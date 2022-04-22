Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії може включати часткову заборону імпорту нафти, - Politico
За даними видання Politico, шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може бути представлений на розгляд країн на початку наступного тижня. До нього можуть увійти часткова заборона на імпорт нафти та відключення низки банків від SWIFT.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Politico повідомляє з посиланням на неназваних дипломатів, що "новий пакет може включати деяку форму заборони на імпорт російської нафти, а також може торкнутися більше російських банків, які можуть бути відключені від міжнародної системи SWIFT".
За інформацією видання, заходи проти імпорту нафти, найімовірніше, варіюватимуться залежно від сорту нафти та способу її доставки - морським шляхом або трубопроводом. Також у Брюсселі обговорюють можливість упровадження перехідного періоду, щоб дати країнам ЄС час підготуватися до будь-якої форми заборони імпорту нафти з Росії.
Один із дипломатів заявив, що, як очікується, новий пакет буде представлений на розгляд у понеділок, після чого посли ЄС обговорюватимуть його протягом тижня і, ймовірно, зможуть ухвалити його до п'ятниці. Проте на сьогодні офіційної інформації про терміни розгляду та ухвалення пакета від Європейської комісії не надходило.
"Інші співрозмовники налаштовані обережніше: вони зазначають, що жодних рішень щодо часу розгляду пакета в Єврокомісії поки що не ухвалювали. Джерела вважають, що на початку наступного тижня можна очікувати на якусь ініціативу щодо санкцій", - пише Politico.
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▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.
▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.
▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.
▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.
▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.
▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.
▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.
▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.
▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь
арону ще його аукнеться. Не перехваліть його.
послабляючи роіську, вони наносять шкоду своїм фінансам і перспективам, а це дає можливість для роіські організувати внутрішню дестабілізацію, зменшення військової підтримки України і неможливість фінансування поствійськової відбудови.
Так працювали і працють дуже багато компаній, Шелл в тому числі і зараз так працює.
https://biz.censor.net/news/3336075/yevropa_zbilshyla_import_nafty_z_rosiyi_zavdyaky_sirym_shemam_wsj