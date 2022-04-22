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кордон (4642) затримання (4313) Суркіс (320)

Пресслужба Суркіса твердить, що він виїхав до Польщі на лікування і не порушував закон

суркис

Народний депутат України (раніше – фракція "Опозиційна платформа – За життя"), один із президентів ФК "Динамо", колишній віцепрезидент УЄФА Григорій Суркіс виїхав у встановленому законом порядку на лікування до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба нардепа, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У перерві між пленарними засіданнями Верховної Ради на час Великодніх свят Григорій Суркіс виїхав автомобілем за межі України. Мета заздалегідь запланованої поїздки - лікування", - йдеться у коментарі.

У ньому уточнюється, що під час перетину кордону в народного депутата були його особисті речі, зокрема годинник, задекларований Суркісом, що відображено у відповідних реєстрах на сайті НАЗК.

Читайте: Нардепа ОПЗЖ Суркіса затримали на кордоні з 13 годинниками. Зараз вирішують, випускати чи ні, - ЗМІ. ФОТО

"Після висловлених зауважень з боку представників Митної служби Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам, які залишилися в Україні. Сам народний депутат у встановленому законом порядку виїхав до Польщі", - підсумували в пресслужбі.

Раніше видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомило, що Григорія Суркіса затримали на державному кордоні під час спроби залишити Україну й вивезти через "зелений коридор" 13 годинників без внесення їх до декларації.

Також читайте: ДБР відкрило справу проти митників, які випустили за кордон Суркісів з мільйонами доларів

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Топ коментарі
+34
А 13-ть годинників входили до курсу лікування,шоб нє прапустіть прійьом таблєтак...
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22.04.2022 17:35
+25
Напевно жахи війни стерли у памʼяті багатьох скандальні відвідини новоспеченим на той час Головою https://www.facebook.com/SecurSerUkraine?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=-]K-R Служба безпеки України дня народження одного із символів української корупції, соратника Медведчука та члена фракції ОПЖЗ Григорія Суркіса.

На жаль, війна та ріки крові не змінили теплі взаємини власника київського "Динамо" та очільника української спецслужби.

Після мого публічного звернення до Президента України Володимир Зеленський з ініціативою націоналізувати маєтки братів Суркісів до мене прийшла знайомитись їхня охорона. Точніше охорона їхніх маєтків. Чудові бійці https://www.facebook.com/ngo.cpd.alfa/?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=kK-R ЦСО "А" СБУ (в народі - спецпідрозділ "Альфа") у чудовій формі. З чудовими стволами, які досі не може отримати батальйон спецпризначення, який очолює мій друг "Туман".
Джерело:
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22.04.2022 17:49
+24
Прикид не соответствует.
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22.04.2022 17:34
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Прикид не соответствует.
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22.04.2022 17:34 Відповісти
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22.04.2022 17:45 Відповісти
Відмазали суку Суркіса. Не дивно. Вчора тут була новина що ,,хранітель,, його грошей- це Баканов.
Цікаво, а чому ні один з олігархів не на фронті ? Пінчук, Коломойський, Ахмєтов і багато інших ....
Значить перед законом в Україні не всі рівні....
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22.04.2022 17:51 Відповісти
им всем как бы за 65...а вот где мужья королевской, жули, ярославские, ющенки...?
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22.04.2022 18:10 Відповісти
Падлой буду. Абдула
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22.04.2022 17:35 Відповісти
так 13 годинників, чи один?
Знаючи упячку, яка збреше незадорого - хотілось би знати правду.
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22.04.2022 17:35 Відповісти
Після того як порішали уже не 13, а 1 годинник став. Я і не сумнівався що воно так буде...
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22.04.2022 17:52 Відповісти
Голова Служби безпеки України Іван Баканов пояснив свою присутність на святкуванні дня народження соратника Віктора Медведчука і народного депутата від «Опозиційної платформи - За життя» Григорія Суркіса. Його спільний візит на це свято разом з першим помічником президента Сергієм Шефіром напередодні журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») показали в розслідуванні https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30150509.html «Епоха Суркіса» .

