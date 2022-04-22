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Новини Війна
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Гарантії безпеки для України не будуть тотожні п'ятій статті НАТО, але зроблять її "неприступною", - Джонсон

джонсон,зеленський

Західні союзники готуються запропонувати Україні низку гарантій безпеки, які зроблять країну "неприступною" для повторного нападу Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Джонсона, необхідно розробити довгострокове бачення місця України в майбутній "архітектурі безпеки" Європи. Він зазначив, що гарантії безпеки для України не будуть тотожні п'ятій статті НАТО (напад на одну країну Альянсу вважається нападом на всіх його членів - ред.).

"Я сподіваюся, що це дозволить українцям переконатися, що їх територія настільки укріплена, що буде неприступною для подальшого нападу з боку Росії", - сказав він.

Також союзники підтримуватимуть Україну поставками зброї, навчанням військовослужбовців та обміном розвідданими.

За словами Джонсона, зараз Великобританія хоче відправити до Польщі танки, щоб Варшава змогла передати Україні радянські Т-72.

Читайте: Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року, - Джонсон

Автор: 

Велика Британія (5602) зброя (7468) Джонсон Борис (583)


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Топ коментарі
+43
Як на мене, то з боку Джонсона малось на увазі "на деякий час", бо в НАТО так відразу ніхто не прийме - потрібно досягти визначених стандартів. Той самий Столтенберг ПОСТІЙНО наголошував, що двері НАТО відкрити для України, але ж наше нещастя не спромоглась навіть відвідати саміт НАТО в 2019 та призначити посла, натомість на катання на бордіках та відвідини Оманів час знаходило завжди (((
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22.04.2022 18:27
+42
Вся эта муть от Земуденя и его шоблы
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22.04.2022 18:24
+41
Roman Kuznetsov🇺🇦
@Rom_Kuz
Британцы прямо заявили, что не допустят продажи Украины на переговорах с 🇷🇺. Можно только представить, что́ они думают про нынешнюю власть популистов в Украине, откинув дипломатическую цензуру.
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22.04.2022 18:28
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це у вас в зеленій методичці таке написано?
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23.04.2022 07:06 Відповісти
Не верю я в никакие гарантии. Гарантировать безопасность может только наша армия, наш народ и базы НАТО в Украине. Остальное то от лукавого и ***** ето знает и не просто так нам подсовывает. К тому же в странах- *гарантах* постоянно меняется власть и новые чиновники пришедшие на смену старым могут просто послать нас с нашими проблемами. Я уже не говорю что для того чтобы подошла помощь и еще обучить наших военных нужно время. А помня что кацапоидам понадобилось не более суток чтобы прорваться аж в Киев то мы не можем себе позволить ждать месяцами помощи.
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22.04.2022 18:32 Відповісти
Прорватись то прорвались, місяць штурмували але взяти не змогли і з ганьбою втікали, прихопивши унітази.

