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Новини
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Росія розмістила у Чорному морі два кораблі з ракетами "Калібр"

мотузяник

Станом на зараз Росія розмістила в Чорному морі два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", сумарний ракетний залп яких може становити до 16 ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформуючи про ситуацію в Чорноморській та Азовській операційних зонах.

"Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку і надають вогневу підтримку на приморському напрямку. Станом на зараз у Чорному морі перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їхній сумарний ракетний залп може становити до 16 ракет", – поінформував речник.

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Автор: 

корабель (1612) крилаті ракети (1073) Чорне море (1669) Мотузяник Олександр (349)


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Топ коментарі
+64
А у нас ЖОПОблок знову в парламнті!!! У Хорватії депутатів, що підтримували Путіна, позбавили мандатів і викинули з парламенту
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22.04.2022 18:54
+39
Сподіваюсь, вони в межах дальності морських богів"?
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22.04.2022 18:50
+34
Если окажутся ближе 250 км к берегу, неплохо бы проверить их защиту от "Нептунов" и "Гарпунов"
одновременно.
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22.04.2022 18:50
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мацква дубль1 і дубль 2
от крабам свято-нажруться від пуза ще і будуть пребирати- я люблю матросиків а лейтенанта нехай осьміного жруть
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22.04.2022 18:50 Відповісти
Чернобаевка не находится в акватории Черного моря... Есчо флягманы есть? Если нет, ищите на дне Черного моря...
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22.04.2022 19:11 Відповісти
Ждемс💥
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22.04.2022 19:16 Відповісти
Сподіваюсь, вони в межах дальності морських богів"?
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22.04.2022 18:50 Відповісти
Если окажутся ближе 250 км к берегу, неплохо бы проверить их защиту от "Нептунов" и "Гарпунов"
одновременно.
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22.04.2022 18:50 Відповісти
мацква из глубин морских их манит. Надеюсь есть чем их *******.
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22.04.2022 18:52 Відповісти
Нові гості до Нептуна прийшли.
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22.04.2022 18:52 Відповісти
Браття із США передали безпілотники, які летять дуже далеко та несуть на собі не маленьку корисну вагу.
Все буде добре, відправляться вони всі до Нептуна, одні раніше, інші пізніше.
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22.04.2022 19:57 Відповісти
они не долетят
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23.04.2022 00:00 Відповісти

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22.04.2022 18:53 Відповісти
Не знаете как остановить обстрелы Украины росийскими ракетами? Начните топить росийские корабли каждый день по одному. Корабль такая штука что никуда с етой лужи не спрячется. Когда ********* увидит что через неделю-другую ее ЧФ перестанет существовать кацапоиды на коленях приползут просить пощады и мира2
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22.04.2022 18:53 Відповісти
На расстоянии 300 км от берега эти корабли могут делать все, что угодно.
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22.04.2022 19:07 Відповісти
А если взять одну из тех морских мин, которыми параша засрала черное море, приделать к ней лодочный мотор, и запустить по тем кораблям ?
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22.04.2022 19:23 Відповісти
ну так, прибиває ж ці міни до берегів Турції, може й до борта русского корабля прибити, море ж доокола.
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22.04.2022 21:11 Відповісти
низзя а як же пириговоры с пу и заглянуть ему в глаза и не только в глаза от найвелычнишого по видосам вместе с агрохимией и подоляком?
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22.04.2022 20:17 Відповісти
Чорноморівка?
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22.04.2022 18:54 Відповісти
А у нас ЖОПОблок знову в парламнті!!! У Хорватії депутатів, що підтримували Путіна, позбавили мандатів і викинули з парламенту
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22.04.2022 18:54 Відповісти
Додають депутата на "стіну"?
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22.04.2022 18:58 Відповісти
В нас президент підтримував путіна і верещук бі за нього голосувала б. І що?
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22.04.2022 19:05 Відповісти
Якщо не дістають ракети - достатньо нашому герою по радіо послати їх, і вони вибухнуть від кишкових газів!
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22.04.2022 18:55 Відповісти
мацквобаївка
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22.04.2022 18:56 Відповісти
Д Е Ж А В Ю...
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22.04.2022 18:56 Відповісти
треба розширювати підводний музей експонатів...
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22.04.2022 18:56 Відповісти
Сакральна жертва кацапів Нептуну до 9 травня. А потім як дурні будуть з екіпажами на паличках бігати
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22.04.2022 18:56 Відповісти
А чому "як", коли йдеться про москалів і дурість?
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22.04.2022 20:25 Відповісти
Надо глянуть, попросите, пусть подойдут поближе.
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22.04.2022 19:03 Відповісти
кажется мы стали забывать как тонут рашистские корабли
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22.04.2022 19:03 Відповісти
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22.04.2022 19:06 Відповісти
расжопина ? ну и фамилия
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22.04.2022 19:11 Відповісти
руцке беспопина, тебе дуре вслед за руцке карабелем в аккурат пора!
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22.04.2022 19:16 Відповісти
...Зате краби пообідали. Чи повечеряли, неважливо. Головно, що не голодують.
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22.04.2022 20:29 Відповісти
ото треба було синочка правильно виховувати, а то з кораблів мирні міста розстрілюють, країну яка нічим цим вилупкам ніколи не загрожувала, і мирний час у них!
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22.04.2022 21:13 Відповісти
Априори,тупая и неграмотная свиноматка.А ******** твоему крепкого здоровья и хорошего настроения на концерте Кобзона.
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22.04.2022 21:20 Відповісти
Может есть какие-то экспериментальные летающие подарки от партнеров которые они хотят испытать в полевых условиях? Гарантируем качественное испытание!
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22.04.2022 19:06 Відповісти
MQ-9 думаю вже в Україні або на підході.
https://uk.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_MQ-9_Reaper
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22.04.2022 20:02 Відповісти
это как минимум 4 сортира
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22.04.2022 19:06 Відповісти
Хай бояться, а то спецпідрозділ "95 квартал" і генштаб "велике бідівництво" може по них шарахнути новітнім асфальтом.
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22.04.2022 19:07 Відповісти
2 кораблі --- то 4 "НЄПТУНа"
Все буде Україна!!!
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22.04.2022 19:07 Відповісти
Нептуни ніхто не закупляв,розслабся . Волонтери врятували 2 чи 3 ракети в розібраному стані.
Як би це не було прикро
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22.04.2022 19:38 Відповісти
"Гарпуни" мають практично такі ж характеристики, включно зі швидкістю і дальністю, тільки там вага боеголовки трішки більша, а загальна вага трішки меньша, але це несуттево.

