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Німеччина (7101) зброя (7283) Анналена Бербок (423)

Бербок пояснила, чому Німеччина не може поставити Україні БТР Marder: Перебувають у такому стані, що не будуть нормально функціонувати

бтр,marder

Німеччина на початку війни швидко відреагувала на прохання України надати озброєння, наразі можливості вичерпані, але Берлін працює над тим, аби організувати постачання з інших країн.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільній з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом пресконференції у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Німеччина все зробить для підтримки України тими можливостями, які вона має", – запевнила Бербок, відповідаючи на критику щодо недостатньої допомоги ЗСУ з боку ФРН.

Вона заявила, що їй особисто нічого не відомо про "довгий список" побажань української сторони щодо озброєнь, який начебто був скорочений відомством канцлера до абсолютного мінімуму.

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При цьому глава МЗС зазначила, що змушена була сказати своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що Німеччина просто не має того, чого потребує українська сторона. В цьому контексті вона згадала підводні човни, які Німеччина "не може так просто надати та які в цій ситуації не можуть бути використані".

Бербок також прокоментувала ситуацію з бронетранспортерами Marder, про які багато говорилося, що вони є у ФРН у достатній кількості. За її словами, після вивчення питання стало зрозумілим, що Німеччина не може поставити їх "з чистою совістю", адже вони наразі перебувають у такому технічному стані, що просто не будуть нормально функціонувати.

При цьому, запевнила Бербок, урядові чиновники, військові експерти постійно вивчають питання, що ФРН може надати Україні. Вона підкреслила, що Берлін поділяє необхідність надання Україні важких озброєнь. Але німецька позиція полягає в тому, що озброєння мають надаватися в тісній координації з НАТО. Німеччина підготувала схему "кільцевого обміну", згідно з якою інші партнери поставлять в Україну танки, а ФРН "через пару місяців" зможе закрити нестачу, яка таким чином утвориться в їхніх збройних силах.

Глава МЗС назвала рішення, які приймаються цими днями, дуже непростими. "Якби ми могли робити дива та виконувати бажання, ми би все зробили, аби ця війна завершилася за один день, але гірка реальність полягає у тому, що ми цього не можемо", – сказала політик. Відповідальність Німеччини, за словами її представниці, полягає в тому, щоб не допустити, щоб війна перекинулася на простір ЄС.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина планує "кільцевий обмін" важкими озброєнням зі Словенією. У його рамках Україна може отримати бойові танки Т-72, ​​які розроблялися в Радянському Союзі, натомість словенська армія отримає від ФРН бронетранспортери Marder і колісні бронеавтомобілі Fuchs.

Німецькі урядовці та експерти стверджують, що надали Україні всі комплекти озброєнь, які були на складах Бундесверу, та більше нічого не можуть передати без завдання шкоди боєздатності власної армії. Водночас Берлін виділяє гроші, за які українська сторона зможе розмістити замовлення безпосередньо на підприємствах ВПК ФРН.

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Топ коментарі
+67
Виглядає приблизно так:

- Куме?

- Що?

- Вареників хочете?

- Хочу,

- Так заходьте,

- Так собака ж..

- Так отож!
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22.04.2022 15:04
+51
Техніка у німців в поганому стані? Серйозно? На кого розраховані такі відмазки?
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22.04.2022 15:06
+26
Техніка у німців перебуває в поганому стані? Та кому ви *******?
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22.04.2022 15:06
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Невже ви не взмозі довести її до належного стану за рахунок міжнародної допомоги?
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22.04.2022 15:03 Відповісти
Виглядає приблизно так:

- Куме?

- Що?

- Вареників хочете?

- Хочу,

- Так заходьте,

- Так собака ж..

