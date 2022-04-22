Пресслужба Суркіса твердить, що він виїхав до Польщі на лікування і не порушував закон

Народний депутат України (раніше – фракція "Опозиційна платформа – За життя"), один із президентів ФК "Динамо", колишній віцепрезидент УЄФА Григорій Суркіс виїхав у встановленому законом порядку на лікування до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба нардепа, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У перерві між пленарними засіданнями Верховної Ради на час Великодніх свят Григорій Суркіс виїхав автомобілем за межі України. Мета заздалегідь запланованої поїздки - лікування", - йдеться у коментарі.

У ньому уточнюється, що під час перетину кордону в народного депутата були його особисті речі, зокрема годинник, задекларований Суркісом, що відображено у відповідних реєстрах на сайті НАЗК.

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"Після висловлених зауважень з боку представників Митної служби Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам, які залишилися в Україні. Сам народний депутат у встановленому законом порядку виїхав до Польщі", - підсумували в пресслужбі.

Раніше видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомило, що Григорія Суркіса затримали на державному кордоні під час спроби залишити Україну й вивезти через "зелений коридор" 13 годинників без внесення їх до декларації.

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