQUFzV37AQl
показати весь коментар
22.04.2022 21:04 Відповісти
а давайте відкриємо коридор на німеччину - нехай цей вилупок сам відчує на собі всі дива расейськаго міра. тупа істота, слабе на голову - воно вираховує де краще, кому прислужити з користю для себе. забуло вже жахи Другої світової? або гадає, що німеччини це не торкнеться? можемо допомогти!
показати весь коментар
22.04.2022 21:29 Відповісти
Німетчіна не готова.
в неї пунктах:
1. вичерпались арсенали.
2. ті шо щє є - несправні.
3. від кацапячого гасу не можна Німеттчині відказуватися, бо це "іканамічна криза".
----------
висновок:
- ну на ...уя ви кому потрібні зі своїми соплями як гаранти?
показати весь коментар
22.04.2022 21:51 Відповісти
шольц+меркель= большое российское лобби.
меркель убила бундесвер, сокращение и т.д.

олов шольц ругается с промышленниками Германии, этот продолжатель политики комсомолки ГДР меркель, шольц блокирует поставки оружия.
показати весь коментар
22.04.2022 21:58 Відповісти
ах.єнний гарант. Хіба що якщо Молдова нападе на Україну то дасть іржаві каски фашистів другої світової. В інших випадках затягне пісню про третю світову.
показати весь коментар
22.04.2022 22:31 Відповісти
Французы и немцы замазаны глубокими сношениями с путинским режимом, поэтому гарантии безопасности от них - это смесь будапештского меморандума и минских соглашений.
показати весь коментар
22.04.2022 22:49 Відповісти
Країна спонсор кремлівського тероризму хоче бути гарантом безпеки для України, нічого не пропустив ?
показати весь коментар
22.04.2022 23:32 Відповісти
многовекторность....
показати весь коментар
23.04.2022 00:49 Відповісти
З такими "гарантами" нам і ворогів не треба! Пам'ятаємо знищення України під час Другої світової і не пам'ятаємо вибачень саме перед УКРАЇНЦЯМИ!
показати весь коментар
22.04.2022 23:51 Відповісти
На німецькому телеканалі ZDF однопартієць Шольца Ральф Штеґнер висловився чітко і однозначно проти надання Україні важкого озброєння, бо якщо Німеччина надасть Україні важку зброю, то війна затягнеться. А всі військові експерти йому кажуть, що Україна в будь якому разі війну програє.
https://www.youtube.com/watch?v=_flaEe49thw
З німця гарант, як з лайна ракета якутського скульптора.
показати весь коментар
23.04.2022 02:41 Відповісти
німаки не можуть ВЛАСНУ безпеку гарантувати, то що там про безпеку України говорити??

якщо в когось коротка пам'ять, то нагадаю, що ОБИДВІ світові війни почали німаки і... ОБИДВІ УСПІШНО ПРОГРАЛИ І ПРОСРАЛИ!!! АХАХАХАХАХ!!! тому до сраки такий 'гарант'
показати весь коментар
23.04.2022 03:30 Відповісти
Надо же как, то прогреть пятую точку зимой
показати весь коментар
23.04.2022 03:40 Відповісти
чим ці ковбасники кислокапустні готові стати? яким нафіг гарантом... після того як агенти кдб меркель та поц газпромовський нагадили в душу України?
показати весь коментар
23.04.2022 05:08 Відповісти
Такие гарантии Украина сама всему миру выдать может.
показати весь коментар
23.04.2022 08:03 Відповісти
Держите меня семеро!
Погнали наши городских, наши спереди, городские сзади.
показати весь коментар
23.04.2022 08:18 Відповісти
******! кино и немцы.
показати весь коментар
23.04.2022 09:59 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
показати весь коментар
23.04.2022 10:16 Відповісти
Про суть гарантій - https://t.me/rozumaha/13097 інформацію здобув (чи вловив...) Євген Магда :

Запитання: - Президент Зеленський каже, що Україна має отримати безпекові гарантії, які замінять для нас "натівську статтю 5". Чи вважаєте ви можливим надання Штатами таких гарантій на двосторонньому рівні?

Відповідь Вікторії Нуланд, заступниці Держсекретаря США Е.Блінкіна: - Зараз тривають переговори між урядами, які є не публічними, і я можу лише сказати, що США ведуть переговори з Києвом про безпекові запевнення, які Україна може отримати.

Запитання: - Тобто "запевнення", не "гарантії"? (Примітка: "безпекові запевнення" - це термін Будапештського меморандуму, який передбачає відсутність зафіксованих гарантій захисту чи колективної оборони)

В.Нуланд: - Я сказала саме так, як сказала. І це наразі все, що я можу повідомити публічно.
показати весь коментар
23.04.2022 10:24 Відповісти
НЕ вірю в обіцяни нинішньої Німеччини. Тим більше не вірю в їх "гарантії"
показати весь коментар
23.04.2022 12:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 