Очільник Служби безпеки у відповідь на питання про його участь у святкуванні від https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/bakanov-na-yuvileji-surkisa-novini-ukrajini-50041458.html?fbclid=IwAR0FHH5oG5pzllSQbb81qJyT4qIYPX7vBpSDwzAEYlaWPgiDJzME2tAAoKw журналістки НВ , заявив, що «вивчав оперативну обстановку.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-bakanov-yuviley-surkisa/30151525.html
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22.04.2022 17:56 Відповісти
Тіпа, Володька Шарапов у банді "Чорна кішка". "Мурку" на піаніно не лабав? Не питаю вже - чим.
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22.04.2022 18:06 Відповісти
А 13-ть годинників входили до курсу лікування,шоб нє прапустіть прійьом таблєтак...
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22.04.2022 17:35 Відповісти
звісно звісно, за день до війни вийхали з бабло оба сукіси і вивезли своїх військово-зобов'язаних молодих родичів... не пам'ятаю чи то племінники чи то сини
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22.04.2022 17:36 Відповісти
Когда у тебя 13 рук, то лечение, безусловно, необходимо.
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22.04.2022 17:39 Відповісти
А ще ж якщо "ці руки нічого не крали"...
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22.04.2022 20:39 Відповісти
А 13 годинників, бо йому потрібно пити пігулки строго по годинам. Для кожної пігулки окремий годинник. Логічно.
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22.04.2022 17:39 Відповісти
Юрий Подоляка, сепар весь ютуб загадил

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22.04.2022 17:39 Відповісти
Кидийте репорти.
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22.04.2022 17:42 Відповісти
рекламуєш це гівно чи шо?
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22.04.2022 17:47 Відповісти
На лікування ???? моя ти киця
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22.04.2022 17:40 Відповісти
Вот вам и власть и их законы - одних за пачку сигарет прессуют а другие могут свободно вывозить миллионы и все в ажуре!!! Суки, скорее бы выборы и всю эту нынешнюю гопоту туда в след кацапскому кораблю!!!!
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22.04.2022 17:48 Відповісти
Напевно жахи війни стерли у памʼяті багатьох скандальні відвідини новоспеченим на той час Головою https://www.facebook.com/SecurSerUkraine?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=-]K-R Служба безпеки України дня народження одного із символів української корупції, соратника Медведчука та члена фракції ОПЖЗ Григорія Суркіса.

На жаль, війна та ріки крові не змінили теплі взаємини власника київського "Динамо" та очільника української спецслужби.