Думаю, що тепер Україна буде розміщати свою бази і інших країнах, в тому числі в країнах НАТО. Наприклад в Литві чи в Естонії.
А нам достатньо база морського флоту Об'єднаного королівства та система повітряної і протиракетної оборони США.
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23.04.2022 01:39 Відповісти
Неприступна, каже? 🤔 Так чого ж при цьому, всьому, що вже робиться і що пропоную Джонсон, кацапія не відступається? Адже і постачання зброї є, і санкції є, і підтримка є? Бо то все - фігня! Саме 5-та стаття і є справжньою гарантією. Все інше - то лише гарне бла-бла-бла для власних виборців.
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22.04.2022 18:33 Відповісти
Саме так, НАТО це гарантія того що не буде війни. А оте що пропонують це гарантія того що війна буде, навіть якщо ми в ній і переможемо.
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22.04.2022 18:42 Відповісти
Боріс Джонсон здивований політикой зеленої влади: «Я справді не розумію, як українці можуть так легко сісти та дійти якихось домовленостей. Як ви можете вести переговори з крокодилом, якщо він затиснув вашу ногу в пащі?» - дивується прем'єр
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23.04.2022 05:41 Відповісти
Охоче повірю в "гарантії" після виплати репарацій *********** та ізоляції цієї біомаси за поребриком.
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22.04.2022 18:34 Відповісти
какие гарантии? война еще идет-зачем эти тупые пустоголовые разговоры..
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22.04.2022 18:40 Відповісти
Іншими словами, ці гарантії будуть нам гарантувати наступну війну, в якій ми переможемо?
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22.04.2022 18:41 Відповісти
Дуже сподіваюсь що всі арестовичі агрохімії і вівочки зелебоньки розуміють, що якщо вони оголосять відмову від НАТО. в крій країні ніхто не залишиться жити, всі поїдуть до країн НАТО, нахіба треба тут щось пробувати будувати, ящко ніякої гарантії що не прилетить іскандер
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22.04.2022 18:41 Відповісти
Більше того, хто в своєму розумі буде в таке будування вкладать свої гроші? Щоб завтра чергове чмо якому вялічіє мозок натерло накидало по твоїм свіжопобудованим будиночкам черговими кинжалами?
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22.04.2022 19:56 Відповісти
Якщо виїдуть, то зроблять їм величезну послугу. Тоді зможуть більше землі розпродати і «настригти бабла»
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22.04.2022 22:25 Відповісти
Ту землю ніхто не буде купувати, читай вище чому.
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23.04.2022 11:08 Відповісти
В гарантії вихід касапії на#уй з окупованих українських територій входить?
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22.04.2022 18:42 Відповісти
Нет конечно! Кацапия может только пообещать что "не больно зарежет" Украину. И то традиционно обманет
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22.04.2022 20:29 Відповісти
Проблема в том что если Укарина не будет в НАТО то через несколько лет или десятков лет Рашка гарантировано опять нападет и опять все разрушит. Вы же не думаете что Рашка не сделала выводы и не будет реформировать и увеличивать свою армию? Что будет через несколько лет когда Рашка соберет 2 миллионную армию и тысячи едениц новой техники. Смысл тогда что то отстраивать в етой стране или рожать детей. Если Украина не станет членом НАТО с базами НАТО в Украине, что даст реальную гарантию безопасности тогда извиняйте. Смысла что то восстанавливать и возвращать свои семьи в Украину не вижу.
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22.04.2022 18:43 Відповісти
В Австралію полетите, чи Антарктику ??
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22.04.2022 18:52 Відповісти
Достатньо буде і Канади, для початку.
Якщо зебіли здадуть південь, і найвеличніший почне розказувать що "я пріньос вам мір" - звідси треба линять зразу, як відкриють кордони. Бо це автоматично означатиме початок неминучого кінця.
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22.04.2022 19:59 Відповісти
Стісняюсь спрасіть:"Чийого кінця"?
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22.04.2022 20:53 Відповісти
Я вам так скажу. Якщо здавать території, то дуже швидко виявиться, що залишився невеликий кусочок землі під Чорнобилем, а все інше перетворилося на народниє рєспублікі. Самі здогадаєтесь, чийого кінця? Ні в якому разі територію роздавати не можна. Той, хто таке запропонує, гірше ***** в мільйон разів.
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22.04.2022 20:57 Відповісти
не робіть поспішних висновків - може знадобиться певний час, щоб санкції реально подіяли.
Набібуліна дає два місяця і почнуться "структурні зміни у економіці рф".
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22.04.2022 21:25 Відповісти
Але Ви є фантазер. За яке бабло збере московія таку армаду якщо США навіть чи Китай не мають такої армії з такою кількістю людей і техніки. На то треба мати трильйони вічнозелених і свою військову промисловість. Чого московія не має бо санкції знищать її економіку як і знищили савєтскій саюз в якого була своя досить потужна економіка. А московія це просто сировинний придаток.
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22.04.2022 19:13 Відповісти
ой *** всі так і повірили що раха не зможе гроші отримувати))) то раз, якщо буде тіпа "мир" то скоріше за все ніхрена з рашки крім активів заморожених (можливо) не отримаєм,так шо бабло у них буде,тільки довбодятли наївні вірять що повне ембарго буває,Іран он під ембарго і пофіг йому клепаю зброю аж гуде,так що знімай рожеві окуляри реальність прийшла)))
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22.04.2022 22:42 Відповісти
Я думаю, наступного разу, якщо прямо зараз зупинити війну, не через 7-8 років, а через максимум 1-3, поки ми не оговтались. Шляхом прихованої мобілізації і розконсервації техніки(те, що вона вся покрадена через корупцію - перебільшено, не треба на це сподіватися, а якщо і сподіватися, в нас не набагато краще з корупцією в країні!).
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22.04.2022 19:40 Відповісти
Статья 5

Договаривающиеся Стороны соглашаются, что вооруженное нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех Договаривающихся Сторон, и вследствие этого они соглашаются, что, если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района.

О всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.

Тот же будапештский меморандум где никто никому ничего не обещал.
Яо надёжней любых бумажек с любыми гарантиями и к этому нужно стремиться. Тем более что в НАТО уже скоро 15 лет как нас отказываются принимать принимая туда кого попало лишь бы не входить в конфликт с ***********.
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22.04.2022 18:43 Відповісти
Ні, тут США по любому впишуться, бо якщо ні, то на другий день НАТО перестане існувати.
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22.04.2022 18:50 Відповісти
Реально Нато США не сильно нужно -войск там особых нет (боеспособна только турция и то еще те вояки),базы при нынешних технологиях тоже не сильно нужны,выделять на военку европа не сильно хочет,воевать тоже.А тем более вектор сместился на дальний восток с европы (от СССР осталась недорашка в 15 раз слабее экономически СССР)
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22.04.2022 20:12 Відповісти
БМ перестал существовать и все. НАТО перестанет существовать и все. В ЕС свою армию зачем-то делают, что то соображают.
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22.04.2022 22:27 Відповісти
так все вірно, ЯЗ гарант, але хто буде то ЯЗ робити? ти довіриш ЯЗ зелебоньскому чи Пороху? чи може Мураєву-Медведчуку?? хто в нас 100%-ий патріот і лідер нації? Залужний?! хотілось би вірити, але сам розумієшь будь-який натяк на Це витече до ЦРУ і МІ6 - і нес одразу віддадуть Москві, от в ту саму мить, чи зроблять Північною Корею, вони не для того Дупи свої рвали щоб відібрати у нас ЯЗ в 1992 році, щоб дати його отримати знову. ВОНИ кістьми ляжуть щоб хоч ще 1 країна в світі отримала ЯЗ, тому що це порушить їх владу, які б хороші і цивілізовані не були.

