Доки зло не буде переможене, ми не маємо права на втому, - прем’єрка Литви Шимоніте

Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що міжнародна спільнота має робити усе можливе для підтримки України у спротиві російській агресії, тому що це війна у тому числі за майбутнє Європи і світу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала на спільній пресконференції з прем’єрами Латвії та Естонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Шимоніте пригадала свої враження від поїздки до Києва і Бородянки 11 квітня.

"Те, що я бачила на власні очі, шокувало мене, жодна розумна людина із серцем і сумлінням не могла не бути не шокованою цим. Реальне обличчя "русского мира" - це братські могили, зруйновані дитячі мрії, розстріляні будинки, руїни… В Україні зараз йде боротьба між добром і злом, між тиранією і свободою. Це війна за те, яким буде майбутнє світу, і Європи зокрема. Саме тому ця боротьба стосується кожного з нас. Доки зло не буде переможене, ми не маємо права на втому, не маємо права на байдужість", - підкреслила Шимоніте.

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Вона наголосила на необхідності зусиль для притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів, розповівши про внесок Литви у цю роботу та прийом українців, які виїхали за кордон через війну.

Інгріда Шимоніте підкреслила, що втома й апатія Європи зараз - найкращі союзники Кремля, а ефект перших санкцій вже починає давати результат. "Дуже важливо і далі посилювати тиск на Росію, розширювати санкції, домовлятися на рівні ЄС про санкції проти енергетичного сектора, відмовлятись від співпраці та від’єднувати від SWIFT усіх російські та білоруські банки, повністю заборонити пропагандистські ЗМІ", - зазначила вона.

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Шимоніте розповіла, що на зустрічі прем’єри обговорили також європейську перспективу України.

"На мою думку, Україна щоденно доводить, що вона заслуговує бути членом європейської родини і, насправді, платить найвищу ціну за своє прагнення бути у ній", - наголосила прем’єрка Литви.