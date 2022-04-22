Росіяни вдають, що не бачать різниці між коридором для здачі військових у полон та гуманітарним коридором для евакуації цивільних, - Верещук
Загарбники відкрили з "Азовсталі" коридор для здачі військових у полон, але захисникам Маріуполя він не потрібний, бо здаватися вони не збираються. Коридор для евакуації цивільних росіяни видкривати відмовляються.
Про це пише у телеграмі міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що на території заводу "Азовсталь" зараз перебувають українські військові та близько 1000 цивільних мешканців.
"Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Бо наші військові не хочуть здаватися їм у полон. Бувають гуманітарні коридори для евакуації цивільних із зони бойових дій. ... Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових і гуманітарним коридором для евакуації цивільних", - написала вона.
Верещук наголосила, що таким чином росіяни намагаються додатково тиснути на захисників України.
"Росіяни бояться штурмувати Азовсталь, але при цьому вони свідомо та цинічно не випускають з Азовсталі цивільних, намагаючись таким чином додатково тиснути на наших військових", - підкреслила вона.
Міністр знову звернулася до світових лідерів та світової спільноти з проханням негайно докласти всіх зусиль для відкриття гуманітарного коридору з "Азовсталі" для жінок, дітей та осіб похилого віку.
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Верещук: на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" запустили шаттлы от пункта пропуска к админчерте
23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.
Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".
А я не дивувався, коли бубочка наказав Залужному не чіпати ті касапські БТГ, які драпали з-під Києва в бульбостан наприкінці березня. І не дивуюсь тому, що ***** накаже (чи вже наказав) вбивати всіх наших, і не тільки в Маріуполі.
Головой подумай.
Думаю, ще виясниться, що за 70+% недоставлених (насправді доставлених кацапам) конвоїв з гумдопомогою вона отримувала свої 30 срібняків.
Верещук сама не понимает что говорит.
Ще й досі не бачить...
І в кого вона цьому навчилась, га?
"Думав, Верещук - чергова заступниця чергового арестовича в ОПУ (там таких повно), а вона - цілий віце-прем'єр... ****!!!!!!!!!!!! Тупа курка (безвідносно до політсили - об'єктивно тупа) - віце-прем'єр... Та за шо, *****?"
Якщо у вас не в"януть вуха, коли (за дуже невеликим винятком) зелені призначенці відкривають роти для заяв - це тільки означає, що у вас невисокі вимагання.
Тоді ви можете порівнювати їх розум зі своїм... а от порівнювати з чужим (напр. -а), і особливо малознайомим - це вияв зарозумілості і, як правило, неосвіченості.
Поза тим, що ви побачили в моєму дописі прояв зарозумілості, я не бачу підстав підозрювати у вас
брак когнітивних здібностей. Мабуть, ви просто недочитали, або не відчули подвійної інверсії в останньому реченні.