НАТО І ТІЛЬКИ НАТО! і справа не в 5ій статті практиці - справа в тому що буде 33 країни - вже страшно нападати - А РАПТОМ таки спрацює 5 стаття і все ТРИЗДЕЦЬ!
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22.04.2022 18:51 Відповісти
Вообще не понятно о чем вы. Яо имеют много государств с разными идеологиями, устройствами и тд. И ни одно из них не имеет проблем со своей терцелостностью без всяких 5 статей.
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22.04.2022 22:31 Відповісти
Ви певно погано читали або просто не розумієте. Я такий собі "клуб по ядєрних інтєрєсах" і добровільно туди нікого приймати не будуть. Хто встиг - той заскочив до вагону, а хто ні - той КНДР.
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23.04.2022 11:12 Відповісти
Ну для начала КНДР есть и у них нет никаких проблем с терцелостностью. А клуб теперь будет только на расширение работать, все теперь понимают чем гарантируется существование государства и никакой сб ООН этому не сможет помешать. Ну и что это гарантированный билет в НАТО. Выдумывать причины отказа стране которая сможет сама себя защитить, что б делать видимость действенности договора, ненужно будет.
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23.04.2022 15:12 Відповісти
По-хорошому, і те і інше, а взагалі так, якщо доведеться обирати між власною ЯЗ та НАТО. Інакше можна залишитись і без того, і без того, а потім і без України.
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22.04.2022 19:08 Відповісти
Что то у вас не совсем понятна логика. А реальнее всего при наличии яо место в НАТО гарантировано без проблем.
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22.04.2022 22:34 Відповісти
Логіка у тому, що, наскільки я уявляю, появі у нас власної ЯЗ Захід буде, м'яко кажучи, не радий, і, якщо дізнається про нашу ядерну програму, може накласти такі санкції, що про вступ до НАТО вже мови йти не буде. А от НАТО, по ідеї, може вступитись, а може і ні. Тому, якщо робити саме вибір, я за ядерну зброю.
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23.04.2022 13:50 Відповісти
Ну это ваши домыслы. Сколько стран с яо которые защищают свою территорию под санкциями? Более вероятно узнав о наличии яо в Украине или программы, НАТО перестанет отказывать о вступлении и сразу же примет в свои ряды того кто сам может защитится и не нужно будет делать вид что бумажный договор что то значит.
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23.04.2022 14:55 Відповісти
Это ты в Гугле набрал? Оригинал читай!!!
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23.04.2022 09:20 Відповісти
Это ты в Гугле набрал?
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23.04.2022 09:22 Відповісти
Гугл врёт? В оригинале не то написано что выдает Гугл?
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23.04.2022 11:01 Відповісти
Збіговиско брехунів! Я все думав, яка ще, х*ня станеться під час правління зе? Ціла війна сталася! Продав пів України, все знав з самого початку, а тепер словами жанглюють та знущаються на словом правда. В ЕС без нато не вступити, а нам обіцяють вступ вже в 2024ому карл! Ну клоуни! Якщо вже сьогодні роботу розпочати, то може до 2030ого всі справи та питання впорядкують. А дурники думають раз раз і вже там, поскакали бл*.
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22.04.2022 18:50 Відповісти
у 2024 р. приймуть рішення про затвердження України, як кандидата у ЄС.
Еквилібристика.
А реально до ЄС може років через 5, коли пройдуть усі реформи і відновлять інфраструктуру.
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22.04.2022 21:29 Відповісти
І місцем підписання гарантій зробити Будапешт. А сам документ назвати Будапештський Меморандум про гарантії безпеки
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22.04.2022 18:51 Відповісти
Будапештский Меморандум № 2 (им. Зеленського).
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22.04.2022 19:53 Відповісти
"напад на одну країну Альянсу вважається нападом на всіх його членів" - и шо? А дальше читайте - и никакой обязанности всупать в боевые действия, а только решить, чем можно помочь. Например, бронежилетами. Уже помощь. И 5 статью выполнили! Сколько можно плясать с бубнами вокруг этой пресловутой 5-й статьи?
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22.04.2022 18:54 Відповісти
На секунду задумайтесь - будапешт подписали фактически все постоянные члены Совбеза ООН! Один из них напал на Украину несмотря на гарантии - исходя из этого какие гарантии могут быть от отдельных стран - вы что там ипанулись?! Скрепная недоимперия прямо нарушила большой договор о дружбе с Украиной,будапешт,минск и еще фиг знает сколько соглашений и тут они побоятся нарушить будапешт 2 (стамбул 1,минск 3) называйте как хотите и кроме этого они выступят нашими гарантами снова? Вы при своем уме там в офисе или где пишется эта ахинея?
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22.04.2022 19:02 Відповісти
Зачем так много букв,Развод пожиже,коротко и ясно.
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22.04.2022 19:09 Відповісти
За порушення гарантій потрібно вимагати відшкодування вартості переданого в обмін на ці гарантії яз
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22.04.2022 22:39 Відповісти
Порох вимагав,***** дали? а тут тіпа враз і розродяться)))
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22.04.2022 22:44 Відповісти
Так і було пане Борисе, доки ми не відали ядерну зброю...
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22.04.2022 19:07 Відповісти
Во-первых, вопрос с нато надо выносить на референдум. Во вторых, придется какую-то "победу" ***** оставить, иначе война будет очень долгой и поляжет очень много украинских воинов, а разрушения будут колоссальные. Я считаю, компромис по нато, это единственное, в чем можно уступить, с возможностью через несколько лет переиграть и вступить в нато, имея сильную армию и экономику. Иначе ***** не отступит без хоть какой-то победы, разве что сдохнет или его прикончат.
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22.04.2022 19:12 Відповісти
