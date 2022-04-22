Росія намагається приховати наслідки війни та здійснює інформаційну блокаду для громадян, - Центр протидії дезінформації

Росія дезінформує своїх жителів про хід та наслідки війни в Україні.

Про це повдіомляє Центр протидії інформації, передає Цензор.НЕТ.

"Початок "спецоперації" базувався на розповіді в.путіна про те, що "ленін - автор та архітектор України" та "байці" про "неонацистів", які вже 8 років пригнічують народ Донбасу.



Згодом ідея змінювалася. Окупант "героїчно" тікав від нашої армії з Київщини, Чернігівщини, Сумщини з поясненням, що там вже немає нацистів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що схожа історія відбулася й в Маріуполі. Путін відмовився від штурму "Азовсталі" і вже 21 квітня Шойгу знову оголосив про "перемогу" в місті та "героїчне" перекидання військ на інші території. Станом на 22.04 на території "Азовсталі" досі тривають бої.

"Інфоблокада вигідна путіну, оскільки дезінформованим народом легше керувати. Згадаймо історію Північної Кореї та їхньої "перемоги" у Чемпіонаті Світу з футболу-2014. Та уявімо, який парад на 9 травня буде цьогоріч, та скільки "перемог" буде приписано російській армії", - підсумували в ЦПД.

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