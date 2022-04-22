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Супутник зафіксував ще одну братську могилу біля Маріуполя, у селі Виноградне, - ЗМІ. ФОТО

Супутник зафіксував ще одну братську могилу поблизу Маріуполя – поруч із кладовищем окупованого села Виноградне, яке знаходиться у 5-6 кілометрах від міста.

Про це свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні "Схем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з супутниковими знімками, викопані траншеї на території кладовища окупованого села з’явилися в кінці березня. На знімках 17 березня цих розкопок ще немає. На фото Maxar за 29 березня вже помітні траншеї розміром орієнтовно 38 на 4 метри.

Супутник зафіксував ще одну братську могилу біля Маріуполя, у селі Виноградне, - ЗМІ 01

Відповідно до супутникового знімку Planet за 20 квітня розмір місця масового поховання збільшився (став 45 на 25 метрів).

Супутник зафіксував ще одну братську могилу біля Маріуполя, у селі Виноградне, - ЗМІ 02

Про те, що поруч із кладовищем села Виноградне під час окупації російськими військовими з’явилася братська могила місцевій владі, повідомили жителі. Цю інформацію "Схемам" передав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Він вважає, що там можуть бути тіла сотень загиблих – переважно з лівобережної частини Маріуполя.

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"Там вони ховають місцевих мешканців, яких ворожа російська армія вбила літаками, артилерією. Коли розпочались запеклі бої у місті після 20 березня, то тіла з вулиць вже прибирати ми змоги не мали… За попередніми даними в місті Маріуполь було вбито більше 20 тисяч місцевих жителів", – розказав Бойченко.

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Верховний комісаріат ООН із прав людини повідомив, що з початку вторгнення російських військ в Україну загинули 2072 мирні жителі, у тому числі 169 дітей.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/20/7340829/

Де ті зелені курви їздять і виступають, що ООН таку ху*ню транслює на весь світ? Кацапи будуть це використовувати, щоб переконувати світ, що в Україні створюють фейки про їх злочини, а насправді цих жертв і "не так багато", а взагалі цивільних убивали виключно ЗСУ.
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22.04.2022 22:13 Відповісти
 
 