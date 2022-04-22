Німеччина готова стати гарантом безпеки для України. Нав'язаного миру, про який мріє Путін, не буде, - Шольц

Німеччина готова стати гарантом безпеки України в рамках мирного договору з Російською Федерацією. Цей документ дозволить українській стороні захистити себе в майбутньому.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив в інтерв'ю Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, найважливіше на сьогодні - це припинення вогню і виведення російських військ з території України.

"Має бути мирний договір, який дозволить Україні захистити себе в майбутньому. Ми зробимо все таким чином, щоб гарантувати її безпеку. І ми доступні як гаранти. Не буде нав'язаного миру, про який давно мріяв (президент Росії. - Ред.) Путін", - заявив Шольц.

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