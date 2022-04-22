Журналісти ідентифікували понад 50 російських окупантів з Бурятії, які чинили звірства на Київщині. ВІДЕО+ПЕРЕЛІК

Розслідувачі встановили особи окупантів з 37-ї мотострілецької бригади, розташованої в місті Кяхта в Бурятії. Вони окупували Київщину біля Макарова, Ясногородки, Ворзеля та Бучі.

Зробити це вдалося журналістам "Слідство.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.

Для пошуку та ідентифікації окупантів журналісти використовували дані Головного управління розвідки Міноборони України, а також групи військової частини в соцмережі "Вконтактє" та особисті сторінки як самих окупантів, так і їхніх родичів.

Списки окупантів передали правоохоронцям, які розслідують геноцид. Дехто зі свідків вже впізнали знайомі обличчя російських катів.

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От перелік імен окупантів, особи яких встановили журналісти.