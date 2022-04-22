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Кремль продовжує зачистку вищого керівництва російської армії та флоту після поразок в Україні, - ГУР Міноборони

осіпов

Кремль продовжує "зачистку" вищого керівництва російської армії та флоту.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Після поразок російських окупаційних підрозділів на суходолі та знищення флагмана чорноморського флоту рф "москва", почалася чергова фаза репресій проти командування армії та флоту.

За інформацією воєнної розвідки України, усунуто з посади та заарештовано командувача чорноморського флоту адмірала І. Осіпова. Слідчі дії проводяться відносно начальника штабу – першого заступника командувача чф віце-адмірала С. Пінчука.

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У зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади командувачів 6 армії генерал-лейтенанта В. Єршова, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя та одного із заступників командувача.

Також, у зв’язку із незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.

Репресії кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. У зв’язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова.

російська репресивна машина лише набирає обертів", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+32
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22.04.2022 17:11
+24
вспомніл, што забил паднять кришку угнітаза, но била уже поздна...
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22.04.2022 17:16
+22
Давайте орки, расстреливайте друг друга. Мир станет только чище.
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22.04.2022 17:10
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согласноплану, потерьнет
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22.04.2022 17:10 Відповісти
Давайте орки, расстреливайте друг друга. Мир станет только чище.
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22.04.2022 17:10 Відповісти
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22.04.2022 17:11 Відповісти
вспомніл, што забил паднять кришку угнітаза, но била уже поздна...
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22.04.2022 17:16 Відповісти
Да, это тяжелый запор.
А вообще-то, если без шуток, то у "вождя" такой вид, как будто его из гроба вынули и за стол усадили.
Как он собирается править до 2036 года, не имею представления, но выглядит он, как тяжело больной человек, который огромным усилием воли для фотографии на секунду постарался принять нормальный вид...
Но получилось еще хуже. И не нормально и смешно.
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22.04.2022 17:18 Відповісти
Угадайте где Письков?)
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22.04.2022 17:48 Відповісти
на этой фото путлер вроде проглотил кусок говна - а он не выходит
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22.04.2022 17:49 Відповісти
Дерусифікація русифікаторів русифікаторами.
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22.04.2022 17:12 Відповісти
Якщо згадати дитячий віршик Корнея Чуковського, то...

"Орки от испуга скушали друг друга"
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22.04.2022 17:21 Відповісти
ОРКестР.
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22.04.2022 17:33 Відповісти
Касабам треба негайно воскресити маршала жюкова. Той вмів управляти біомаосою
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22.04.2022 17:16 Відповісти
Так і у той час було ...
І неважлива була причина невдач (Главнокомандуючий - завжди правий)
Але винуватих - треба було найти та привселюдно опозорити і неважливо , що у тих уже були визначні бойові досягнення ...
А у командуванні - виживали більш хитрі та виворотливіші
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22.04.2022 19:26 Відповісти
Вы видите, что идет «зачистка» высших эшелонов власти. Она не закончена
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22.04.2022 17:20 Відповісти
Представьте, что вы воры, бандиты и коррупционеры
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22.04.2022 17:22 Відповісти
пока не начнутся расстрелы, подобные новости абсолютно не интересны.
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22.04.2022 17:21 Відповісти
Навіть якщо почнуться розстріли вищого командного складу це ніяким чином не може змінити ситуацію в військах. Завдяки симбіозу корупції та тоталітаризму вони саме "просрали" війну ще до її початку - на "лаві запасних" "ручні" особи яких собі ретельно підбирали корумповані воєначальники. Іншими словами, зміна "перших" на "других" (заступників) не принесе кацапам кращих результатів.
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22.04.2022 17:38 Відповісти
На фото - реальный двойник Берии, надеюсь кончит так же очень скоро!
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22.04.2022 17:26 Відповісти
Смерть головного упиря нічого не вирішить, окрім морального задоволення. Там ціла купа лайна навколо нього.
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22.04.2022 17:30 Відповісти
Полностью согласен. Смерть Сталина сильно изменила политику совка? Может немного и изменила. Одних уродов сменили другие...
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22.04.2022 17:42 Відповісти
Больше чисток хороших и разных,
Больше рашистов уже не заразных,
Больше бы путлер, дрыстая в своем подземелье,
Отправлял на тот свет свое же рашистско-фашистское тупое отребье..
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22.04.2022 17:35 Відповісти
Розпочався банкет павуків в банці, смачного їм
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22.04.2022 17:40 Відповісти
Жаль,лучше бы эти "талантливые" полководцы и дальше так руководили
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22.04.2022 18:31 Відповісти
гур-гур-гур-гур стара ***** з печі... ВОПРОС- за что эти поцы получают бабло?
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22.04.2022 18:49 Відповісти
Єнот - під цю новину потрібен Єнот!
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22.04.2022 19:08 Відповісти
нехай включать самоліквідацію
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22.04.2022 19:29 Відповісти
ПУТИН СТАРЫЙ ПДР БУДЕТ ИХ В ЖОПУ ИБТЬ, А ШОЙГУ БУДЕТ ЕМУ ХЙ ДЕРЖАТЬ !)
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22.04.2022 19:31 Відповісти
Те фото путіна на унітазі потрібно розмножити і розповсюдити по всій клятій московії
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22.04.2022 19:52 Відповісти
А ведь получается, над тем же Мизинцевым тоже тучи собираются.
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22.04.2022 21:57 Відповісти
 
 