Мішель у розмові з Путіним вимагав організувати гуманітарний коридор з Маріуполя
Голова Євроради Шарль Мішель у телефонній розмові закликав президента Росії Володимира Путіна негайно забезпечити можливість безпечно залишити Маріуполь та інші українські міста, що перебувають в облозі.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з президентом Путіним. Рішуче закликав його негайно забезпечити гуманітарний доступ та безпечний вихід із Маріуполя та інших обложених міст, тим більше з нагоди православного Великодня", - повідомив Мішель.
Він також підтвердив: позиція ЄС полягає в підтримці України та її суверенітету, засудженні агресії РФ та запровадженні санкцій.
"Наша єдність, принципи та цінності непорушні", - додав Мішель.
Топ коментарі
+5 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар22.04.2022 15:04
+3 Зэлэный_Змий
показати весь коментар22.04.2022 15:05
+2 Paul Foxen
показати весь коментар22.04.2022 15:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Він рішуче заклитатель
Європейці такі забавні...
"Президент Евросовета Шарль Мишель после разговора с Путиным убедился, что российского президента недостаточно информируют о ходе войны в Украине. Как пишет Bloomberg, Мишель пытался донести до главы Кремля «правду», но тот повторил заезженные фразы о «преступлениях» украинских сил.
***** - конченый ублюдок, с которым вести разговоры всё равно, что объяснять обезьяне, как устроен адронный коллайдер".
От я тільки не згоден з фразою "Мишель ... убедился, что (*****) недостаточно информируют о ходе войны в Украине". Бо насправді інформують його в тих межах, які він сам розставив, в т. ч. і стосовно доповідей.