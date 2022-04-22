Росія розмістила у Чорному морі два кораблі з ракетами "Калібр"
Станом на зараз Росія розмістила в Чорному морі два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", сумарний ракетний залп яких може становити до 16 ракет.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформуючи про ситуацію в Чорноморській та Азовській операційних зонах.
"Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку і надають вогневу підтримку на приморському напрямку. Станом на зараз у Чорному морі перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їхній сумарний ракетний залп може становити до 16 ракет", – поінформував речник.
Топ коментарі
+64 Максім ХОЙ #398010
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+39 Sergii Naushenko
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+34 pacerhard melina
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от крабам свято-нажруться від пуза ще і будуть пребирати- я люблю матросиків а лейтенанта нехай осьміного жруть
одновременно.
Все буде добре, відправляться вони всі до Нептуна, одні раніше, інші пізніше.
https://uk.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_MQ-9_Reaper
Все буде Україна!!!
Як би це не було прикро
Суттево те, що "Гарпуни" в нас вже є, і стоять у готовності.
Крейсер "Москва" мав 11,5 тис. т.
Тут цікаво, який дедвейт у цих двох кораблів.
А взагалі - скільки у них тих Калібрів залишилось? Якщо я не помиляюсь - там їх вже меньше сотні.
Вони їх бережуть, і стріляють старими ракетами серії "Х", а вони з літаків запускаються!
Так - ракет типу "Х" в них ще дох@ра, десь приблизно до 2-х тисяч, може трохи меньше.
"Москва", палённая пожаром,
Нептуну на храненье отдана?
Ведь були там ракеты боевые.
Да, говорят, ещё какие!
Гордился ими сам мессия!
Но за работу взялись ВСУ
И обоср...ся россия........
Смешались в кучу пушки,люди
И пламя мстительных огней
И звуки жертвенных прелюдий
И крики тонущих людей.
Вот так приветствуют русалки
Кремлёвских падших дикарей.
Таков ответ на наши залпы -
Десятки вражеских смертей.
Та й штук хоча б 50 їх випустити не встиг!
А тепер що - асфальтом в них пуляти?
Не вопрос, если им своих крейсеров не жалко.
Нам не жалко тоже.