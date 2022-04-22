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Новини Війна
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Метінвест надає допомогу 5 тис. працівникам Азовсталі, які змогли вирватися з Маріуполя, - Риженков

азовсталь

Ситуація у Маріуполі катастрофічна, у блокаді перебувають мирні жителі міста та його захисники. Але Маріуполь обов'язково буде українським та буде відбудований.

Про це заявив генеральний директор Метінвеста Юрій Риженков в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш акціонер Рінат Ахметов і компанія Метінвест вже неодноразово говорили: ми ніколи не працюватимемо під російською окупацією. Я все ще впевнений, що Україна поверне Маріуполь, а компанія Метінвест братиме участь у відновленні міста. Щодо наших заводів, то ми обов'язково їх відбудуємо. Більше того: під час відбудови ми використовуватимемо нові технології в рамках декарбонізації, про які заявили кілька місяців тому, і які все ще збираємося впровадити на підприємствах. І ми обов'язково зробимо це — на підприємствах, які працюватимуть в Україні", - заявив Риженков.

За його словами, запаси води та їжі у місті закінчуються, ситуація катастрофічна. Проте українська армія продовжує утримувати позицію. "Ми відчуваємо неймовірну гордість за воїнів, які тримають Маріуполь. Війна війною, але те, що вони показують, - це справжній героїзм", - підкреслив він.

Він також розповів, що компанія "Метінвест" відкрила гарячу лінію для співробітників, які зуміли вирватися з міста. "Ми всіх реєструємо та надаємо допомогу: надаємо їм їжу, розміщення, медичний супровід. На даний момент лише з Азовсталі з нами у контакті 4-5 тисяч працівників. Що стосується решти, то ми намагаємося максимально поширювати інформацію в місті, щоб вони її почули та вийшли з нами на контакт якнайшвидше", - розповів гендиректор.

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Нагадаємо, компанія Метінвест розгорнула понад 6 тисяч місць для тимчасових переселенців із гарячих точок. Там людей забезпечують гарячим харчуванням, водою, предметами першої необхідності, надають медичну та психологічну допомогу.

Також компанія надає всебічну допомогу збройним силам України: підготувала для передачі на фронт близько 100 тисяч бронежилетів, тисячі аптечок, касок та турнікетів, а також квадрокоптери, дрони та безпілотники.

Автор: 

Маріуполь (3234) Метінвест (935)


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Реєстрація: 25 лютого 2022

Заходив: 22 квітня 2022 в 21:34

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22.04.2022 21:45 Відповісти
То что градообразующий костяк выехал, даст уверенность что будет восстановлен не только промышленный но и людской потенциал.
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22.04.2022 22:13 Відповісти
Это конечно хорошо. Но всех подрядчиков выгнали с Запорожстали. Поставили в приоритет Мариупальцев. И вот с начала войны я без роботы, без денег.
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22.04.2022 22:54 Відповісти
Отрадно понимать, что мариупольцы не остались один на один со своей бедой. Что они получают помощь и могут хоть как-то устроить свою жизнь
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23.04.2022 00:09 Відповісти
 
 