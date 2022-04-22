Туреччина готова організувати переговори РФ та України на рівні президентів, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю знову заявив, що Анкара готова організувати проведення зустрічі глав РФ та України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Туреччина докладає зусиль для продовження стамбульського процесу між РФ та Україною і готова організувати діалог на рівні глав держав", - сказав Ердоган.
Він також висловив сподівання на зрушення в українсько-російських переговорах.
"Зрушення є. Проте вони далекі від бажаного. Сподіваємося на прогрес. Не втрачаємо надії", - цитує "Анадолу" слова турецького лідера.
Топ коментарі
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Уживається як оклик при звертанні. - Гей, музо, панночко цнотлива, Ходи до мене погостить!
Уживається як оклик при звертанні. - Гей, музо, панночко цнотлива, Ходи до мене погостить!
Не знаешь языка, не рви себе зад!
Тому завозь до себе Німців та Угорців
@Катерина Яресько
В той час як партнери України закривають свої порти для російських суден, Туреччина приймає російське судно з сім'ї підсанкційної ОСК з зерном з окупованого Севастополя.
До речі, поки нез'ясованим є походження цього зерна. Чи не з окупованої Херсонщини вивезене це зерно російським агресором?
Розслідування SeaKrime:
https://myrotvorets.news/mykhayl-nenashev-sudno-poviazane-z-pids/
Сначала выйдут из Украины по состоянию на 2013 год тогда и поговорить с ними можно. Через хорошую оптику.
на свои курорты. Им нужен мир ,за любую цену, что бы сохранить свой курортный бизнес. Он уже организовывал вывоз населения из Мариуполя-- ну, и что вышло ?. Многие хотят "наварить" на горе
Украины.
Хоче, нехай подарує пуйлу свої території та громадян.
Нехай Ердоган допомагає загнати рашистів назад в барліг, тоді вирішаться проблеми світу.
Але Європа поки не готова залишитися без Мордорських енергоносіїв
Лучше подарите нам атомную подводную лодку с ядерными ракетами...
Макиавелли же говорил, что "войны избежать невозможно, ее можно только отсрочить к выгоде своего противника".
Видимость мира делает войну ещё опаснее.
Клавдий Клавдиан
Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.
Жан-Жак Руссо
Плохой мир даже хуже войны.
Публий Корнелий Тацит
Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее.
Джордж Оруэлл
В войне не бывает второго приза для проигравших.
Омар Брэдли