"победу " ***** надо было на первых переговорах оставлять-по крайней мере продать ему то ,что и так не принадлежит нам,а сейчас после этой крови врядли такая "победа " его удовлетворит,и нас подобное тоже
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22.04.2022 19:55 Відповісти
Який референдум це питання уже вирішили коли записали в конституцію України. А блазні зе команди роблять вигляд що про це нічого не знають.Нічого вестись на порушення закону.Ми ради цієї України стоїмо непохитно перед ворогом а якісь блазні не зможуть нам завадити.СЛАВА УКРАЇНІ.
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22.04.2022 20:05 Відповісти
Нам подойдут гарантии при которых Украина будет бесплатно нафарширована западной военной техникой-сотнями западных ПВО,ПРО,ПРК,Ф-16,джавелинов,танков и минимум 400 тысячная армия.А в НАТО вступать можно будет тогда когда рашка ослабнет до края от санкций,а это минимум 3-5 лет.
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22.04.2022 19:13 Відповісти
як тільки мирний договір буде підписаний Захід радісно зніме всі санкції. Бізнес є бізнес
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22.04.2022 20:22 Відповісти
Була заява якогось посадовця з Білого дому, що підписання мирного договору не означає автоматичного зняття санкцій з параші. І з боку ЄС також можуть бути проблеми, бо щоб зняти санкції треба згода всіх членів союзу, а якщо Польща чи Литва будуть проти то санкції зняти не зможуть.
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23.04.2022 01:52 Відповісти
Якщо такий договір про гарантії укладати , то підписувати тільки в Будапешті. Однозначно. Щоб не плутатись потім.
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22.04.2022 19:15 Відповісти
Ви праві на 100 % у цьому твердженні.
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23.04.2022 01:18 Відповісти
Договор который нужен ***** состоит из пяти слов "Украина никогда не вступит в НАТО!"
А назвать его можно "про гарантии" - это уже не имеет особого смысла.
Если Украина не под воздушным колпаком НАТО - то значит она под колпаком СССР или как там эту случку назовут...
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22.04.2022 19:24 Відповісти
Ніхто не хоче бачити Україну в НАТО,бо за неї прийдеться воювати.Зброю-будь ласка,...але воюйте самі. Якось дивно звучить.Ми що вам щит від скажених кацапів? Нам своїх українців теж шкода.Хочете жити в безпеці-ставайте поряд з нами і захищайте себе,шановні!...А взагалі треба шукати надійних союзників (США,Британія,Туреччина,Польща,Прибалти).Бути захищеними разом з сильними краще, ніж разом з орбанами,макронами і шольцами.
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22.04.2022 19:28 Відповісти
Ви правильно написали - вони нас сприймають, як щит від кацапії, не більше того...
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22.04.2022 19:41 Відповісти
пропонуєш здатися і чекати, коли раша нападе на на НАТО, щоб позлорадствувати? ну ти і негідник. Ми нікого не захищаємо, крім України, себе і свої сімї. Всю ту зелену ху..ню про захист всього світу - хай жруть убогі
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22.04.2022 20:27 Відповісти
І тим не менше вже вчора лунали голосні заяви від чергового (поки що живого) хенерала орків щодо утисків рускагаварящіх в Молдові, до якого вони, мовляв, після перемоги над Україною ще повернуться.
Якщо ви правда думаєте, що орки пішли війною тільки на Україну - ви безумніші за зеленського і його 12 любих друзів. Читайте "Ледокол" Суворова, там все пояснено.
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23.04.2022 10:48 Відповісти
Гарантія України її могутні ЗС оснащені усім ******** озброєнням. Також важливі двосторонні та багатосторонні договори з країна друзями про взаємодопомогу. Все інше похідне. В світі поважають сильних.
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22.04.2022 19:29 Відповісти
Чому б просто не прийняти Україну до НАТО? Та розмістити бази, як у Польщі?
Чи будуть підкорюватися шантажу куйла?
Може просто не вистачає чіткої позиції керівництва самої України, коли Зеленський мовить устами Єрмака наполягаюч на "мир где-то посередине"?
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22.04.2022 19:53 Відповісти
Ми тут зараз всі ділимо шкіру не вбитого ведмедя. У нас йде активна війна, значна частина територій - окупована, ще невідомо, як будуть розвиватися події далі... Поки йде війна - НАТО не розглядатиме питання нашого членства
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22.04.2022 19:40 Відповісти
Прям до войны они этот вопрос рассматривали?
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22.04.2022 19:41 Відповісти
Вопрос с НАТО в принципе уже не актуален. Нас туда все равно в ближайшие пару десятилетий не возьмут. Достаточно посмотреть на бошей, мадяр и на прочих прокремлевских прокладок. Вопрос в том устоит ли касапстан в ближайшие лет так 10ть. Чем бы не закончился нынешний этап войны, если озабоченцы сразу побегут снимать санкции, а многие побегут и уже даже видно кто именно, то очередной горячий этап войны будет через 5-8 лет. Если не снимут, то лаптям к тому времени будет не до войны, и они повторят судьбу совка, а значит само существование НАТО будет уже под вопросом. Ему просто будет некому противостоять. А для Китая вырисовывается уже совсем другой формат. Наличие нынешних и новых санкций в длительной перспективе я бы с радостью обменял на вступление в НАТО. Но я боюсь не будет ни первого, ни второго. Похоже на то, что мы обречены жить от войны до войны пока кто-то из нас, мы или лаптестан, не исчезнем с политической карты земного шарика.
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22.04.2022 19:40 Відповісти
В любом случае подписывать обязательства о нейтралитете не стоит.
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22.04.2022 20:00 Відповісти
ГЛАВНОЕ ДО ГЛОТКИ ПУТИНА ДОБРАТЬСЯ !!!
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22.04.2022 20:05 Відповісти
А може послати путіна на *** і не відмовлятися ні від якого нато?

