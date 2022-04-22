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Новини Санкції проти Росії
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Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії може включати часткову заборону імпорту нафти, - Politico

рф,санкції

За даними видання Politico, шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може бути представлений на розгляд країн на початку наступного тижня. До нього можуть увійти часткова заборона на імпорт нафти та відключення низки банків від SWIFT.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Politico повідомляє з посиланням на неназваних дипломатів, що "новий пакет може включати деяку форму заборони на імпорт російської нафти, а також може торкнутися більше російських банків, які можуть бути відключені від міжнародної системи SWIFT".

За інформацією видання, заходи проти імпорту нафти, найімовірніше, варіюватимуться залежно від сорту нафти та способу її доставки - морським шляхом або трубопроводом. Також у Брюсселі обговорюють можливість упровадження перехідного періоду, щоб дати країнам ЄС час підготуватися до будь-якої форми заборони імпорту нафти з Росії.

Один із дипломатів заявив, що, як очікується, новий пакет буде представлений на розгляд у понеділок, після чого посли ЄС обговорюватимуть його протягом тижня і, ймовірно, зможуть ухвалити його до п'ятниці. Проте на сьогодні офіційної інформації про терміни розгляду та ухвалення пакета від Європейської комісії не надходило.

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"Інші співрозмовники налаштовані обережніше: вони зазначають, що жодних рішень щодо часу розгляду пакета в Єврокомісії поки що не ухвалювали. Джерела вважають, що на початку наступного тижня можна очікувати на якусь ініціативу щодо санкцій", - пише Politico.

Автор: 

нафта (5521) санкції (11851) Євросоюз (13425) SWIFT (158)


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Топ коментарі
+8
Хроника лжи канцлера Германии Олафа Шольца:

▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.

▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.

▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.

▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.

▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.

▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.

▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.

▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь
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22.04.2022 20:02
+3
Венгрию послать🖕, шольца отстранить👍❗
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22.04.2022 20:01
+3
По, моему, толку от всех этих якобы санкций как с козла молока....
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22.04.2022 20:11
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посли ЄС обговорюватимуть його протягом тижня Христос воскрес
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22.04.2022 19:51 Відповісти
А Ви хотіли протягом години? В нас он Альфа-банк чудово себе почуває - нормально, тільки на цьому тижні розірвали договір про співробітництво в ракетній галузі - також нормально, а решта світу повинна в секунду підірватись чи як?
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22.04.2022 21:27 Відповісти
Послу того, как Пуйло ожидаемо пошлет генсека ООН, согласование санкций может пойти живее.
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22.04.2022 19:53 Відповісти
Нефть и газ основа бюджета рашки. Не будет эмбарго полного, путлеровские агенты Венгрия и Германия будут вгрызатся до последнего
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22.04.2022 19:55 Відповісти
Венгрию послать🖕, шольца отстранить👍❗
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22.04.2022 20:01 Відповісти
К сожалению это немцам решать отстранять его или нет. Будем надеятся, что отстранят
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22.04.2022 20:03 Відповісти
Ну если в Бундестаге уже пошли разговоры о его отставке, то ничего хорошего ему это не сулит... шмольц своими действиями уверенно идет к политической смерти... тут дело даже не в поддержке или неподдержке кого-то, а в том, что он сначала типа принял твердое решение и сделал кучу обещаний, а теперь судорожно хочет отпетлять и говорит совсем другое... и это во время войны в Европе... думаю, что немцы вряд ли такого слабака потерпят...
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22.04.2022 20:34 Відповісти
Хроника лжи канцлера Германии Олафа Шольца:

▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.

▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.

▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.

▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.

▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.

▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.

▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.

▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь
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22.04.2022 20:02 Відповісти
Шольц только вступил на должность и уже забыл быстро, что он всего лишь менеджер, который должен регулировать решения, принятые народом, местными властями и соответствующими службами и министерствами... надеюсь, что его отставка послужит очень хорошим уроком другим зажравшимся европолитикам... вон, Макрон сразу на следующий денйь Цезарей отправил!
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22.04.2022 20:43 Відповісти
Макарону ще його аукнеться. Не перехваліть його.
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22.04.2022 20:55 Відповісти
По, моему, толку от всех этих якобы санкций как с козла молока....
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22.04.2022 20:11 Відповісти
країни надто пов'язані економічно.
послабляючи роіську, вони наносять шкоду своїм фінансам і перспективам, а це дає можливість для роіські організувати внутрішню дестабілізацію, зменшення військової підтримки України і неможливість фінансування поствійськової відбудови.
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22.04.2022 20:15 Відповісти
Першим наслідком зростання витрат Європи є зменшення можливостей для фінансування України загалом, позаяк зараз ми не заробляємо не лише на ведення самої війни, але й на фінансування решти бюджетних видатків. З огляду на те, що левову частину бюджету займають захищені статті і обслуговування боргу, ні на що інше власних доходів України не лишається.
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22.04.2022 20:27 Відповісти
Десь був коментар фахівця, що нафту перемішують прямо в бункерах танкерів, і якщо частка російскої нафти складає 49.99% то це вже не вважається російской нафтой і ніякі санкції не діють!

Так працювали і працють дуже багато компаній, Шелл в тому числі і зараз так працює.
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22.04.2022 20:22 Відповісти
Ееее, а нащо тому ж Шеллу такий гемор, це ж додаткові логістичні втрати через таку схему... заради знижки?
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22.04.2022 20:37 Відповісти
Пора писати про українских покидьків які вклали напізпене бабло в ту довбагу трубу
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22.04.2022 20:13 Відповісти
Часткову?!
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22.04.2022 20:19 Відповісти
можуть??? частково??? wtf???
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22.04.2022 20:30 Відповісти
Довбана гейропа! А як ЦЕ назвати?
https://biz.censor.net/news/3336075/yevropa_zbilshyla_import_nafty_z_rosiyi_zavdyaky_sirym_shemam_wsj
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22.04.2022 20:52 Відповісти
я вот думаю до какого уровня война должна дойти чтобы не частичное эмбарго и не некоторые банки а отрезать нахрен все, что атомная бомба должна взорваться в центре европы или что?
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22.04.2022 20:54 Відповісти
Подивимось, як всцикатиметься Угорщина.
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17.10.2022 21:47 Відповісти
 
 