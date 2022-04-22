Російську пропагандистку Овсяннікову виключили з числа лауреатів німецької "Премії ЗМІ за свободу"
Екс-співробітниці Першого каналу Марині Овсянніковій, яка виступила в прямому ефірі "Першого каналу" з плакатом проти російського вторгнення в Україну, вирішили не вручати німецьку "Премію ЗМІ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien").
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.
Перед оголошенням лауреатів ведучі зазначили, що в Росії є люди, які виступають за свободу слова, але прізвища Овсяннікова не прозвучало. DW звернулася по коментар до організаторів, але на момент публікації цього матеріалу його не отримала.
Першою про те, що премію вирішили не вручати Овсянніковій, розповіла інша лауреатка винагороди, екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська.
"Премія вручається журналістам, які борються за свободу слова. <…> Очевидно, що ситуація, коли Україну, Росію та Білорусь намагаються об'єднати ось у такому вигляді, некоректна. Ми незалежні країни, не треба притягувати нас один до одного за якимись ознаками. Міжнародна журналістика, незалежна журналістика - це чудово, але це такі політичні рухи, які зараз, напевно, недоречні", - сказала Тіхановська.
Раніше німецька медіагрупа Weimer Media Group оголосила, що цього року нагорода буде присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі, а її володарями стануть президент України Володимир Зеленський, лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська та російська журналістка Марина Овсяннікова.
"Українці, білоруси та росіяни стоять на передовій боротьбі проти зла, проти війни та тиранії у Східній Європі та мужньо захищають свою, а також нашу, свободу. Словами, справами, великою відвагою та своїми життями", - йшлося в обґрунтуванні журі.
"Премія ЗМІ за свободу" присуджується увосьме, і віддається людям, які, на думку журі, особливо віддані свободі вираження думок, соціальній взаємодії, політичному діалогу та демократії. У минулі роки її отримували ексканцлер Австрії Себастьян Курц, президент СРСР Михайло Горбачов та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).
Будь ласка, зачекайте...
а немцы наверное все-таки читают Цензор
https://youtu.be/tFwOUEOiEXk
Це де так зализують?
У когось трохи здорового глузду є?
Петицію 18 квітня зареєструвала громадянка Ірина Гандзюк.
У петиції зазначається, що Концерн РРТ "без попередження і незаконно" вимкнув 4 квітня канали з ефіру.
"Мовлення українських незалежних телеканалів "Еспресо", 5-го і "Прямого" було незаконно припинено в період, коли в Україні триває війна з росією, в тому числі інформаційна. Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує. Ми переконані, що незаконне виключення з ефіру українських телеканалів під час війни є нічим іншим, як підривною диверсійною роботою, яка завдає шкоди національним інтересам України, уряду та Президенту України", - йдеться в петиції.
У петиції закликають "невідкладно вжити відповідних заходів для повернення телеканалів "Еспресо", 5-й та "Прямий" у цифровий ефір".
"Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором", - йдеться в петиції.
Як повідомляв ІМІ, 14 квітня колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й закликали Президента України Володимира Зеленського та уповноважені державні органи повернути в ефір телеканали.
4 квітня телеканали 5-й, "Прямий" та "Еспресо" заявили, що Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) вранці 4 квітня вимкнув мовлення телеканалів у цифровій мережі Т2. Канали заявили, що відімкнення є незаконним, оскільки не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ вимикати телеканали, а також що ні Нацрада, ні Міністерство оборони, яке, відповідно до закону, регулює режим воєнного стану, ні РНБО або будь-які інші уповноважені державні органи не ухвалювали жодних рішень щодо відімкнення телеканалу.
Провайдер цифрового телебачення "Зеонбуд", який зараз підпорядковується державному Концерну РРТ, не знає про причини вимкнення каналів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал".
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", 5-й та "Еспресо" і не має таких повноважень.
8 квітня Медіарух та Комісія з журналістської етики закликали Президента України Володимира Зеленського втрутитись у ситуацію з відімкненням телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й, пояснити причини та відновити їхнє мовлення.
8 квітня колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й закликали Президента України Володимира Зеленського відреагувати на дії керівництва державного Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ), які, на їхню думку, порушують конституційні права колективів каналів.
14 квітня Колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" надіслали відкритого листа голові представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу щодо вимкнення їх з цифрового ефіру.
Це добре. Бо вона не сама додумалася вийти з тим плакатом. Це було сплановано. Щоб 8алучитися підтримкою заходу і виграти час. І, як бачимо, влада в росії прожовжує дурити стадо як ні в чому не бувало.
Этого достаточно, чтобы иметь четкое мнение о премии и ее учредителях..
Але там поки живе ілля Яшин (друг й соратник Боріса Немцова) . Ось це людина з бездоганною репутацією !!! На відміну від пропагандистки Овсянікової , яка за життя єдиний пристойний вчинок здійснила , а потім її вже за кордоном працєвлаштували .
Ілля усе життя своє боровся з ****** , як й його товариш Нємцов .
ГДЕ вы на Московии видели ПРЯМОЙ ЭФИР? И КТО там видел прямой эфир?
Дайте ей, хай носит...
"Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це провина виключно Володимира Путіна"
Як готовлять агентів, - пропагандистів на довірі для полєзьіх идиотов: спочатку ніби
Овсяннікова зробила "героїчний" поступок, - з плакатом
"Остановите войну! Здесь вам врут!"-
проникла в студію кремлівських пропагандистів під час прямого ефіру і продемонструвала антивоєнний плакат.
Потім її дивним чином випустили з РФ та ж Овсяннікова вже на Заході тисне на жалість і просить скасувати санкції для росіян: "На полках магазинов нет сахара... Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це провина виключно Володимира Путіна"
WHAT THE FUCK ! вони що, несповна розуму там, у своїй Німеччині?!
8 квітня Медіарух та Комісія з журналістської етики закликали Президента України Володимира Зеленського втрутитись у ситуацію з відімкненням телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й, пояснити причини та відновити їхнє мовлення.
8 квітня колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та 5-й закликали Президента України Володимира Зеленського відреагувати на дії керівництва державного Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ), які, на їхню думку, порушують конституційні права колективів каналів.
14 квітня Колективи телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" надіслали відкритого листа голові представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу щодо вимкнення їх з цифрового ефіру.