Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії може включати часткову заборону імпорту нафти, - Politico

За даними видання Politico, шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може бути представлений на розгляд країн на початку наступного тижня. До нього можуть увійти часткова заборона на імпорт нафти та відключення низки банків від SWIFT.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Politico повідомляє з посиланням на неназваних дипломатів, що "новий пакет може включати деяку форму заборони на імпорт російської нафти, а також може торкнутися більше російських банків, які можуть бути відключені від міжнародної системи SWIFT".

За інформацією видання, заходи проти імпорту нафти, найімовірніше, варіюватимуться залежно від сорту нафти та способу її доставки - морським шляхом або трубопроводом. Також у Брюсселі обговорюють можливість упровадження перехідного періоду, щоб дати країнам ЄС час підготуватися до будь-якої форми заборони імпорту нафти з Росії.

Один із дипломатів заявив, що, як очікується, новий пакет буде представлений на розгляд у понеділок, після чого посли ЄС обговорюватимуть його протягом тижня і, ймовірно, зможуть ухвалити його до п'ятниці. Проте на сьогодні офіційної інформації про терміни розгляду та ухвалення пакета від Європейської комісії не надходило.

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"Інші співрозмовники налаштовані обережніше: вони зазначають, що жодних рішень щодо часу розгляду пакета в Єврокомісії поки що не ухвалювали. Джерела вважають, що на початку наступного тижня можна очікувати на якусь ініціативу щодо санкцій", - пише Politico.