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Новини Війна
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Війна в Україні може спровокувати багато хвороб та зашкоджує довкіллю, - посольство США

війна

Жорстокі напади Росії не лише загрожують життю мирних жителів, але й отруюють повітря, землю та воду України надовго в майбутньому.

Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Безглузда війна Росії проти України не лише призвела до загибелі тисяч українців та переміщення мільйонів осіб, але і негативно вплинула на довкілля, та продовжує загрожувати здоров’ю та життю всіх тих, хто залишився в Україні. Уламки, що утворюються під час обстрілів будівель, можуть отруювати повітря, обпікати шкіру, інші органи. Хімічні речовини, що виділяються з пошкоджених об’єктів і критичної інфраструктури, можуть просочуватися в землю, отруюючи ґрунт і рослини, важливі для харчової галузі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, пошкодження інфраструктури водопостачання, санітарії та гігієни також створює широкі загрози для здоров’я, включаючи черевний тиф, холеру, дизентерію та поліомієліт.

"Жорстокі напади Росії не лише загрожують життю мирних жителів, але й отруюють повітря, землю та воду України надовго в майбутньому. У День Землі та кожного дня ми - разом з Україною", - додали в посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року, - Джонсон

Автор: 

посольство (944) США (22925)


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Руцкий миръ россадник зла и самого плохого.
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22.04.2022 19:34 Відповісти
зато корона куда-то вдруг внезапно исчезла
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22.04.2022 19:42 Відповісти
корона живее всех живых,але в умовах воєнного часу сприймається як нежіть
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22.04.2022 19:46 Відповісти
В Європі всі як боялись корони, так бояться
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22.04.2022 20:04 Відповісти
в ивропе войны нет
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22.04.2022 20:15 Відповісти
Все вірно. Москалів треба прикопувати, бо з потеплінням буде просто піз...єц.
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22.04.2022 19:42 Відповісти
прикопувати не допоможе, це лайно з грунтовими водами десь та й вилізе. Палити треба.
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22.04.2022 20:59 Відповісти
ПОРА ВСЕ КОРАБЛИ РОССИИ В СТОЙЛО ПОСТАВИТЬ !!! ЗАПРЕТИТЬ ИМ ХОДИТЬ В НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ !!!
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22.04.2022 19:54 Відповісти
То вводьте максимально можливі санкції. Якщо на роздавити агресора економічно, то проблеми будуть у всіх, не лише в України.
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22.04.2022 20:05 Відповісти
 
 