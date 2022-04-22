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Новини Санкції проти Росії
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В Австрії за поширення пропаганди RT і Sputnik штрафують на €50 тисяч

австрия

В Австрії з 14 квітня почали діяти законодавчі зміни, які передбачають штраф до 50 тисяч євро за поширення, зокрема, в інтернеті підсанкційних в ЄС російських пропагандистських ресурсів RT і Sputnik.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на австрійське інформагентство Austria Presse Agentur.

Зазначається, що австрійське відомство з питань зв’язку KommAustria з 14 квітня почало нести відповідальність за дотримання санкцій Євросоюзу у сфері ЗМІ – не лише в секторі мовлення, а й онлайн. Це відбулося після того, як набула чинності відповідна поправка до закону про аудіовізуальні медіа-послуги (AMD-G).

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"Це стосується і введеного ЄС блокування російських державних ЗМІ RT і Sputnik. У випадку порушень може накладатися штраф до 50 тисяч євро", - сказано в повідомленні.

Таким чином, як інформує АРА, технічне розповсюдження Sputnik і RT різними мовними версіями, як і поширення контенту на всіх радіо, пошукових і потокових платформах, включно з соціальними мережами, караються законом. Також каратимуться умисні спроби обійти санкції.

Автор: 

Австрія (965) пропаганда (2803) санкції (11851)


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50 тисяч євро eto kopeiki - parasha zaplatit......licenziju nado otbiratj !
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22.04.2022 22:01 Відповісти
Треба попросити австрійців щоб вони навчили писати нормальні закони нашого Найбільшого лібертаріанця- стефанчука!
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22.04.2022 22:01 Відповісти
сажать надо лет на 5!
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22.04.2022 22:08 Відповісти
В Україні й досі не посаджений жодний кацапський пропагандист, навпаки - багато з них працює на марафоні новин
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23.04.2022 09:52 Відповісти
Дерашизація крокує по планеті!
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22.04.2022 22:18 Відповісти
 
 