Суттево те, що "Гарпуни" в нас вже є, і стоять у готовності.
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22.04.2022 19:48 Відповісти
"Нептуни" розраховані на знищення корабля дедвейтом до 5000 т.

Крейсер "Москва" мав 11,5 тис. т.

Тут цікаво, який дедвейт у цих двох кораблів.

А взагалі - скільки у них тих Калібрів залишилось? Якщо я не помиляюсь - там їх вже меньше сотні.

Вони їх бережуть, і стріляють старими ракетами серії "Х", а вони з літаків запускаються!

Так - ракет типу "Х" в них ще дох@ра, десь приблизно до 2-х тисяч, може трохи меньше.
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22.04.2022 19:45 Відповісти
не равняй Хйло и наших "политиков"-колаборантов и официальных кротов. закончатся - построят еще. в крайнем случае академики-зеки будут делать или кто там у них. все это уже было.
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22.04.2022 21:38 Відповісти
Скажи ка дядя, ведь недаром

"Москва", палённая пожаром,

Нептуну на храненье отдана?

Ведь були там ракеты боевые.

Да, говорят, ещё какие!

Гордился ими сам мессия!

Но за работу взялись ВСУ

И обоср...ся россия........

Смешались в кучу пушки,люди

И пламя мстительных огней

И звуки жертвенных прелюдий

И крики тонущих людей.

Вот так приветствуют русалки

Кремлёвских падших дикарей.

Таков ответ на наши залпы -

Десятки вражеских смертей.
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22.04.2022 19:08 Відповісти
що нічим уїб...ть тварюк
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22.04.2022 19:10 Відповісти
Суки, калибрами могут издалека стрелять, с безопасного расстояния.
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22.04.2022 19:10 Відповісти
добавить в нептуны карасину и ипонуть по обоим!
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22.04.2022 19:18 Відповісти
А їх там не було? З каспію волоком притягли, чи залізницею з балтики? Якісь "сенсації" незрозумілі.
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22.04.2022 19:20 Відповісти
Да, какая то информация непонятная... с 24.02 из акватории Черного моря велся обстрел территории Украины, в первую очередь Калибрами. Теперь брифинг на предмет того, что корабли с Калибрами в Черном море есть. Так есть конечно. Вон видео в ю тубе как на рейде Севастополя корабли пускают Калибры. Так видео нелели три назад появилось...
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22.04.2022 19:46 Відповісти
Фрегати "Адмірал Григорович" і "Адмірал Макаров". Є ще "Адмірал Ессен", але він, начебто, пошкоджений.
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22.04.2022 21:35 Відповісти
Вызывайте Нептуна
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22.04.2022 19:24 Відповісти
речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформуючи про ситуацію в Чорноморській та Азовській операційних зонах. "англійським жартом" дав зрозуміти рашистським носіям ракет "калібр", історію "москви"
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22.04.2022 19:28 Відповісти
Ну, что? Можем повторить?
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22.04.2022 19:32 Відповісти
мабуть ті два теж хочуть до україньского музею підводних експонатів...
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22.04.2022 19:36 Відповісти
БОМБИТЕ !!!
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22.04.2022 19:39 Відповісти
асфальт туди не долітає...
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22.04.2022 19:50 Відповісти
,,Ближе, ближе.,,(с)
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22.04.2022 19:48 Відповісти
Нічого Зеля їх асвальтом закидає
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22.04.2022 19:50 Відповісти
Жаль - Порох не встиг переробити "Нептуни" під літаки...

Та й штук хоча б 50 їх випустити не встиг!

А тепер що - асфальтом в них пуляти?
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22.04.2022 19:54 Відповісти
Потрібно їх знищити
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22.04.2022 20:07 Відповісти
Де б тепер кацапи не поставили свій брухт, ми завжди тихенько підкрутимо дальність нептунів і втопимо до біса ті два корита.
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22.04.2022 20:23 Відповісти
Дальность доводится до 1000 км. А ми до вас в ранковий час.
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22.04.2022 21:45 Відповісти
Орки соскучились по новостям с морей ?
Не вопрос, если им своих крейсеров не жалко.
Нам не жалко тоже.
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22.04.2022 21:44 Відповісти
Боря гарпуны подогнал.
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23.04.2022 05:01 Відповісти
 
 