- Так отож!
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22.04.2022 15:04 Відповісти
Шайййзе..
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22.04.2022 15:04 Відповісти
Коли голосно перднув серед натовпу в церкві, а потім кажеш, що то не ти 😁
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22.04.2022 15:04 Відповісти
ещё в гаранты лезут...
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22.04.2022 15:06 Відповісти
Всі балачки про "гарантії" від дурного розуму. Ніхто нічого не гарантуватиме, гарантії - від наших ЗСУ і більш ні від кого!!
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22.04.2022 18:08 Відповісти
ДеЦкий лепет..
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22.04.2022 15:06 Відповісти
Техніка у німців в поганому стані? Серйозно? На кого розраховані такі відмазки?
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22.04.2022 15:06 Відповісти
Вона мала на увазі списані Мардери, а не техніку, що є на озброєнні Бундесверу.
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22.04.2022 15:09 Відповісти
Це дипломатична відповідь на недипломатичну поведінку зеленського.
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22.04.2022 15:10 Відповісти
А что, надо было обувь Штайнмайеру лизать? Никто больше унижаться перед немцами не будет, как это было раньше.
Возможностей у них нет, блин...
А ничего, что еще год назад Германия была на 4-м месте по экспорту оружия? После США, России и Франции?
Брехать надо меньше.
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22.04.2022 15:20 Відповісти
Ну, если никто унижаться не будет, значит придется воевать асфальтом. Это немцы ********** ковидный фонд, это они, проклятые, урезали финансирование армии, это они остановили ракетные программы? Они нам ничего не должны(с). Я вообще удивляюсь, чего они еще чем-то помогают и что-то дают после хамства всей этой пиZeдобратии
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22.04.2022 15:33 Відповісти
Да вы шо и на сколько урезали финансирование армии при самом большом бюджете на оборону? Ну а чем вам асфальт не нравится и ковид это заговор? И как там остановленные ракетные программы? Шо там остановилось ракеты перестали летать? И в чем и кому хамство вы придумали?
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22.04.2022 15:59 Відповісти
Про армию говорит 1 цифра. В 2019 средняя в украинской армии была 160% от средней по Украине, за месяц до войны - 70% от средней. Ну т.е. более 2 раз. А то что ваши пи...ть умеют на бюджетах, это факт. Километр строительства дороги в 2,5 раза за 2,5 года вырос.
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22.04.2022 16:20 Відповісти
Шо у вас среднее? А километр дороги не только вырос, он ещё и появился не на бумаге а в реале и к стати большей частью целевыми кредитами ****. Так что ваши просто пи..ть умеют и из бюджета и без него.
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22.04.2022 17:52 Відповісти
Нет обувь надо лизать Абрамрвичу и Мединскому)))Зелень ,нюхайте нашатырь!
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22.04.2022 21:48 Відповісти
Ви як мала дитина, це все туфта та погані відмазки. Там стільки бабла російського повсюди вкладено, тому вони будуть тягнути до кінця.
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22.04.2022 15:26 Відповісти
щас вам тут начнут рассказывать про списанные "мардеры", с которых немцы растащили по домам аккумуляторы и ПНВ ...
На складах Rheinmetall находится более сотни "мардеров", которые не вписаны ни в какие оперативные планы Бундесвера. Просто некоторым квартальным дипломатам не нужно было посылать ***** старых штайнмаеров по советам ермаков.
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22.04.2022 15:46 Відповісти
Так. Там преса пише, що боєготовність бронетехніки чи не 20%. Три поспіль міністра оборони - тьотки, та пацифізм-зеленізм зробили свою справу. Німці не боєздатні.
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22.04.2022 20:46 Відповісти
Техніка у німців перебуває в поганому стані? Та кому ви *******?
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22.04.2022 15:06 Відповісти
Хай не пиз.ять !
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22.04.2022 15:24 Відповісти
Последней единице почти 50 лет. Этот хлам уже просто так стоит у немцев. Как оружие они его использовать не планировали. Просто утилизируют лет через 10 и все.
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22.04.2022 16:22 Відповісти
Отмазка.
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22.04.2022 15:07 Відповісти
Врушка.
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22.04.2022 15:07 Відповісти
Экий вы толерантный.Просто **********,купленная ******.
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22.04.2022 15:36 Відповісти
на 76 керосине не фунциклируе((а жаль
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22.04.2022 15:07 Відповісти
Все щось у них не слава Богу, одні виправдовування, ну видно "дуже" хочеться щось нам поставляти.
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22.04.2022 15:08 Відповісти
відробляють гроші путлера
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22.04.2022 15:08 Відповісти
"Німеччина підготувала схему "кільцевого обміну", згідно з якою інші партнери поставлять в Україну танки, а ФРН "через пару місяців" зможе закрити нестачу, яка таким чином утвориться в їхніх збройних силах."

