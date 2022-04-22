Пресслужба Суркіса твердить, що він виїхав до Польщі на лікування і не порушував закон
Народний депутат України (раніше – фракція "Опозиційна платформа – За життя"), один із президентів ФК "Динамо", колишній віцепрезидент УЄФА Григорій Суркіс виїхав у встановленому законом порядку на лікування до Польщі.
Про це повідомляє пресслужба нардепа, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У перерві між пленарними засіданнями Верховної Ради на час Великодніх свят Григорій Суркіс виїхав автомобілем за межі України. Мета заздалегідь запланованої поїздки - лікування", - йдеться у коментарі.
У ньому уточнюється, що під час перетину кордону в народного депутата були його особисті речі, зокрема годинник, задекларований Суркісом, що відображено у відповідних реєстрах на сайті НАЗК.
"Після висловлених зауважень з боку представників Митної служби Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам, які залишилися в Україні. Сам народний депутат у встановленому законом порядку виїхав до Польщі", - підсумували в пресслужбі.
Раніше видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомило, що Григорія Суркіса затримали на державному кордоні під час спроби залишити Україну й вивезти через "зелений коридор" 13 годинників без внесення їх до декларації.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво, а чому ні один з олігархів не на фронті ? Пінчук, Коломойський, Ахмєтов і багато інших ....
Значить перед законом в Україні не всі рівні....
Знаючи упячку, яка збреше незадорого - хотілось би знати правду.
Очільник Служби безпеки у відповідь на питання про його участь у святкуванні від https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/bakanov-na-yuvileji-surkisa-novini-ukrajini-50041458.html?fbclid=IwAR0FHH5oG5pzllSQbb81qJyT4qIYPX7vBpSDwzAEYlaWPgiDJzME2tAAoKw журналістки НВ , заявив, що «вивчав оперативну обстановку.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-bakanov-yuviley-surkisa/30151525.html
На жаль, війна та ріки крові не змінили теплі взаємини власника київського "Динамо" та очільника української спецслужби.
Після мого публічного звернення до Президента України Володимир Зеленський з ініціативою націоналізувати маєтки братів Суркісів до мене прийшла знайомитись їхня охорона. Точніше охорона їхніх маєтків. Чудові бійці https://www.facebook.com/ngo.cpd.alfa/?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=kK-R ЦСО "А" СБУ (в народі - спецпідрозділ "Альфа") у чудовій формі. З чудовими стволами, які досі не може отримати батальйон спецпризначення, який очолює мій друг "Туман".
Джерело:
Почему он не в ВСУ на обороне Украины? Потому что бабок много?
Ничего не меняется даже с войной...
http://pravda.football/2019/07/26/smotrite-kto-prishel-chto-prineset-grigorij-surkis-v-obnovlennuju-verhovnuju-radu/ Смотрите, кто пришел! Что принесет Григорий Суркис в обновленную Верховную Раду?