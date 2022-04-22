Росія розмістила у Чорному морі два кораблі з ракетами "Калібр"

Станом на зараз Росія розмістила в Чорному морі два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", сумарний ракетний залп яких може становити до 16 ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформуючи про ситуацію в Чорноморській та Азовській операційних зонах.

"Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку і надають вогневу підтримку на приморському напрямку. Станом на зараз у Чорному морі перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їхній сумарний ракетний залп може становити до 16 ракет", – поінформував речник.

Читайте також: "Сучасні" російські крилаті ракети оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття, - розвідка. ФОТО