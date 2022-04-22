Війна в Україні може спровокувати багато хвороб та зашкоджує довкіллю, - посольство США

Жорстокі напади Росії не лише загрожують життю мирних жителів, але й отруюють повітря, землю та воду України надовго в майбутньому.

Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Безглузда війна Росії проти України не лише призвела до загибелі тисяч українців та переміщення мільйонів осіб, але і негативно вплинула на довкілля, та продовжує загрожувати здоров’ю та життю всіх тих, хто залишився в Україні. Уламки, що утворюються під час обстрілів будівель, можуть отруювати повітря, обпікати шкіру, інші органи. Хімічні речовини, що виділяються з пошкоджених об’єктів і критичної інфраструктури, можуть просочуватися в землю, отруюючи ґрунт і рослини, важливі для харчової галузі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, пошкодження інфраструктури водопостачання, санітарії та гігієни також створює широкі загрози для здоров’я, включаючи черевний тиф, холеру, дизентерію та поліомієліт.

"Жорстокі напади Росії не лише загрожують життю мирних жителів, але й отруюють повітря, землю та воду України надовго в майбутньому. У День Землі та кожного дня ми - разом з Україною", - додали в посольстві.

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