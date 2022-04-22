Гайдай - жителям Луганщини: Якщо хочете, щоб Великдень був звичним святом для вас - евакуюйтеся
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав мешканців області евакуюватись.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Аби Великдень був схожим на те свято, до якого ми звикли - евакуюйтеся. Останні дні в різних областях України місцева влада закликає дотримуватися комендантської години, дивитися богослужіння по телевізору, освячувати паски зранку… Я просто скажу для тих, хто залишився - бережіть себе.
Бо на Луганщині богослужінь не буде, наші храми постраждали від обстрілів, може будуть паски…
Комендантська година у нас, за відчуттям, триває постійно…людей на вулицях майже немає і в день. В нас буде воєнний Великдень - лише в наших думках. Як хочете свята і бути в безпеці - автобуси чекають зранку", - зазначив Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотя конешно им киздеть как дышать.
Уже і Бутусов писав і усі не байдужі, що адміністрація втікла з регіону майже вся, залишились самі військові та трохи поліції ... в них не має зайвих сил та часу за ватою спостерігати ...тому підвезти крази і вивизти усіх хто хочь трохи має клепки ... далі - нахер вирубати мобільний зв'язок та глушити усі інші радіомережі, крім наших, щоб вата не могла змоги передавати позиції та коректувати вогонь .... бо інакше це якась дивна війна виходить ... більше насправді не війна а якась срана операція