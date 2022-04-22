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Новини Війна
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Росія намагається приховати наслідки війни та здійснює інформаційну блокаду для громадян, - Центр протидії дезінформації

путін,кім

Росія дезінформує своїх жителів про хід та наслідки війни в Україні.

Про це повдіомляє Центр протидії інформації, передає Цензор.НЕТ.

"Початок "спецоперації" базувався на розповіді в.путіна про те, що "ленін - автор та архітектор України" та "байці" про "неонацистів", які вже 8 років пригнічують народ Донбасу.

Згодом ідея змінювалася. Окупант "героїчно" тікав від нашої армії з Київщини, Чернігівщини, Сумщини з поясненням, що там вже немає нацистів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що схожа історія відбулася й в Маріуполі. Путін відмовився від штурму "Азовсталі" і вже 21 квітня Шойгу знову оголосив про "перемогу" в місті та "героїчне" перекидання військ на інші території. Станом на 22.04 на території "Азовсталі" досі тривають бої.

"Інфоблокада вигідна путіну, оскільки дезінформованим народом легше керувати. Згадаймо історію Північної Кореї та їхньої "перемоги" у Чемпіонаті Світу з футболу-2014. Та уявімо, який парад на 9 травня буде цьогоріч, та скільки "перемог" буде приписано російській армії", - підсумували в ЦПД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 травня світ може визнати дефолт Росії, - Центр протидії дезінформації

Автор: 

росія (65282) Центр протидії дезінформації (159)


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Топ коментарі
+3
Потому что эти манкурты потомки монгольской орды знают что их ждет висилица после Нюрнберга Ибо они позарились на святую РУСЬ и Киев- мать городов русских
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22.04.2022 20:08
+3
Кацапы абсолютно солидарны с хлом и полностью разделяют его стремление к насилию. Зомбоящих им служит отдушиной, островком эскопизма. Кацапы прекрасно знают про потери, но молчат, потому что так надо. Кацапы это стадо бесноватых свиней, которых, как в Библии, надо сбросить с обрыва.
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22.04.2022 20:14
+1
І таки приховає. Про "Москву" ж приховали,так само як і про "Курск.
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22.04.2022 21:38
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https://t.me/bozhejakekonchene/4102 рох рох рох рох рох, уііііі
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22.04.2022 19:57 Відповісти
Потому что эти манкурты потомки монгольской орды знают что их ждет висилица после Нюрнберга Ибо они позарились на святую РУСЬ и Киев- мать городов русских
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22.04.2022 20:08 Відповісти
ТО опечатка а то что русских в Раше мало ибо русский язык исходит из древей Киевской Руси но никак из московии И то что они причисляют себе то не ихо точно
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22.04.2022 21:25 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1516838872814133248
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22.04.2022 20:08 Відповісти
Кацапы абсолютно солидарны с хлом и полностью разделяют его стремление к насилию. Зомбоящих им служит отдушиной, островком эскопизма. Кацапы прекрасно знают про потери, но молчат, потому что так надо. Кацапы это стадо бесноватых свиней, которых, как в Библии, надо сбросить с обрыва.
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22.04.2022 20:14 Відповісти
Якщо в сфері пропаганди вже почали прирівнювати росію та північну корею, то значит, ь що недовго лишилося і до перлин північнокорейського ТБ

- "Футбольний матч між сбірними КНДР та Бразіліі скінчився з рахунком 7 : 0 на користь корейських футболістів"
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22.04.2022 20:29 Відповісти
а де ж анонімуси???
так добре почали і.......
хай включають в прямий ефір вставки війни
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22.04.2022 20:45 Відповісти
І таки приховає. Про "Москву" ж приховали,так само як і про "Курск.
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22.04.2022 21:38 Відповісти
 
 