Гарантії безпеки для України не будуть тотожні п'ятій статті НАТО, але зроблять її "неприступною", - Джонсон

Західні союзники готуються запропонувати Україні низку гарантій безпеки, які зроблять країну "неприступною" для повторного нападу Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Джонсона, необхідно розробити довгострокове бачення місця України в майбутній "архітектурі безпеки" Європи. Він зазначив, що гарантії безпеки для України не будуть тотожні п'ятій статті НАТО (напад на одну країну Альянсу вважається нападом на всіх його членів - ред.).

"Я сподіваюся, що це дозволить українцям переконатися, що їх територія настільки укріплена, що буде неприступною для подальшого нападу з боку Росії", - сказав він.

Також союзники підтримуватимуть Україну поставками зброї, навчанням військовослужбовців та обміном розвідданими.

За словами Джонсона, зараз Великобританія хоче відправити до Польщі танки, щоб Варшава змогла передати Україні радянські Т-72.

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