Ну якщо саме таким чином до нас потрапляють польські та чеські танки під гарантії компенсації від Німеччини - то велика подяка Німеччині.
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22.04.2022 15:09 Відповісти
Только не польские,там на абрамсы вроде сменили
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22.04.2022 15:15 Відповісти
Найзаможніша держава європи бідкається, друзі ви дуже хитро зроблені, мардери можете залишити собі, дайвате нам леопарди нові, тут хлопці з дівчатами не дурні, на другий день вже будуть на них русню палити.
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22.04.2022 15:09 Відповісти
Чергова дуже тупа відмазка...
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22.04.2022 15:09 Відповісти
Не повірю ніколи, що в Німеччині з її педантичністю та відношенням до техніки, може бути на озброєнні армії, або навіть на складах, техніка непридатна до використання.
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22.04.2022 15:10 Відповісти
Вермахт продає зброю вьому світу... просто всралися ракети Сармат ці обдристані нащадки згвалтування дідами
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22.04.2022 15:11 Відповісти
Есть уже техника, которую использовать не планируют и просто спишут через ряд лет. Поддерживать ее в боевом состоянии смысла нет.
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22.04.2022 16:34 Відповісти
мадяри та серби = лайножери по життю, а тут в нас битва між німцями-австріяками та французами за друге місце, ТАКІ НІКЧЕМИ ПРОСТО ЖАХ! просто обісрані гнилі продажні сцикліві півні
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22.04.2022 15:10 Відповісти
Шо , ...... Короче посылает Украину , Шольц токо ,токо про гарантии рассказывал Я посмотрю , когда Украина победит , без вас , шо вы сыновья собаки ,будете рассказывать , как заискивать Но до этого вам еще придется отбиваться от голодных негров и арабов Глупый , Глупый маленький Фриц , дальше москвы не заглядывает .
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22.04.2022 15:10 Відповісти
Чекаємо втручання у цей лайношторм пані баронесси ФДЛ. Огребе і шольц і аня з лєною.
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22.04.2022 15:11 Відповісти
Свежо питание, да серится с трудом.
У нашего народа с бляхами из Швабии вообще проблем не возникает, главное чтобы ездила. А тут бэтер с хранения типа ой, может не работать.
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22.04.2022 15:11 Відповісти
Які підводні човни???????)))) Що вона меле бл? Далі що ,скажуть що не можуть поставляти авіаносці та ядерну зброю? Ось так німці через 80 років знову повернулись на шлях нацизму. меркельшу суку і її послідовників треба судити разом з ******.
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22.04.2022 15:13 Відповісти
Це п...жь! Немецкая военная техника может роками служить без тех обслуживания. Первый леопард вообще может двадцать лет без всякого обслуживания исправно работать. Друг служил в австрийской армии так он говорил эти леопарды у них просто никогда не ломались. Это как дрель макита в военном мире. Хоть дрова на нем коли.
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22.04.2022 15:13 Відповісти
Мало ймовірно, щоб педантичні німці тримали на своїх складах непотріб. Тут з двох одне, або немає бажання, бо закіньчилися памперси, або німці перестали бути педантичними.
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22.04.2022 15:13 Відповісти
Що не зрозуміло. Всі держави які мають радянську техніку віддають Україні а Німеччина буде мати купу заказів для своїх заводів ВПК щоб почати виробляти танки, бмп та іншу зброю. Не дурні. Європа позбудеться радянської старої техніки і Німеччина буде мати замовлення для своїх підприємств на роки вперед. Якось так я це розумію.
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22.04.2022 15:15 Відповісти
немцы как всегда делают гешефт на крови.
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22.04.2022 15:17 Відповісти
для любителей евроколхоза. вот такие и будут вам указывать, как жить.
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22.04.2022 15:16 Відповісти
Поэтому нужно срочно в тайожный союз бежать, пока берут. Акуеть! Так зачем тогда танки и вот это вот все? Послать накуй евроколхоз и не ныть. И американцев с британцами туда же. Да, димитрий из швейцаского гантона кацапстан
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22.04.2022 15:39 Відповісти
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22.04.2022 15:40 Відповісти
Німці, ви ссикливі курки. Хто хоче шукає засоби, хто не хоче - причину.
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22.04.2022 15:16 Відповісти
брехня. просто немцы сидят по уши в газовом дерьме москалей и получают откаты. козлы конченые
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22.04.2022 15:17 Відповісти
Так ***** сказали б самого початку: Зламані до біса. Можемо передати, але доведеться лагодити
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22.04.2022 15:18 Відповісти
Та біс вже із ними. Ви 100 САУ дайте кляті ганси.
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22.04.2022 15:19 Відповісти
вашу мать... то ремонтуйте, бо путін і по вас рано чи пізно прийде
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22.04.2022 15:20 Відповісти
Лучше б дали ,то что сейчас в бундесвере (тем более оно им сейчас так надо ,как зайцу стопсигнал и вряд-ли в ближайшие годы пригодится),а себе за несколько лет обновили.
Это и самоходок касается и танков.
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22.04.2022 15:21 Відповісти
Німеччина витрачає на армію щороку десь в 5 разів більше за Україну.А військ дуже мало. Куди ж гроші йдуть?
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22.04.2022 15:21 Відповісти
Бербок: "Сами мы не местные"
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22.04.2022 15:23 Відповісти
Немцы сдают технику на лом - в полностью исправном состоянии. А тут с хранения - "в таком состоянии что". Ну вранье же очевидное.
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22.04.2022 15:25 Відповісти
будут в списке *********...потом припомним
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22.04.2022 15:26 Відповісти
@VitoMers

