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Маріуполь (3207) путін (23330) евакуація (2247) Шарль Мішель (333)

Мішель у розмові з Путіним вимагав організувати гуманітарний коридор з Маріуполя

шарль,мішель

Голова Євроради Шарль Мішель у телефонній розмові закликав президента Росії Володимира Путіна негайно забезпечити можливість безпечно залишити Маріуполь та інші українські міста, що перебувають в облозі.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з президентом Путіним. Рішуче закликав його негайно забезпечити гуманітарний доступ та безпечний вихід із Маріуполя та інших обложених міст, тим більше з нагоди православного Великодня", - повідомив Мішель.

Він також підтвердив: позиція ЄС полягає в підтримці України та її суверенітету, засудженні агресії РФ та запровадженні санкцій.

"Наша єдність, принципи та цінності непорушні", - додав Мішель.

Також читайте: Росіяни вдають, що не бачать різниці між коридором для здачі військових у полон та гуманітарним коридором для евакуації цивільних, - Верещук

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Топ коментарі
+5
Франція передасть Україні 155-мм колісні САУ Caesar, заявив Макрон. Отже, Франція вже передає Україні важке озброєння та виступає за нафтогазове ембарго росії. Залишилося "додавити" Шольца.
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22.04.2022 15:04
+3
ще один "вимагатель". Верещук№2
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22.04.2022 15:05
+2
*Ольо, Ето Месье Путін? - Да... Відкрийте калідор?! Пошол на*уй! - Але Месье... ПОШОЛ НА УЙ! - But wait you.. - НА УЙ!!!

Європейці такі забавні...
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22.04.2022 15:16
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Франція передасть Україні 155-мм колісні САУ Caesar, заявив Макрон. Отже, Франція вже передає Україні важке озброєння та виступає за нафтогазове ембарго росії. Залишилося "додавити" Шольца.
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22.04.2022 15:04 Відповісти
ще один "вимагатель". Верещук№2
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22.04.2022 15:05 Відповісти
Він не вимагатель!
Він рішуче заклитатель
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22.04.2022 15:22 Відповісти
результат?
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22.04.2022 15:15 Відповісти
*Ольо, Ето Месье Путін? - Да... Відкрийте калідор?! Пошол на*уй! - Але Месье... ПОШОЛ НА УЙ! - But wait you.. - НА УЙ!!!

Європейці такі забавні...
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22.04.2022 15:16 Відповісти
А ногами топав?В Европі всі там такі тупорилі?Він з вас ваших вимагань сміється і знущаеється як від жалюгідних.
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22.04.2022 15:32 Відповісти
І шо ані вам атветили? (хто не знає, це цитата з одеського анекдоту)
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22.04.2022 16:00 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/13194 Олег Шарп :
"Президент Евросовета Шарль Мишель после разговора с Путиным убедился, что российского президента недостаточно информируют о ходе войны в Украине. Как пишет Bloomberg, Мишель пытался донести до главы Кремля «правду», но тот повторил заезженные фразы о «преступлениях» украинских сил.

***** - конченый ублюдок, с которым вести разговоры всё равно, что объяснять обезьяне, как устроен адронный коллайдер".

От я тільки не згоден з фразою "Мишель ... убедился, что (*****) недостаточно информируют о ходе войны в Украине". Бо насправді інформують його в тих межах, які він сам розставив, в т. ч. і стосовно доповідей.
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23.04.2022 09:27 Відповісти
 
 