12 громадян України погодилися зайняти посади у структурах "ЛНР", їм повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

На Луганщині 12 громадян погодилися зайняти посади у "райадміністраціях "ЛНР", а також стати службовцями "прокуратур" окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, під час тимчасової окупації території Старобільського району Луганської області 7 місцевих мешканців добровільно погодилися на зайняття керівних посад у незаконно створених Старобільській, Марківській, Біловодській та Новопсковській райадміністраціях "ЛНР". Також 5 громадян стали службовцями так званих прокуратур Старобільського та Марківського району "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

12 громадянам України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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