34 хв

Німеччина передасть потреби Збройних Сил України сотню броньованих тягачів MAN HX81.
Про це повідомляють в УкрАвтопромі.

Незабаром Міноборони Німеччини доставить Україні озброєння та військову техніку, зокрема броньовані тягачі, на загальну суму 307 мільйонів євро.
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22.04.2022 15:26 Відповісти
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22.04.2022 15:27 Відповісти
Німеччина - передаст.
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22.04.2022 15:44 Відповісти
зброя фірми "Незабаром"
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22.04.2022 15:34 Відповісти
Якщо і спиз...ли про "неналежний стан" то одне. Але як так-країна НАТО, не остання в рейтингу, прискіпливі і "охайні" німці...і на тобі, зброя в "неналежному стані".То якийсь сюрр...
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22.04.2022 15:38 Відповісти
Зате цими танками німецький виродок "шольц" хоче бути гарантом безпеки України. Тьху!
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22.04.2022 15:42 Відповісти
Яким гарантом? Навіщо їм витрачатися, щоб захищати нас? Всі ці гарантії та гаранти - видумка Зе. Ви вже забули його видумку, що для того, щоб завершити війну, потрібно перестати стріляти?
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22.04.2022 18:10 Відповісти
объявить на весь мир пособниками россии пусть дальше живут с этим
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22.04.2022 15:48 Відповісти
все таки обиделись за штанмаера. ну то такое, а вот если бы месте президента был порошенко, то он бы штанмаера убил и уже 25 февраля во всех городах висел бы рос. флаг.

