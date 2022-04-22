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Маріуполь (3207) евакуація (2247) Азовсталь (437) Верещук (674)

Росіяни вдають, що не бачать різниці між коридором для здачі військових у полон та гуманітарним коридором для евакуації цивільних, - Верещук

азовсталь

Загарбники відкрили з "Азовсталі" коридор для здачі військових у полон, але захисникам Маріуполя він не потрібний, бо здаватися вони не збираються. Коридор для евакуації цивільних росіяни видкривати відмовляються.

Про це пише у телеграмі міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що на території заводу "Азовсталь" зараз перебувають українські військові та близько 1000 цивільних мешканців.

"Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Бо наші військові не хочуть здаватися їм у полон. Бувають гуманітарні коридори для евакуації цивільних із зони бойових дій. ... Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових і гуманітарним коридором для евакуації цивільних", - написала вона.

Читайте: "Ситуація перейшла критичну межу. Політикам усього світу має бути соромно", - командир морпіхів ЗСУ з "Азовсталі" Волинський

Верещук наголосила, що таким чином росіяни намагаються додатково тиснути на захисників України.

"Росіяни бояться штурмувати Азовсталь, але при цьому вони свідомо та цинічно не випускають з Азовсталі цивільних, намагаючись таким чином додатково тиснути на наших військових", - підкреслила вона.

Міністр знову звернулася до світових лідерів та світової спільноти з проханням негайно докласти всіх зусиль для відкриття гуманітарного коридору з "Азовсталі" для жінок, дітей та осіб похилого віку.

Також читайте: Рішення Путіна заблокувати "Азовсталь" вказує на прагнення вивільнити російські сили для наступу на сході України, - Міноборони Британії

Автор: 
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Топ коментарі
+18
Як там твій, пані Верещук, шатл який ходить Чонгаром? русня катається, нравіцца ім? Коштував ві розмінування Чонгару?

Верещук: на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" запустили шаттлы от пункта пропуска к админчерте

23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.

Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".
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22.04.2022 13:46
+10
вона дивується?
А я не дивувався, коли бубочка наказав Залужному не чіпати ті касапські БТГ, які драпали з-під Києва в бульбостан наприкінці березня. І не дивуюсь тому, що ***** накаже (чи вже наказав) вбивати всіх наших, і не тільки в Маріуполі.
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22.04.2022 13:52
+6
Навіть такі переговори від імені України не може вести особа, що роками була в секті, віруючій в пришестя "святого пуйла", і несе відповідальність за саботаж, який коштував Україні окупації великого регіону.
Думаю, ще виясниться, що за 70+% недоставлених (насправді доставлених кацапам) конвоїв з гумдопомогою вона отримувала свої 30 срібняків.
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22.04.2022 14:00
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Як там твій, пані Верещук, шатл який ходить Чонгаром? русня катається, нравіцца ім? Коштував ві розмінування Чонгару?

Верещук: на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" запустили шаттлы от пункта пропуска к админчерте

23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.

Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".
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22.04.2022 13:46 Відповісти
Так рабссияне и действуют по лозунгу зеледета "какая разница".
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22.04.2022 13:46 Відповісти
кто такая Верещук https://www.youtube.com/watch?v=nd0PFxr8Vgs
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22.04.2022 13:48 Відповісти
Лякає навіть не поведінка Верещук а кількість стада, що її підтримує в коментарях.... І це було лише рік тому...
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22.04.2022 14:53 Відповісти
вона дивується?
А я не дивувався, коли бубочка наказав Залужному не чіпати ті касапські БТГ, які драпали з-під Києва в бульбостан наприкінці березня. І не дивуюсь тому, що ***** накаже (чи вже наказав) вбивати всіх наших, і не тільки в Маріуполі.
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22.04.2022 13:52 Відповісти
брехня, по відступаючим оркам з під Києва гатили так шо дай Боже, всі хто в Києві живуть чули. Я не вірю зеленій владі, але не пишіть явної куйні.
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22.04.2022 14:43 Відповісти
а чому збоку зрадник кравчук??? той що продав ядерні ракети? чи він вже херой опору
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22.04.2022 13:54 Відповісти
якби продав - Україні б грошей на 50 років вистачило нічого не робити! а так просто подарував!
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22.04.2022 14:07 Відповісти
Кацапам нужны заложники. Также кацапы боятся показаний свидетелей их зверств. Поэтому гражданских кацапы не выпустят. На мой взгляд дипломатически гражданских в Мариуполе не спасти. Только освобождение города военным путем.
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22.04.2022 13:54 Відповісти
глупей давно не читал. Гражданских целый город и зачем оркам заложники в подземелье?
Головой подумай.
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22.04.2022 14:05 Відповісти
после Бучи, Гостомеля, Бородянки и .... Мариуполя.... кто-то чему-то еще может удивляться ?????
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22.04.2022 13:57 Відповісти
Русня не така тупа як багато хто думає, вони не випускають цивільних тому що на їхнє харчування, їде левова частка запасів військових, а чим швидше у захисників закінчиться їжа і вода тим швидше вони здадуться, ось тому і не випускають.
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22.04.2022 14:00 Відповісти
Навіть такі переговори від імені України не може вести особа, що роками була в секті, віруючій в пришестя "святого пуйла", і несе відповідальність за саботаж, який коштував Україні окупації великого регіону.
Думаю, ще виясниться, що за 70+% недоставлених (насправді доставлених кацапам) конвоїв з гумдопомогою вона отримувала свої 30 срібняків.
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22.04.2022 14:00 Відповісти
гражданские могут выйти по коридору для военных, в чем разница?
Верещук сама не понимает что говорит.
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22.04.2022 14:03 Відповісти
Приблизно так само Верещучка не бачила зради у справі Вагнерівців!

Ще й досі не бачить...

І в кого вона цьому навчилась, га?
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22.04.2022 14:09 Відповісти
Коли не цікавишся політикою, а потім "внєзапна" політика приходить до тебе:
"Думав, Верещук - чергова заступниця чергового арестовича в ОПУ (там таких повно), а вона - цілий віце-прем'єр... ****!!!!!!!!!!!! Тупа курка (безвідносно до політсили - об'єктивно тупа) - віце-прем'єр... Та за шо, *****?"
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22.04.2022 14:11 Відповісти
Вона не тупіша за вас. Принаймні, вона влізла у віцепрем'єри, тоді як ви лише дописуєте в соцмережах. Натомість, вона є зрадницею, що причетна до рішень про демілітарізацію кримського перешийку. Але це мова про гідність, а не про гостроту розуму.
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22.04.2022 14:29 Відповісти
Закид "спєрва дабєйся" ?!

Якщо у вас не в"януть вуха, коли (за дуже невеликим винятком) зелені призначенці відкривають роти для заяв - це тільки означає, що у вас невисокі вимагання.
Тоді ви можете порівнювати їх розум зі своїм... а от порівнювати з чужим (напр. -а), і особливо малознайомим - це вияв зарозумілості і, як правило, неосвіченості.
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22.04.2022 14:39 Відповісти
В мене не те, що вуха в'януть, - мене верне від самого лише їхнього вигляду. Тому доводиться приймати антиеметик, якщо треба передивитись якесь зелене лайно. Але я не бачу підстав вважати їх поголовно дурними, на чому аргументовано наголосив на противагу безпідставній оціночній, як на мою думку, заяві дописувача.
Поза тим, що ви побачили в моєму дописі прояв зарозумілості, я не бачу підстав підозрювати у вас
брак когнітивних здібностей. Мабуть, ви просто недочитали, або не відчули подвійної інверсії в останньому реченні.
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23.04.2022 14:26 Відповісти
Верещучка, ти зробила це разом !!!
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22.04.2022 14:29 Відповісти
а где Гундосый??? пусть поедет шашлыки там устроит. пусть "заглянет в галаза". он же за мир
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22.04.2022 15:30 Відповісти
А ми запам'ятаємо...
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22.04.2022 17:42 Відповісти
 
 