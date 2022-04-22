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12 громадян України погодилися зайняти посади у структурах "ЛНР", їм повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

боевики,террористы,лнр,орло

На Луганщині 12 громадян погодилися зайняти посади у "райадміністраціях "ЛНР", а також стати службовцями "прокуратур" окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, під час тимчасової окупації території Старобільського району Луганської області 7 місцевих мешканців добровільно погодилися на зайняття керівних посад у незаконно створених Старобільській, Марківській, Біловодській та Новопсковській райадміністраціях "ЛНР". Також 5 громадян стали службовцями так званих прокуратур Старобільського та Марківського району "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

12 громадянам України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Також читайте: Підозрюваного у держзраді депутата Херсонської міськради взято під варту. Він співпрацював з окупантами та планував втечу з України разом з родиною. ФОТО

Автор: 

колабораціонізм (1159) Офіс Генпрокурора (3253) Луганська область (4881)


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22.04.2022 19:05 Відповісти
Чергові 12-ть мерзенних гнид...
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22.04.2022 19:07 Відповісти
Чергові 12-ть мерзенних гнид...: бужанскі, партнови, татарови, мураєви, бойки, дубінскі, рабіновичі...та інші добкіни зі штепами....
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22.04.2022 19:50 Відповісти
опзж
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22.04.2022 19:07 Відповісти
самое прикольное, что у этих долбоящеров ума палата, и они верят, что рая пришла "навсегда"... ))
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22.04.2022 19:08 Відповісти
К сожалению их далеко не 12. Среди убежавших в Польшу или во Львов их более чем много.
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22.04.2022 19:12 Відповісти
Це все до сраки. Треба ліквідувати 3-4 колаборантів, тоді інші тричі подумають. Звичано, тільки "ідейних" прихильників рашизму, бо в декого можуть бути діти в заручниках чи ще якісь обставини.
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22.04.2022 20:35 Відповісти
А русский мир в голове ты как у них вытравишь Они же тебе набрешут и тут же убегут к рашистам… это не народ это гнильё в этом бамбасе….
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22.04.2022 21:38 Відповісти
И после таких сообщений мне опять будут доказывать, что мол на самом деле народ бамбаса ни в чем не виноват? Гнильё ваш народ бамбаса. Гнильё предатели и проститутки!Из за вас суки, именно из за вас, бегавших в 2014 с триколорами, кричащих приди-введи, хотим в расею и т.д. война в Украине сейчас и идёт! Об этом украинцы будут помнить всегда!!! Готовьтесь мрази…. И никто меня в обратном уже не переубедит!
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22.04.2022 21:34 Відповісти
 
 