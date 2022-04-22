Росіяни обстрілюють "Азовсталь" "Градами" і одночасно пропонують "зелений коридор", - Андрющенко
Окупанти хотіли перетворити "зелений коридор" для евакуації з "Азовсталі" у Маріуполі на "коридор смерті".
Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росіяни з ранку почали обстріл території Азовсталі з РСЗО "Град". Одночасно запропонувавши "зелений коридор". Звісно, пропаганда обирає шлях замовчування перебування понад 1000 цивільних, яких в першу чергу обстрілюють", - написав він.
Андрющенко зазначив, що окупанти самі фіксують свої злочини.
"Зелений коридор росіян - коридор смерті", - додав він.
Топ коментарі
+13 Мобильный крематорий
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Вы ведь понимаете, что «пропавших без вести» доедают собаки и прочие звери?
Судя по всему, они сейчас будут «порционно», чтобы не спровоцировать шок и волнения, - выдавать данные о потерях.
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