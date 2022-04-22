Енергетики повернули світло для більш ніж половини жителів звільненої від окупантів Київщини, – ДТЕК

Енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова за неповних три тижні відновлюваних робіт повернули світло для 83 тисяч родин у звільнених від російських окупантів містах і селах Київської області. Це 56 % від загальної кількості знеструмлених споживачів в області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"За минулу добу електромонтери ДТЕК повернули світло для 9 957 родин. Зокрема, роботи проводили у Бучанському та Вишгородському районах. Всього з 3 квітня, відколи українські військові звільнили Київщину від російських загарбників, енергетики повернули світло понад 56% всіх родин – 83 тисячам", - повідомили в компанії.

Без світла залишаються 66 тисяч домогосподарств у 109 населених пунктах у Київській області.

"22 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення мереж ще у 27 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів", - повідомили у компанії Ріната Ахметова. Також за минулу добу енергетики ДТЕК повернули світло у майже 7000 осель на Донеччині. "Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли за добу відновити електропостачання для жителів 16 населених пунктів у Покровському, Краматорському та Бахмутському та районах", - повідомили в компанії.

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