Чому він нам має умови ставити і ми маємо їх виконувати? Давайте в росію введемо війська і йому умови будемо ставити.
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22.04.2022 20:10 Відповісти
Ноги відмови від НАТО ростуть з рашистськиз кротів на Банковій, а не від країн Заходу!!!


Мирна угода України з Росією. Які плюси і мінуси українського проєкту договору. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60932854

Україна сформулювала свою пропозицію до Росії щодо умов закінчення війни. Основний її аспект - відмова від НАТО і нові гарантії безпеки. Чи є це стратегічним успіхом для країни?

Зустріч української і російської делегацій у Стамбулі 29 березня, на відміну від попередніх, може вважатись результативною.

Сторони озвучили перший проєкт мирного договору, який розробила і погодила українська сторона. Запропоновані умови наразі перебувають на столі у президента РФ Володимира Путіна. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60932854
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22.04.2022 20:15 Відповісти
Щось дуже якось в дусі Будапештського меморандуму.
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22.04.2022 20:48 Відповісти
Членство в НАТО - це швидкий доступ до будь якої зброї навіть в ммрний час, а не так, як зараз.
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22.04.2022 20:53 Відповісти
Т.е. мы отдаём рашке Крым ,Донбас, и всю территорию, что захапали кацапы, а нам в замен какие-то призрачные гарантии безопасности? Украину "зроблять нэпрыступною"(с). Каким макаром? ЯО выдадут? А иначе о каких гарантиях можно говорить, если у чокнутого соседа в руках граната и он может вас уничтожить за пару секунд, а у вас в руках только телефонная трубка, чтоб сделать 1 звонок. И чем это поможет?
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22.04.2022 21:16 Відповісти
А ещё гарантии безопасности от рашки. Серьёзно? Гарантии безопасности от той рашки, что сейчас утюжит Украину "Градами" и крылатыми ракетами? От рашки, которая убивает, насилует и выкрадает украинцев? Это какими надо быть моральными уродами, чтобы вписать рашку в гаранты безопасности! И вот тут возникает вопрос:" Для чего?" Арахам и Падлюк этим своим высером вытаскивают рашку из говна, в которое загнали её западные санкции. Так кому выгоден "Будапештский договор"2.0 и чьи слуги "Слуги урода" Арахамия и Подоляк? Не Украине однозначно
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22.04.2022 21:29 Відповісти
Рекомендую всем адекватным людям в военно-политическом руководстве нашего государства внимательно просмотреть и прослушать до конца этот стрим с Андреем Илларионовым.
Он аргументированно и доходчиво объяснил, какие 4 гарантии безопасности сейчас необходимы для Украины. В общем информационном потоке бреда от Дрыстовичий(арестовича и Ко) логические рассуждения товарища Илларионова - глоток "свежего воздуха".
Полностью с ним согласен.
https://www.youtube.com/watch?v=59tN0cd66bA
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22.04.2022 23:17 Відповісти
До дупи
ці "гарантії безпеки" - один комік придумав, всі його підтримали.
Блін, хлопці, це ж не КВН.
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22.04.2022 23:36 Відповісти
Зеля баджає щоб Путлер ввів війська як у Казахстані в той момент, коли його кишнуть звідси.
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23.04.2022 06:39 Відповісти
джонсон сегодня целый день какую-то пургу несет....
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23.04.2022 00:09 Відповісти
Генерал Павлюк Олександр Олексійович визволив північний фронт, герой. Ставте його на південь!
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23.04.2022 00:41 Відповісти
А куда генерала Марченка,который отстоял Николаев и погнал кацапов под Херсон. зебилы в срочном порядке убрали,чтобы он случайно не освободил и Херсон...
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23.04.2022 01:03 Відповісти
Параша запропонувала, щоб до гарантів безпеки України долучили Білорусію. Наступною може бути Вірменія, а там дивись і Еритрея.

