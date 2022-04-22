Російську пропагандистку Овсяннікову виключили з числа лауреатів німецької "Премії ЗМІ за свободу"

Екс-співробітниці Першого каналу Марині Овсянніковій, яка виступила в прямому ефірі "Першого каналу" з плакатом проти російського вторгнення в Україну, вирішили не вручати німецьку "Премію ЗМІ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien").

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Перед оголошенням лауреатів ведучі зазначили, що в Росії є люди, які виступають за свободу слова, але прізвища Овсяннікова не прозвучало. DW звернулася по коментар до організаторів, але на момент публікації цього матеріалу його не отримала.

Першою про те, що премію вирішили не вручати Овсянніковій, розповіла інша лауреатка винагороди, екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська.

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"Премія вручається журналістам, які борються за свободу слова. <…> Очевидно, що ситуація, коли Україну, Росію та Білорусь намагаються об'єднати ось у такому вигляді, некоректна. Ми незалежні країни, не треба притягувати нас один до одного за якимись ознаками. Міжнародна журналістика, незалежна журналістика - це чудово, але це такі політичні рухи, які зараз, напевно, недоречні", - сказала Тіхановська.

Раніше німецька медіагрупа Weimer Media Group оголосила, що цього року нагорода буде присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі, а її володарями стануть президент України Володимир Зеленський, лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська та російська журналістка Марина Овсяннікова.

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"Українці, білоруси та росіяни стоять на передовій боротьбі проти зла, проти війни та тиранії у Східній Європі та мужньо захищають свою, а також нашу, свободу. Словами, справами, великою відвагою та своїми життями", - йшлося в обґрунтуванні журі.

"Премія ЗМІ за свободу" присуджується увосьме, і віддається людям, які, на думку журі, особливо віддані свободі вираження думок, соціальній взаємодії, політичному діалогу та демократії. У минулі роки її отримували ексканцлер Австрії Себастьян Курц, президент СРСР Михайло Горбачов та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).