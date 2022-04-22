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Затримано агентку РФ, яка коригувала обстріли ворога по Харкову, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка СБУ на Харківщині викрила та затримала громадянку України, яка працювала на представників спецслужби РФ і повідомляла ворогу про позиції ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Харківській області.

Затримано агентку РФ, яка коригувала обстріли ворога по Харкову, - СБУ 01

Оперативники встановили, що 29 річна жінка прибула до Харківської області з тимчасово-окупованої території України. За завданням куратора вона встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України.

"Зокрема вона передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок ракетних обстрілів скоригованих інформаторкою є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем фактичного проживання громадянки було вилучено засоби зв’язку з представниками спецслужб країни-агресора, а також значну суму коштів у російських рублях.

Затримано агентку РФ, яка коригувала обстріли ворога по Харкову, - СБУ 02

Також дивіться: Контррозвідка СБУ затримала на Черкащині інформатора РФ, який збирав дані про українських військових. ФОТОрепортаж

Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 КПК та повідомлено про підозру за ч.3 ст. 114-2 (Шпигунство). Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Автор: 

СБУ (12835) Харків (5613) Харківщина (6054) шпигунство (995)


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Топ коментарі
+97
Разорвать паскуду на куски !
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22.04.2022 20:31
+77
ЩО *****!!! ВІД !!!8 ДО 12!!! РОКІВ!!!
ЩО *****!!! ХТО ЦІ Закони вигадав!!! Розстріл у війсковий час!!! РОЗСТРІЛ!!!
P. S. КРОТИ З ОП ТА СУДДІВСЬКОЇ ГІЛКИ ПРАЦЮЮТЬ НА ПОВНУ!!!
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22.04.2022 20:34
+59
8 лет? рили ??? за десятки погибших от обстрела? А чем она отличается от того удмуртского организма, который жмёт кнопку в БМ-21???
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22.04.2022 20:34
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З якого дива постити фото з замальованими беньками
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22.04.2022 21:34 Відповісти
Майже десять років іде агресія московіі проти Украіни, а нардапи з Вру з Головами вру та суддями так і живуть із законами мирного часу!!!
Вони та голови Вру працюють на руку агресора та його агентури в Украіні!!
От і маємо таку справу з агентурою…
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22.04.2022 21:48 Відповісти
Обличчя злодіїв замазують тому що вони можуть і не бути такими злодіями.А те що пишуть може бути і не дуже точна інформація.
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22.04.2022 21:58 Відповісти
Не буде там від 8 до 12. Воно навіть до колонії не дотягне! Повісять у СІЗО. Скажуть: "усвідомила провину, не змогла з цим жити, бла-бла-бла, сталося самогубство". Таких курвів навіть у кримінальному світі не терплять.
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22.04.2022 22:09 Відповісти
Україна ніколи не переможе,поки не стане відноситися до ворогів як до ворогів.
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22.04.2022 22:14 Відповісти
При дедушке Сталине подобных ********** расстреливали без суда и следствия.
Заигралась Украина в демократию.
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22.04.2022 22:40 Відповісти
Насчет расстрелять, то только после суда и следствия и показательно, а по поводу "дедушки" ехали бы вы в кацапию, там его очень любят, вам бы было приятно. 😁
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23.04.2022 01:17 Відповісти
Надеюсь ее сгноят еще на первом году тюряги, чем кормить эту ****** 12 лет по три раза в день
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22.04.2022 22:59 Відповісти
від 8 до 12 за дсотні, якщо не тісячі життів??? І якого ***, вона ще стояти може? Ні, це реально сексизм якийсь, тіки тому зо в неї *****, її не заставили збирати вибиті зуби зломаними руками???
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22.04.2022 23:51 Відповісти
Це ж загублені людські життя. За таке має бути відповідальність як за массове вбивство
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22.04.2022 23:57 Відповісти
За предательство и измену Родине 8 лет? За многочисленные убийства 8 лет? И за выращивание для себя конопли на балконе 8 лет. А, это ж в Украине. Тогда понятно.
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23.04.2022 00:26 Відповісти
Нах@я оно живое?...
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23.04.2022 00:59 Відповісти
На палю худобу
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23.04.2022 01:27 Відповісти
Толерастія до ворогів цвєтьот і блаґоухаєт. Який *******...
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23.04.2022 05:08 Відповісти
Країна має право знати як про своїх героїв так і про антигероїв тож обличча я мислю закривати не слід.
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23.04.2022 09:08 Відповісти
какие *** 8-12 лет, расстрел и нех тратится на суд.
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23.04.2022 12:25 Відповісти
Розтріл по закону воєнного часу нема чого церемонитись
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23.04.2022 16:33 Відповісти
Таких тварей, надо на месте преступлений расстреливать, без всякого суда и следствия, военное время ведь, а вы, от 8 до 12 лет. Ведь этим самим, вы только лишь плодите таких уродов.
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23.05.2022 23:07 Відповісти
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