Бербок пояснила, чому Німеччина не може поставити Україні БТР Marder: Перебувають у такому стані, що не будуть нормально функціонувати
Німеччина на початку війни швидко відреагувала на прохання України надати озброєння, наразі можливості вичерпані, але Берлін працює над тим, аби організувати постачання з інших країн.
Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільній з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом пресконференції у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Німеччина все зробить для підтримки України тими можливостями, які вона має", – запевнила Бербок, відповідаючи на критику щодо недостатньої допомоги ЗСУ з боку ФРН.
Вона заявила, що їй особисто нічого не відомо про "довгий список" побажань української сторони щодо озброєнь, який начебто був скорочений відомством канцлера до абсолютного мінімуму.
При цьому глава МЗС зазначила, що змушена була сказати своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що Німеччина просто не має того, чого потребує українська сторона. В цьому контексті вона згадала підводні човни, які Німеччина "не може так просто надати та які в цій ситуації не можуть бути використані".
Бербок також прокоментувала ситуацію з бронетранспортерами Marder, про які багато говорилося, що вони є у ФРН у достатній кількості. За її словами, після вивчення питання стало зрозумілим, що Німеччина не може поставити їх "з чистою совістю", адже вони наразі перебувають у такому технічному стані, що просто не будуть нормально функціонувати.
При цьому, запевнила Бербок, урядові чиновники, військові експерти постійно вивчають питання, що ФРН може надати Україні. Вона підкреслила, що Берлін поділяє необхідність надання Україні важких озброєнь. Але німецька позиція полягає в тому, що озброєння мають надаватися в тісній координації з НАТО. Німеччина підготувала схему "кільцевого обміну", згідно з якою інші партнери поставлять в Україну танки, а ФРН "через пару місяців" зможе закрити нестачу, яка таким чином утвориться в їхніх збройних силах.
Глава МЗС назвала рішення, які приймаються цими днями, дуже непростими. "Якби ми могли робити дива та виконувати бажання, ми би все зробили, аби ця війна завершилася за один день, але гірка реальність полягає у тому, що ми цього не можемо", – сказала політик. Відповідальність Німеччини, за словами її представниці, полягає в тому, щоб не допустити, щоб війна перекинулася на простір ЄС.
Раніше повідомлялося, що Німеччина планує "кільцевий обмін" важкими озброєнням зі Словенією. У його рамках Україна може отримати бойові танки Т-72, які розроблялися в Радянському Союзі, натомість словенська армія отримає від ФРН бронетранспортери Marder і колісні бронеавтомобілі Fuchs.
Німецькі урядовці та експерти стверджують, що надали Україні всі комплекти озброєнь, які були на складах Бундесверу, та більше нічого не можуть передати без завдання шкоди боєздатності власної армії. Водночас Берлін виділяє гроші, за які українська сторона зможе розмістити замовлення безпосередньо на підприємствах ВПК ФРН.
Будь ласка, зачекайте...
- Куме?
- Що?
- Вареників хочете?
- Хочу,
- Так заходьте,
- Так собака ж..
- Так отож!
Возможностей у них нет, блин...
А ничего, что еще год назад Германия была на 4-м месте по экспорту оружия? После США, России и Франции?
Брехать надо меньше.
На складах Rheinmetall находится более сотни "мардеров", которые не вписаны ни в какие оперативные планы Бундесвера. Просто некоторым квартальным дипломатам не нужно было посылать ***** старых штайнмаеров по советам ермаков.
Ну якщо саме таким чином до нас потрапляють польські та чеські танки під гарантії компенсації від Німеччини - то велика подяка Німеччині.
У нашего народа с бляхами из Швабии вообще проблем не возникает, главное чтобы ездила. А тут бэтер с хранения типа ой, может не работать.
Это и самоходок касается и танков.
34 хв
Німеччина передасть потреби Збройних Сил України сотню броньованих тягачів MAN HX81.
Про це повідомляють в УкрАвтопромі.
Незабаром Міноборони Німеччини доставить Україні озброєння та військову техніку, зокрема броньовані тягачі, на загальну суму 307 мільйонів євро.
сарказм и ирония на зелебобиков, если что
1) В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.
2) Шольц не делится этим списком с Украиной.
3) Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.
4) Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
5) Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
6) Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
7) Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.
8) Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
9) Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.
10) Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
11) Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
12) США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.
13) Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
14) Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
15) США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.
16) Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.
17) Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
"Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь", - констатирует Бородатюк.
швондерашредера) ***************** антихристом люциферовичем. вы блеть - мелкие торговцы и за копеечную прибыли маму родную купите, продадите и опять купите. Аналлена оне Бир кайн Бок - иди рыбой торгуй на маркте. мамкина политик. а йолопа штрольха - выберите директором районного стадиона.
Це головний танк армії Югославії 1980-х років - ліцензійний варіант радянського танка Т-72.
Натомість Словенія отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder та колісну бронемашину Fuchs.
Відмінно пояснили !!!!!
Немцы крепко сидят на газовом кукане рф.
п.с. окрема ВЕЛИЧЕЗНА ПОДЯКА мирному керівництву Німеччини за 5000 касок !!!