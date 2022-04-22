УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9490 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 344 1
Луганщина (4812) евакуація (2247) Гайдай ЛОГА (921)

З Луганщини вивезли 70 людей. По автобусу ворог відкрив вогонь, - голова ОВА Гайдай

евакуація

У п'ятницю 70 людей вдалося врятувати з Луганської області. Автобус, який вивозив мешканців із Попасної, потрапив під ворожий обстріл.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Один із наших автобусів не доїхав до Рубіжного - почались обстріли. По шкільному автобусу, що прямував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь. На щастя, вдалося вивезти 25 осіб. Із них одна жінка з інвалідністю, поранений хлопець та грудне немовля. До речі, керував евакуаційним транспортом вчитель історії однієї зі шкіл Попаснянської громади. Він також доставив у місто гуманітарку", - написав Гайдай.

Крім того, ще 45 людей з Лисичанська вже прямують до Дніпра.

Також читайте: Війська РФ зривають евакуацію. Рубіжне під щільними артобстрілами, автобусу не дістатися, - Гайдай

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 