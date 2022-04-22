УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9490 відвідувачів онлайн
Новини
1 224 12
донор (72) Польща (8267) кров (62)

Понад 10 тисяч поляків готові у разі потреби здати кров для українців

донор

Більш ніж 10 тисяч поляків вже задекларували готовність здати донорську кров для українців, якщо виникне така потреба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Польський Національний центр крові раніше оголосив про збір декларацій від охочих здати донорську кров для України.

Форму з декларацією може заповнити будь-яка особа, яка відповідає умовам, щоб стати донором крові, навіть якщо вона ніколи цього не робила. "Вимоги: мінімальний вік від 18 років і мінімальна вага 55 кілограмів. Будь-яка людина, яка хоче заявити про свою готовність здати кров, може залишити свої дані та інформацію про групу крові" - пояснила Малгожата Лорек, директор Національного центру крові.

Про потребу в крові МОЗ України поки не повідомляло. Якщо такі сигнали з’являться, люди, зареєстровані в цій новій базі даних, можуть розраховувати на швидкий контакт.

Читайте також: Запаси крові на випадок необхідності у країні є, – директор мережі плазмацентрів "Біофарми"

За останні тижні українська сторона повідомила про необхідність обладнання для забору крові. Таке обладнання було знищено в багатьох місцях під час російських нападів на українські лікарні.

Як зазначається, запаси крові на польських складах наразі перебувають на постійному оптимальному рівні.

"Ми спостерігаємо за ситуацією, поки немає попиту з української сторони і немає потреби в організації якихось спеціальних додаткових дій. Незважаючи на те, що багато пацієнтів приїхало з України, це не вплинуло кардинально на більший попит на кров, він може змінитися перед святами, коли стане тепло, зголошується менше донорів і скорочуються запаси", – додала Малгожата Лорек.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КМДА закликає киян здати кров
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Всім хто підтримає Україну у важкі часи-респект...
показати весь коментар
22.04.2022 15:29
+11
Дякуємо.
показати весь коментар
22.04.2022 15:30
+9
Орда лезет на славянские народы, как сотни лет назад. Славяне раскатали орду тогда, раскатают и сейчас.
показати весь коментар
22.04.2022 15:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всім хто підтримає Україну у важкі часи-респект...
показати весь коментар
22.04.2022 15:29 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
22.04.2022 15:30 Відповісти
Орда лезет на славянские народы, как сотни лет назад. Славяне раскатали орду тогда, раскатают и сейчас.
показати весь коментар
22.04.2022 15:34 Відповісти
1654 - вибір на користь орди...
показати весь коментар
22.04.2022 16:33 Відповісти
🇵🇱🇺🇦❤️❤️
показати весь коментар
22.04.2022 15:35 Відповісти
Які ж молодці поляки, скільки вони вже зробили і роблять для України! Вони пам'ятають як їхній народ теж настраждався від росіян. Низький уклін вам, добрі люди!!!
показати весь коментар
22.04.2022 16:07 Відповісти
Ми однієї крові, ти і я (с)
показати весь коментар
22.04.2022 16:18 Відповісти
Коли в ukr.net бачиш у курсах валют замість російського рубля польський злотий, то морально психологічний стан відразу покращується.
показати весь коментар
22.04.2022 16:31 Відповісти
А как ***** надеялось настроить поляков против украинцев и что те начнут претензии выдвигать на земли в западной части Украины! Получилось с точностью до наоборот - породнили по крови!
показати весь коментар
22.04.2022 17:35 Відповісти
дякуємо за підтримку!
показати весь коментар
22.04.2022 19:27 Відповісти
я вже задаюсь питанням, що не готові віддати поляки для українців?? (крім незалежності)
показати весь коментар
22.04.2022 19:52 Відповісти
Супер !
показати весь коментар
22.04.2022 22:21 Відповісти
 
 