Щодо Заходу, то там розуміють, що Україна захищає саме Захід від рашистів, і те що ***** воюючи в Україні воює з НАТО знають дуже добре. Країни НАТО допомагають нам зброєю, але їх війська участі в бойових діях не беруть. Якщо б Україна була членом НАТО, вступила б в дію 5 стаття. Тому різними "гарантіями" для України, країни НАТО намагаються убезпечити себе від прямої військової сутички з рашистами, яка неминуча в майбутньому. Тому замість членства в НАТО пропонують "нові будапештські гарантії", в сенсі будемо допомагати зброєю, а ви воюйте, нас захищайте.
Чужими руками добре жар загрібати.
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23.04.2022 02:18 Відповісти
Єдина гарантія сьогодні це ядерна зброяю
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23.04.2022 03:34 Відповісти
Только пятая статья, все остальное "понты для приезжих".
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23.04.2022 03:37 Відповісти
Тим не менше, 5 стаття є формальним прикриттям для вступу у війну, в першу чергу для США. Так можна пояснити як мінімум своїм громадянам, чому треба воювати. Як би там не було, а в демократичних країнах на народ увагу звертають, бо потім можна і на виборах пролетіти.
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23.04.2022 11:21 Відповісти
Какой хитрый план, 2% от ввп платить не надо,а тебе усе дадут и за тебя воевать будут.
Можно дальше дороги строить,а солдатам дальше по 10 000 платить.
Так почему наша Армия не соответствует стандартам НАТО?
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23.04.2022 07:31 Відповісти
У форматі меморандуму?
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23.04.2022 07:57 Відповісти
Ребята! А кто-то из вас читал текст 5-ой статьи в оригинале? Если в поисковиках забить "5-статья НАТО" там выпадет много текстов, но все они будут касаться интерпретации "слова Божья"))). Интересно, что то же самое и при англоязычном запросе. В общем, решил не сдаваться и таки нашел полный текст Вашингтонского договора (устав НАТО). Не привожу здесь из-за брака места. Прочитал, и.....УхуСъел))). Первое предложение декларативно, - "Нападение на одну из стран альянса считается нападением на весь альянс (НАТО)". Ведь прекрасно! А вот вторая часть 5-ой статьи говорит, что в этом случае остальные страны альянса должны оказать по-возможности необходимую помощь, включая военную......???? То есть, там нет обязательной составляющей!!!!. Можно оказать военную....а можно прислать одеяла и спальники (за что, конечно большое спасибо). . Очевидно, что в новых возможных военных альянсах эта статья должна быть вкорне изменена. Ну скажем так, ".... страны, члены альянса обязуются за 72 -часа предоставить ресурс из 1/3 своих вооруженных сил для оказания военной помощи стране, подвергшейся нападению". Возражайте, если можете......
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23.04.2022 09:12 Відповісти
Про суть гарантій - https://t.me/rozumaha/13097 інформацію здобув (чи вловив...) Євген Магда :

Запитання: - Президент Зеленський каже, що Україна має отримати безпекові гарантії, які замінять для нас "натівську статтю 5". Чи вважаєте ви можливим надання Штатами таких гарантій на двосторонньому рівні?

Відповідь Вікторії Нуланд, заступниці Держсекретаря США Е.Блінкіна: - Зараз тривають переговори між урядами, які є не публічними, і я можу лише сказати, що США ведуть переговори з Києвом про безпекові запевнення, які Україна може отримати.

Запитання: - Тобто "запевнення", не "гарантії"? (Примітка: "безпекові запевнення" - це термін Будапештського меморандуму, який передбачає відсутність зафіксованих гарантій захисту чи колективної оборони)

В.Нуланд: - Я сказала саме так, як сказала. І це наразі все, що я можу повідомити публічно.
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23.04.2022 10:30 Відповісти
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