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Новини Війна
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Гайдай - жителям Луганщини: Якщо хочете, щоб Великдень був звичним святом для вас - евакуюйтеся

луганщина,дснс

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав мешканців області евакуюватись.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Аби Великдень був схожим на те свято, до якого ми звикли - евакуюйтеся. Останні дні в різних областях України місцева влада закликає дотримуватися комендантської години, дивитися богослужіння по телевізору, освячувати паски зранку… Я просто скажу для тих, хто залишився - бережіть себе.
Бо на Луганщині богослужінь не буде, наші храми постраждали від обстрілів, може будуть паски…

Комендантська година у нас, за відчуттям, триває постійно…людей на вулицях майже немає і в день. В нас буде воєнний Великдень - лише в наших думках. Як хочете свята і бути в безпеці - автобуси чекають зранку", - зазначив Гайдай.

Також читайте: Російські військові викрали, гвалтували та піддавали тортурам матір двох дітей в окупованій частині Рубіжного, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Великдень (361) евакуація (2316) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4881)


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Топ коментарі
+5
Походу елєкторат ОПЗЖ і Шарія чекає асвабадітєлєй!
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22.04.2022 21:08
+4
Какой-то ******** цирк с этим упрашиванием панов на эвакуацию. Война идет, а люди ***** живут как будто в мирное время. Военные говорят - мирняк мешает защищать позиции города. Подогнали кразы - загрузили всех силой и вывезли в центральную и западную части Украины! На самых упоротых пох. Пусть военные считают что город пустой!
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22.04.2022 21:21
+2
Українським військовим подарували автомобіль за знищення крейсера «Москва»
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22.04.2022 21:09
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Походу елєкторат ОПЗЖ і Шарія чекає асвабадітєлєй!
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22.04.2022 21:08 Відповісти
Стирают с лица земли
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22.04.2022 21:22 Відповісти
Это должно электорату опзж и шария пойти на пользу .Добкину и ещё одному любителю шария(роженко вроде фамилия ) вроде помогло ,раз они по словам геращенка в терроборону в Харькове вступили
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22.04.2022 21:35 Відповісти
Українським військовим подарували автомобіль за знищення крейсера «Москва»
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22.04.2022 21:09 Відповісти
Шо то по раша тв идёт инфа шо мариуполь уже полностью захвачен.
Хотя конешно им киздеть как дышать.
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22.04.2022 21:12 Відповісти
Какой-то ******** цирк с этим упрашиванием панов на эвакуацию. Война идет, а люди ***** живут как будто в мирное время. Военные говорят - мирняк мешает защищать позиции города. Подогнали кразы - загрузили всех силой и вывезли в центральную и западную части Украины! На самых упоротых пох. Пусть военные считают что город пустой!
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22.04.2022 21:21 Відповісти
Так там самі упороті і лишились, які чекають асвабадітєлєй пуціна !
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22.04.2022 21:37 Відповісти
І шо *****?
Уже і Бутусов писав і усі не байдужі, що адміністрація втікла з регіону майже вся, залишились самі військові та трохи поліції ... в них не має зайвих сил та часу за ватою спостерігати ...тому підвезти крази і вивизти усіх хто хочь трохи має клепки ... далі - нахер вирубати мобільний зв'язок та глушити усі інші радіомережі, крім наших, щоб вата не могла змоги передавати позиції та коректувати вогонь .... бо інакше це якась дивна війна виходить ... більше насправді не війна а якась срана операція
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22.04.2022 21:57 Відповісти
А ты что не понимаешь ,что часть этих жителей (и немалая)ждёт прихода рфии и днр с лнрами.Ватный же регион в котором вся эта война и закрутилась
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22.04.2022 21:38 Відповісти
я понимаю что мне попадались уже высеры на цензоре под таким ником ... я могу с уверенностью сказать что ты сам ватник на 99% ... крыса поймана
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22.04.2022 21:49 Відповісти
 
 