"Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії": Енергоатом опублікував докази польоту російської крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС. ВIДЕО

16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Енергоатома.

Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою.

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"Це черговий акт ядерного терроризму рф, що загрожує безпеці всього світу! Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму рф, виводу військових формувань росії з территорії ЗАЕС, та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС", - наголосили в Енергоатомі.