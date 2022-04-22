Німеччина готова стати гарантом безпеки для України. Нав'язаного миру, про який мріє Путін, не буде, - Шольц
Німеччина готова стати гарантом безпеки України в рамках мирного договору з Російською Федерацією. Цей документ дозволить українській стороні захистити себе в майбутньому.
Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив в інтерв'ю Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, найважливіше на сьогодні - це припинення вогню і виведення російських військ з території України.
"Має бути мирний договір, який дозволить Україні захистити себе в майбутньому. Ми зробимо все таким чином, щоб гарантувати її безпеку. І ми доступні як гаранти. Не буде нав'язаного миру, про який давно мріяв (президент Росії. - Ред.) Путін", - заявив Шольц.
Топ коментарі
+63 Oleksandr Onys
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+53 Михаил Сомов e93c7ea8
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+47 1sarmat
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Будь ласка, зачекайте...
В чем заключаются эти гарантии и как их осуществлять???
Только военный блок.
Все остальное сказочки для слабых мозгами или тех, кто хочет потом их под любыми предлогами не выполнять.И отговорки найдуться.Причем юридические, ведь время идет и многое изменится.
В Конституции четко написано НАТО.
Надейся на крепость рук и непомерный труд
Пройдеш непройденный маршрут
А ,,,гирантов ,,, --- мы уже видели
Это лысое ******* убрал и номенклатуры почти все те виды вооружения, которое мы выбрали и оставил там всякую херню.
Кто поверит друзьям россии???
Они самые главные противники вступления Украины в НАТО.
Ни кто не даёт гарантий, а эти впереди паровоза, по просьбе фуйла.
Хлопці наші воюють як боги.
Нам би ще президента нормального і від російської агентури позбавитися.
Залишилося б тільки підпис поставити під договором з НАТО.
А йще Північна Корея й Іран з Еретрією ...
Шольц трохи в часі загубився -- після 24 лютого якщо в Україні й можно знайти якихось єрмаків , що погоджуються видавати Україну за папуасію , то зараз в українців зброя на руках й вони не допустять будь який договорняк , де українці повинні віддати свою землю тим , хто зі зброєю прийшов , або з великими грошма .
Зараз це Україна лідер демократичної Європи , а якщо потрібні гаранти то тільки не зашкваренні в брудних оборотка з газом , а йще з термоядерною зброєю .
В Японії нема такої зброї , але як гарант вона на порядок крайща за Дойчланд . Бо вони не забувають на їх Куріли , а німці за згадку про Кьонінзберг можуть й до буцегарні посадити ...
Україні не потрібні такі гаранти , для яких найбільш вигідний кінець цієї війни це збереження економічного потенціала (тобто й війскового) ********** .
Україні потрібні гаранти, які зацікавленні в такому стані РФії , коли там будуть бійки за тампакси й туалетний папір . Й будуть кілометрові черги за гуманітаркою !
в неї пунктах:
1. вичерпались арсенали.
2. ті шо щє є - несправні.
3. від кацапячого гасу не можна Німеттчині відказуватися, бо це "іканамічна криза".
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висновок:
- ну на ...уя ви кому потрібні зі своїми соплями як гаранти?
меркель убила бундесвер, сокращение и т.д.
олов шольц ругается с промышленниками Германии, этот продолжатель политики комсомолки ГДР меркель, шольц блокирует поставки оружия.
https://www.youtube.com/watch?v=_flaEe49thw
З німця гарант, як з лайна ракета якутського скульптора.
якщо в когось коротка пам'ять, то нагадаю, що ОБИДВІ світові війни почали німаки і... ОБИДВІ УСПІШНО ПРОГРАЛИ І ПРОСРАЛИ!!! АХАХАХАХАХ!!! тому до сраки такий 'гарант'
Погнали наши городских, наши спереди, городские сзади.
Запитання: - Президент Зеленський каже, що Україна має отримати безпекові гарантії, які замінять для нас "натівську статтю 5". Чи вважаєте ви можливим надання Штатами таких гарантій на двосторонньому рівні?
Відповідь Вікторії Нуланд, заступниці Держсекретаря США Е.Блінкіна: - Зараз тривають переговори між урядами, які є не публічними, і я можу лише сказати, що США ведуть переговори з Києвом про безпекові запевнення, які Україна може отримати.
Запитання: - Тобто "запевнення", не "гарантії"? (Примітка: "безпекові запевнення" - це термін Будапештського меморандуму, який передбачає відсутність зафіксованих гарантій захисту чи колективної оборони)
В.Нуланд: - Я сказала саме так, як сказала. І це наразі все, що я можу повідомити публічно.