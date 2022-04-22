У Росії через санкції виникли труднощі із закупівлями ґудзиків, - голова Центробанку РФ Набіулліна
Через накладені на Росію санкції багато швейних виробництв зіткнулися з труднощами в придбанні фурнітури, у тому числі з нестачею гудзиків.
Про це заявила голова Центрального Банку РФ Ельвіра Набіулліна на засіданні Держдуми, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
"Наприклад, ґудзики. Їх багато де роблять, але як підприємства нам кажуть, за їхніми оцінками, пошук нових партнерів, перебудова логістики – може займати до кількох місяців", – сказала Набіулліна.
Така ситуація відбувається і з паперовою промисловістю, зазначила голова ЦБ. Для виробництва паперу використовувалася російська деревина, але іноземні відбілюючі хімікати.
"Зараз виробники перемикаються на альтернативних постачальників, займаються розробкою власних хімікатів, але на це теж потрібен час", – сказала вона.
13 квітня голова Радфеду Валентина Матвієнко розповіла, що для неї став відкриттям той факт, що Росія імпортує цвяхи, незважаючи на виробництво металу в країні.
Будь ласка, зачекайте...
ПРИШИТЫ НАМЕРТВО - НЕ ОТОРВЕШЬ. (С)
і їм пох.й ваші гудзики коли працює платіжна система
«Скільки століть вони, курва, нас асвабаждают від нормального людського життя!»
Петля та паличка з двома дірками - чим не ґудзик?
Тогда "Буран" построили, а трусов шить не смогли.
И сейчас то же самое.
Ракету "Сармать" запустили. а пуговицы сделать не могут
бо не было динамического стереотипа застегивать ее сразу после облегчения.
Ширинка ширинкой, но в годы войны именно так и ловили германских шпионов - по документам.
Немцы захватили несколько типографий, где печатали на настоящих советских бланках настоящие советские паспорта.
На 100% оригинальные.
И все равно их выявляли. Как???
А очень просто, бланки паспортов то они захватили, а скрепки для листов не нашли. И привезли свои. Вот по этим скрепкам шпионов и выявляли.
Советские скрепки из черного металла, ржавые и прогнившие, а немецкие из нержавеющей проволоки, новенькие и блестящие.
Нікчемні людиська..
Или они их жрали как "Монпансье"?
А веселака взалали диво дивне
Слова "рашизм" и определения к нему ещё нет в словарях, но в будущем оно обязательно там появится. Чтобы жить дальше, строить нормальную счастливую страну, поднимать Россию из руин путинизма, понадобится тщательно разобраться с прошлым, точнее, с сегодняшним настоящим. Заново пережить, осознать, переработать этот кошмар внутри себя, чтобы когда-нибудь от него очиститься.
Рашизм - это война. Это преступления против человечности. Это попытка уничтожить соседнее государство. Миллионы человеческих трагедий и десятки тысяч загубленных жизней - солдат, мирных граждан, женщин, детей, стариков. Руины сражающегося из последних сил Мариуполя. Разбомбленные роддом, театр, школа искусств... Это 19-летние мальчишки-срочники, волею Владимира Путина ставшие "ихтамнетами". Почти четыре миллиона беженцев-украинцев, хлынувшие в Европу. Это ежедневные отчёты об уничтожении "живой силы и техники противника" в монотонном исполнении говорящей головы Минобороны РФ… Живая сила - это люди.
Рашизм - это всепоглощающая ложь. К примеру, изречённая https://www.youtube.com/watch?v=CcUyRF86B28 устами министра иностранных дел Сергея Лаврова : "Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали…" Ложь, чтобы обосновать преступление. Вот лишь один образчик, про "восьмилетний геноцид". В докладах уполномоченного по правам человека в "ДНР" https://www.kommersant.ru/doc/5258991 говорится о девяти погибших мирных жителях в 2019 году и пятерых в 2020-м. О потерях среди гражданского населения "ЛНР" известно из отчетов её представителей в Совместном центре по контролю и координации: один мирный житель в 2021 году и двое в 2020-м. Для сравнения:https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/ukraine-civilian-casualty-update-27-march-2022 согласно статистике ООН (вероятнее всего, неполной), за время путинской "спецоперации" в "ЛНР" и "ДНР" убиты 59 мирных жителей, ранены 226. В районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых украинским правительством, 301 погибший и 694 раненых.
Рашизм - это изоляция. Это когда 141 государство https://news.un.org/ru/story/2022/03/1419092 голосует за признание России агрессором , 35 воздерживаются и лишь четыре поддерживают действия Москвы. Это позорное изгнание страны из Совета Европы, едва ли не первый случай в истории старейшей на континенте международной организации.