Після мого публічного звернення до Президента України Володимир Зеленський з ініціативою націоналізувати маєтки братів Суркісів до мене прийшла знайомитись їхня охорона. Точніше охорона їхніх маєтків. Чудові бійці https://www.facebook.com/ngo.cpd.alfa/?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=kK-R ЦСО "А" СБУ (в народі - спецпідрозділ "Альфа") у чудовій формі. З чудовими стволами, які досі не може отримати батальйон спецпризначення, який очолює мій друг "Туман".
Джерело:
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22.04.2022 17:49 Відповісти
Как в депутаты ВР, поближе к бюджетноему корыту и бабло бюджетное тырить, они, суркисы и юрченки и другие слуги, все здоровы, а как война так сразу старые раны открываться у пораненых на колчаковских фронтах. Ну не гниды?
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22.04.2022 17:54 Відповісти
Ну, було б дивно якщо б пресслужба Суркіса повідомила, що він повертався в Україну щоб вкрасти 13 годинників...
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22.04.2022 17:56 Відповісти
На ноги 6,на руки 6 на пуй 1 все законно.
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22.04.2022 18:01 Відповісти
Сукісин сини,шматок лайна с грошима.Лайно окремо, гроші для зсу окремо.
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22.04.2022 18:02 Відповісти
инвалид пилядь......... , что мозоли на клешнях натёр от спижи*го у страны бабла цука ?
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22.04.2022 18:04 Відповісти
Я так понимаю, что ни один слуга или избранник народа ещё ни разу не умудрился погибнуть на фронте удивительеым образом, и уж точно никто не был героически замучен от пыток оккупантов, как патриот Украины.
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22.04.2022 18:04 Відповісти
А ви пам'ятаєте, кого першого назвали ******?
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22.04.2022 18:09 Відповісти
Які ж вони всі жадібні.В могилу все одно не заберете статки.
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22.04.2022 18:12 Відповісти
Ці особи також сприяли війні і вони.або подібні до них,ніколи вже не мають керувати в Україні.
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22.04.2022 18:14 Відповісти
Закону він не порушив, але, як можна знову ввійти в оту опзжзамир??? Я в шоці,як тепер моє любиме Динамо Київ? Як??Як??
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22.04.2022 18:15 Відповісти
А почему меня на лечение, например, не могут выпустить? Мне, слава Аллаху, не нужно на лечение. Но я тоже могу сказать, что нужно...
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22.04.2022 18:17 Відповісти
Никак хворь приключилась? Болезный какой!
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22.04.2022 18:23 Відповісти
И откуда это у всех евреев такая любовь к часам? Не к дешевым, конечно...
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22.04.2022 18:25 Відповісти
Гріші Рахмільовічу Суркісу майже 73 роки... Він і такі як він завжди тікають. Брюліків мабуть наковтався...
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22.04.2022 18:31 Відповісти
Тепер йому треба дати прізвище Игарьок Сколькавремя...
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22.04.2022 18:33 Відповісти
Как он мог выехать?
Почему он не в ВСУ на обороне Украины? Потому что бабок много?
Ничего не меняется даже с войной...
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22.04.2022 18:35 Відповісти
А сколько Суркису лет? 60 уже есть? А какую болезнь в Польше лечат лучше чем в Украине? Опять маланские расклады???
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22.04.2022 18:40 Відповісти
ему 72
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22.04.2022 19:08 Відповісти
Ще раз переконуюся, що пристрелена **** більше гамна ніколи не зробить.
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22.04.2022 18:51 Відповісти
Мне глубоко по фиг куда эти жыды Суркисы ездят. Надо забраиь у них облэнерго и Динамо Киев, а куда ездят эти предатели наплевать.
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22.04.2022 19:06 Відповісти
Несчастные, больные люди! За что им все это?
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22.04.2022 19:07 Відповісти
Війна війною,а мафія в Україні нікуди не ділася.Частково виїхала за кордон,частково сидить в країні.Від цієї проблеми нікуди не дітись. Її треба буде вирішувати обов'язково, бо без цього розвиток України і її інтеграція в європейські структури і структури НАТО неможливі.
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22.04.2022 19:10 Відповісти
тут тре пред'являти претензії не суркісам, які ше й незадеклароване бабло вивозять з Країни, а владі, яка це дозволяє.
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22.04.2022 19:31 Відповісти
Навпроти створює механізи. Ворон ворону,очі невиклює
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22.04.2022 20:02 Відповісти
Хто не знає - хто то такий - ней прочитає хоч це :
http://pravda.football/2019/07/26/smotrite-kto-prishel-chto-prineset-grigorij-surkis-v-obnovlennuju-verhovnuju-radu/ Смотрите, кто пришел! Что принесет Григорий Суркис в обновленную Верховную Раду?
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22.04.2022 19:36 Відповісти
Мен непокїть вектор путінізації укранської влади. При подібних тенденціях життя в країні стане немодливе. Концтабір й життя несумісні.
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22.04.2022 20:00 Відповісти
Як красти, то всі здорові, як відповідати за злочини - то всі хворі. Кандидати нардепи та на інші високі державні посади повинні проходити медичні комісії, як космонавти !!!
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22.04.2022 20:01 Відповісти
Интересно а как относятся к нему правый сектор Киевского динамо - Вот откуда берется херовая игра команды
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22.04.2022 20:22 Відповісти
Які ж вони усі хворобливі в нас. Як тільки якомусь щуру запахне жареним - відразу загострюються усі болячки.
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22.04.2022 22:18 Відповісти
 
 