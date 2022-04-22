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Росіяни обстрілюють "Азовсталь" "Градами" і одночасно пропонують "зелений коридор", - Андрющенко

азовсталь

Окупанти хотіли перетворити "зелений коридор" для евакуації з "Азовсталі" у Маріуполі на "коридор смерті".

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни з ранку почали обстріл території Азовсталі з РСЗО "Град". Одночасно запропонувавши "зелений коридор". Звісно, пропаганда обирає шлях замовчування перебування понад 1000 цивільних, яких в першу чергу обстрілюють", - написав він.

Андрющенко зазначив, що окупанти самі фіксують свої злочини.

"Зелений коридор росіян - коридор смерті", - додав він.

Також читайте: Росіяни вдають, що не бачать різниці між коридором для здачі військових у полон та гуманітарним коридором для евакуації цивільних, - Верещук

Автор: 

Маріуполь (3233) Азовсталь (443) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+13
Кацапы это не люди. Тот, кто слушает их гнилые речи обречен на страдания и смерть. Не существует хороших кацапов. Если кацап полезен Украине, то он лишь отодвигает свою очередь на уничтожение. Нулевая толерантность к кацапам. Это вопрос выживания. Пожалеть кацапа равносильно убийству невинного человека. Кацапам только смерть.
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22.04.2022 17:59
+9
Хочуть убити у коридорі.
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22.04.2022 17:55
+9
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22.04.2022 18:03
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Медведчук кацапам уже не нужен. А вот пашу-мерседеса из лавры вполне можно поменять на всех в Мариуполе.
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22.04.2022 17:54 Відповісти
і паша ***** не всрався. Йому потрібна вся Україна; і те тільки на першому етапі третьої світової війни, ним розвязаної.
Послухай Портнікова тут, https://www.youtube.com/watch?v=KFPbibl3irg https://www.youtube.com/watch?v=KFPbibl3irg - всі плани *****.
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22.04.2022 18:26 Відповісти
Хочуть убити у коридорі.
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22.04.2022 17:55 Відповісти
Ви Помітили ритрику -на українських каналах,і все більш говорять,не окупанти,рашисти,мародери і так далі...А говорять--російські війська..помітили?
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22.04.2022 17:55 Відповісти
в ютубі і на супутнику "об'єднані" також є
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22.04.2022 18:35 Відповісти
Правильно говорять - має бути конкретика, а не розмивання. Насторожуватись потрібно тоді коли знову почнуть називати "та сторона".
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22.04.2022 18:31 Відповісти
Кацапы это не люди. Тот, кто слушает их гнилые речи обречен на страдания и смерть. Не существует хороших кацапов. Если кацап полезен Украине, то он лишь отодвигает свою очередь на уничтожение. Нулевая толерантность к кацапам. Это вопрос выживания. Пожалеть кацапа равносильно убийству невинного человека. Кацапам только смерть.
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22.04.2022 17:59 Відповісти
Стаття торкається українських оточених збройних формувань.Які оточені,і яких треба врятувати.Нащо нам риторика? В Вас є план,варіант рятування? Про рашистів всі все знають.Ви сказали щось нове?
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22.04.2022 19:45 Відповісти
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22.04.2022 18:03 Відповісти
Не вистачає кулемета для "русні дуже багато", ПЗРК для "руснята вчаться політати", ПТРК для "руснята вчаться у лузі застрягати", арта для "русня скупчилася" та протикорабельні ракети для "русня вчиться плавати та занурюватися".
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22.04.2022 19:36 Відповісти
Прошу мене вибачити. Шуткування шуткуванням, але новина сумна, а не смішна.
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22.04.2022 20:21 Відповісти
он Павло Клімкін на фб запропонував, щоб ООН поїхало в Маріуполь, воно ж ручкається з рашистами, то вже б не посміли в оонівців стріляти - то й зробили б коридор. саме для таких випадків ООН і потрібне. більше ж користі ніякої.
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22.04.2022 18:06 Відповісти
имея миллионы украинцев, способных взять в руки оружие и даже не попытаться послать их на помощь, чтобы спасти лучших сыновей Украины - такое могли сделать или враги или предатели. если произойдет Иловайск 2, он навсегда похоронит доверие к власти
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22.04.2022 18:45 Відповісти
Хіба це не норма для кацапів, починаючи з 2014-го, розстріл "зеленого коридору"?
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22.04.2022 18:46 Відповісти
Прокремлевская «Ридовка» опубликовала информацию, согласно которой руководство армии рф разродилось признанием потерь: 13414 погибших, и 7000 пропавших без вести.

Вы ведь понимаете, что «пропавших без вести» доедают собаки и прочие звери?

Судя по всему, они сейчас будут «порционно», чтобы не спровоцировать шок и волнения, - выдавать данные о потерях.

50000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии. ПС. 30000 уже замочили.
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22.04.2022 19:06 Відповісти
Їм похєр.Головне-захвачені області і референдуми.
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22.04.2022 19:53 Відповісти
А у верховного глубокое молчание !
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22.04.2022 20:49 Відповісти
 
 