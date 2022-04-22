Бербок пояснила, чому Німеччина не може поставити Україні БТР Marder: Перебувають у такому стані, що не будуть нормально функціонувати

Німеччина на початку війни швидко відреагувала на прохання України надати озброєння, наразі можливості вичерпані, але Берлін працює над тим, аби організувати постачання з інших країн.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільній з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом пресконференції у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Німеччина все зробить для підтримки України тими можливостями, які вона має", – запевнила Бербок, відповідаючи на критику щодо недостатньої допомоги ЗСУ з боку ФРН.

Вона заявила, що їй особисто нічого не відомо про "довгий список" побажань української сторони щодо озброєнь, який начебто був скорочений відомством канцлера до абсолютного мінімуму.

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При цьому глава МЗС зазначила, що змушена була сказати своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що Німеччина просто не має того, чого потребує українська сторона. В цьому контексті вона згадала підводні човни, які Німеччина "не може так просто надати та які в цій ситуації не можуть бути використані".

Бербок також прокоментувала ситуацію з бронетранспортерами Marder, про які багато говорилося, що вони є у ФРН у достатній кількості. За її словами, після вивчення питання стало зрозумілим, що Німеччина не може поставити їх "з чистою совістю", адже вони наразі перебувають у такому технічному стані, що просто не будуть нормально функціонувати.

При цьому, запевнила Бербок, урядові чиновники, військові експерти постійно вивчають питання, що ФРН може надати Україні. Вона підкреслила, що Берлін поділяє необхідність надання Україні важких озброєнь. Але німецька позиція полягає в тому, що озброєння мають надаватися в тісній координації з НАТО. Німеччина підготувала схему "кільцевого обміну", згідно з якою інші партнери поставлять в Україну танки, а ФРН "через пару місяців" зможе закрити нестачу, яка таким чином утвориться в їхніх збройних силах.

Глава МЗС назвала рішення, які приймаються цими днями, дуже непростими. "Якби ми могли робити дива та виконувати бажання, ми би все зробили, аби ця війна завершилася за один день, але гірка реальність полягає у тому, що ми цього не можемо", – сказала політик. Відповідальність Німеччини, за словами її представниці, полягає в тому, щоб не допустити, щоб війна перекинулася на простір ЄС.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина планує "кільцевий обмін" важкими озброєнням зі Словенією. У його рамках Україна може отримати бойові танки Т-72, ​​які розроблялися в Радянському Союзі, натомість словенська армія отримає від ФРН бронетранспортери Marder і колісні бронеавтомобілі Fuchs.

Німецькі урядовці та експерти стверджують, що надали Україні всі комплекти озброєнь, які були на складах Бундесверу, та більше нічого не можуть передати без завдання шкоди боєздатності власної армії. Водночас Берлін виділяє гроші, за які українська сторона зможе розмістити замовлення безпосередньо на підприємствах ВПК ФРН.