сарказм и ирония на зелебобиков, если что
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22.04.2022 15:51 Відповісти
Німечина стала завдяки меркель самою продажною країною в Європі
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22.04.2022 15:56 Відповісти
Очень сомневаюсь что даже такие тугие люди как зеленые просили подводные лодки! А значит это обычный пи дешь. Мда я еще был немного защищал Германию мол вон они уже поставляют оружие. Оказалось что то американское оружие перекидывалась через Германию. В общем Германия, Франция, Венгрия страны пи д расы
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22.04.2022 16:00 Відповісти
Хронология лжи Шольца:

1) В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.
2) Шольц не делится этим списком с Украиной.
3) Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.
4) Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
5) Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
6) Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
7) Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.
8) Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
9) Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.
10) Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
11) Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
12) США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.
13) Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
14) Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
15) США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.
16) Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.
17) Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

"Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь", - констатирует Бородатюк.
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22.04.2022 16:00 Відповісти
Блин, ну вот кому сказать - восемь (!) лет войны, а армию свою так и не вооружили. Восемь (!) лет вооруженного конфликта - и, как оказывается, нет артиллерии, ракет, ПВО и т.д. Все надо просить, клянчить. Ох, пля, и кэрманычи, ох и руководители..
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22.04.2022 16:20 Відповісти
Как почти с ноля все создавали в 2015 году. А потом еще и в 2019 пришли профи, которые и это заморозили.
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22.04.2022 16:29 Відповісти
Ну чьо, німці виступають гарантом в допомозі мокшанам, бо з лопати хавають у пуйла.
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22.04.2022 16:24 Відповісти
Что, не соответствуют евро 4? И Грета на тебя накричит?
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22.04.2022 16:27 Відповісти
потому, что то ли анна, то ли лена, а то ли виденье - вы все куплены (благодаря штазиевской комсомолке анжеле и старого алкаша швондера шредера) ***************** антихристом люциферовичем. вы блеть - мелкие торговцы и за копеечную прибыли маму родную купите, продадите и опять купите. Аналлена оне Бир кайн Бок - иди рыбой торгуй на маркте. мамкина политик. а йолопа штрольха - выберите директором районного стадиона.
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22.04.2022 16:42 Відповісти
Бедные российские пенсионеры, опять пенсию не добавят, все деньги ушли Штольцу.
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22.04.2022 16:44 Відповісти
Словенія передасть Україні 54 танки М-84, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Це головний танк армії Югославії 1980-х років - ліцензійний варіант радянського танка Т-72.

Натомість Словенія отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder та колісну бронемашину Fuchs.
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22.04.2022 17:02 Відповісти
Пидить.
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22.04.2022 17:40 Відповісти
Сволочизм німеччини не піддається ніякій тверезій оцінці. Лицемірство, брехня, відмазки. А про які "гарантії" взагалі вони варнякають?! - "Добийтеся, щоб мордор вивів свої війська, тоді ми вам гарнтуємо" -ЩО ви гарантуєте?! І ЧИМ гарантуєте? Гарантія - це коли ви в разі нападу на нас УСІМА можливими засобами, в тому числі військовими будете захищати нас від цього нападу. До речі, ця балаканина нашого президента про гарантії теж абсолютно дурна: де, коли, хто кому щось гарантував? І щоб ділом підтвардив свої "гарантії"?
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22.04.2022 18:05 Відповісти
"В цьому контексті вона згадала підводні човни " о чем она вообще чешет???
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22.04.2022 18:32 Відповісти


Відмінно пояснили !!!!!
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22.04.2022 18:39 Відповісти
ABS на панелі приладів засвітилась?... Чи "подушка"?...
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22.04.2022 18:39 Відповісти
Похоже ввх хорошо пригрозил фрн, если начнут поставлять вооружения.
Немцы крепко сидят на газовом кукане рф.
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22.04.2022 18:59 Відповісти
Темнят немцы.У них заштатного оружия от немалого сокращения Бундесвера в остатке полно,да еще что-то осталось от б.ННА.Видимо путлер, таки, тевтонам пригрозил снизить дозу,или вообще их лишить поставки рашенского газа и нефти
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22.04.2022 21:03 Відповісти
бідна, бідна Німеччина... для українських вояків є тільки рогатки, трубочки для стрільби сухим горохом та самопали-пшакалки. решта зброї (танки, бтр, арта, пзрк тощо) -- іржаве та зіпсоване. років через 200-300 полагодять та надішлють. мабуть...
п.с. окрема ВЕЛИЧЕЗНА ПОДЯКА мирному керівництву Німеччини за 5000 касок !!!
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22.04.2022 21:10 Відповісти
 
 