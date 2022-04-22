Затримано агентку РФ, яка коригувала обстріли ворога по Харкову, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка СБУ на Харківщині викрила та затримала громадянку України, яка працювала на представників спецслужби РФ і повідомляла ворогу про позиції ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Харківській області.

Оперативники встановили, що 29 річна жінка прибула до Харківської області з тимчасово-окупованої території України. За завданням куратора вона встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України.

"Зокрема вона передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок ракетних обстрілів скоригованих інформаторкою є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем фактичного проживання громадянки було вилучено засоби зв’язку з представниками спецслужб країни-агресора, а також значну суму коштів у російських рублях.

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Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 КПК та повідомлено про підозру за ч.3 ст. 114-2 (Шпигунство). Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.