Рашизм - это катастрофа политической системы. Это цинично обнулённая Конституция, демонстративное попрание прав человека. Уничтожение не то что независимых, но и хотя бы просто адекватных судов. Отсутствие свободных выборов. Неправосудные законы. Карманный парламент, превращенный в придаток диктатуры для одобрения указаний, спускаемых из президентской администрации. Планомерные "посадки" и выдавливание из страны оппозиционеров, активистов и независимых журналистов. Это распоясавшиеся спецслужбы и потерявший берега отгородившийся от сограждан диктатор и его опричники. Это полный разрыв "элиты" с народом, общение "верхов" с "низами" посредством тупой и назойливой пропаганды из каждого телеутюга.
Рашизм - это когда люди перестают быть гражданами, разучиваются думать, позволяют помыкать собой
Рашизм - это гибель экономики. Отключение страны от мировой экономической и финансовой систем. Уничтожение преимуществ, которые Россия получила с начала 90-х, встав на сложный путь интеграции в международное сообщество. https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard Это 7116 санкций - такого количества мировое сообщество не накладывало даже на самых "заслуженных" своих "плохишей". Это многолетняя коррупция путинского окружения. Помноженная на войну и санкции, она привела к тому, что ВВП страны за одну последнюю неделю февраля https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-04/jpmorgan-warns-russia-headed-for-1998-like-collapse-in-economy?srnd=premium-europe упал заметнее , чем во время кризиса 1998 года. Это возвращение дефицита лекарств, одежды, бытовой техники, электронных компонентов. Остановка предприятий. Безработица. Рубль, превращающийся в бумажки, в то время как цена обычной пачки бумаги для принтера уже в районе 1500 рублей и выше (рост не менее чем в четыре раза), и её уже даже по этой цене не найти.
Рашизм - это воспроизводство страха и ненависти, фактический призыв к гражданской войне. Натравливание "своих" на "чужих". Разделение общества на "национал-предателей", которые смеют своё мнение иметь, и национал-патриотов, смеющих иметь мнение начальства. Призыв разобраться с первыми, http://kremlin.ru/misc/67999/videos брошенный президентом , и оболванивание вторых.
Рашизм - это театр абсурда, в котором нажившее миллиарды окружение диктатора, скованное страхом, до последнего топчется вокруг него, прежде чем совершить групповой прыжок в небытие.
Рашизм - это нетерпимость. К чужому мнению, к чужой культуре, прикрывающая к тому же растаптывание собственной. Это презрение к общечеловеческим ценностям под прикрытием "особого" русского пути. Это шпиономания. Разрыв научных, культурных связей с другими странами. Одержимость кознями Запада, который-де спит и видит, как бы уничтожить Россию, словно других дел у этого злополучного Запада нет.
Рашизм - это запрет на профессию журналиста, на независимое информирование общества. Это наглая пропаганда, способствующая созданию массового психоза. Приклеивание ярлыков и подмена понятий. Игра на эмоциях и чувствах собственных граждан. Чтобы "помочь" им "принять войну", выдумали "денацификацию", обвинив в нацизме украинского президента-еврея, родственники которого в годы Второй мировой погибли от рук нацистов.
Рашизм - это переписывание истории в угоду идеям диктатора. Это школьные учебники, в которых украинцам отказано в праве на собственное государство, а Россия представлена в кольце врагов. Это бесконечная "патриотическая" муштра, в ходе которой детсадовцев и школьников учат ходить строем.
Рашизм - это бессмысленная толпа на стадионе в Лужниках, приветствующая своего лидера криками и свистом - не то одобрения, не то осуждения. Рашизм - это когда люди перестают быть гражданами, разучиваются думать, позволяют помыкать собой, а стукачество становится образом жизни и средством заработка.
Рашизм - это буква Z, по недомыслию путинских пропагандистов превращённая в символ этой гнусной "спецоперации". Достаточно заглянуть в книги или, на худой конец, в Википедию, чтобы узнать: в годы Второй мировой войны в некоторых концлагерях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%85 буквой Z обозначали цыган (от нем. ********). И именно Z https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C красовалась на здании за территорией Заксенхаузена , оборудованного нацистами специальным устройством для массовых убийств выстрелами в затылок, крематорием с четырьмя печами и газовой камерой.
Рашизм, навязанный собственной стране Путиным, под "сверхзвуки" "строго по плану" взрывающих чужую землю ракет, - это не про жизнь. Это про смерть. Смерть тысяч солдат. Смерть политических оппонентов. Смерть живой мысли. Смерть будущего для миллионов россиян.
Луи витон, шанель и Прада ушли с вашего рынка...
Тут на Гондурас с натяжкой дотягивает.
Для верхнього одягу та мотні - використовувати палочки та петельки.
Для штанів добре підходить звичайна мотузка.
Для лаптів - джутовий шпагат.