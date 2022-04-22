Гайдай - жителям Луганщини: Якщо хочете, щоб Великдень був звичним святом для вас - евакуюйтеся

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав мешканців області евакуюватись.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Аби Великдень був схожим на те свято, до якого ми звикли - евакуюйтеся. Останні дні в різних областях України місцева влада закликає дотримуватися комендантської години, дивитися богослужіння по телевізору, освячувати паски зранку… Я просто скажу для тих, хто залишився - бережіть себе.

Бо на Луганщині богослужінь не буде, наші храми постраждали від обстрілів, може будуть паски…

Комендантська година у нас, за відчуттям, триває постійно…людей на вулицях майже немає і в день. В нас буде воєнний Великдень - лише в наших думках. Як хочете свята і бути в безпеці - автобуси чекають зранку", - зазначив Гайдай.

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